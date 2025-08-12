Z Afriky do Evropy přes Česko. NET4GAS je jedním z lídrů dokončené studie pro vodíkový koridor SunsHyne

Autor:
  16:23
Praha 12. srpna 2025 (PROTEXT) - Pět předních evropských provozovatelů plynárenských přepravních soustav včetně společnosti NET4GAS úspěšně dokončilo studii proveditelnosti pro projekt SunsHyne Corridor. Ta se zaměřuje na předběžné technické a komerční posouzení plánovaného vodíkového koridoru spojujícího severní Afriku se střední a západní Evropou. Jeho délka činí 3400 kilometrů a do provozu by měl být uveden v roce 2030.

„Díky své strategické poloze ve středu Evropy má Česko a společnost NET4GAS jedinečnou příležitost stát se klíčovým tranzitním uzlem pro obnovitelný vodík. Projekt SunsHyne Corridor je dalším krokem k diverzifikaci zdrojů a posílení energetické bezpečnosti regionu,“ uvádí Michal Slabý, generální ředitel společnosti NET4GAS, který zároveň dodává: „Po realizaci bude tato dovozní trasa doplňovat další plánované koridory pro přepravu vodíku, které jsou všechny nedílnou součástí evropské vodíkové páteře a umožní vybudování evropského trhu s touto komoditou.“

Koridor SunsHyne má za cíl propojit výrobní centra vodíku v severní Africe (potenciální dovozní kapacita je přibližně 450 GWh/den) s oblastmi vysoké poptávky podél celé trasy, zejména v jižním a severovýchodním Německu, kde se v roce 2030 očekává poptávka větší než 100 TWh, což přesahuje potenciál tamní domácí výroby. Projekt bude kombinovat výstavbu nových vodíkových potrubí s přeměnou stávající infrastruktury na přepravu vodíku (tzv. „repurposing“). Tento přístup uplatňuje i společnost NET4GAS v rámci svých tří připravovaných projektů České vodíkové páteřní infrastruktury – Západ, Sever a Jih.

NET4GAS tak potvrzuje svou roli lídra v oblasti transformace energetické infrastruktury a aktivně přispívá k naplňování cílů aktualizované Vodíkové strategie České republiky, která počítá s importem vodíku jako klíčovým prvkem dekarbonizace průmyslu a energetiky. Ten lze použít jak jako surovinu, tak jako palivo. Je skladovatelný a má mnoho možných využití v průmyslu, dopravě, energetice a stavebnictví. Tento plyn při použití nevytváří emise CO2 a lze jej vyrábět s velmi nízkou uhlíkovou stopou. Nabízí tak řešení pro dekarbonizaci technologických procesů a ekonomických odvětví, kde je snížení emisí uhlíku naléhavé a zároveň obtížně dosažitelné.

Mezi klíčové partnery projektu vedle společnosti NET4GAS, která se aktivně podílí na rozvoji evropské vodíkové infrastruktury, patří také společnosti Open Grid Europe (Německo), eustream (Slovensko), TAG (Rakousko) a Snam (Itálie).

Více o koridoru SunsHyne naleznete zde.

 

Zdroj: NET4GAS

Web: www.net4gas.cz

 

