Z animovaného seriálu Dinoo se vyklubala nová značka dětských potravin od Penamu. Za její kreativou i TikTokem stojí komunikační agentura Blueglue

"Před dvěma lety jsme Blueglue oslovili ohledně chystané řady produktů Dinoo, kterou cílíme na děti předškolního věku. Po úspěchu s animovaným teaserem, který byl součástí velké prezentace pro vedení firmy, jsme komunikační agenturu zapojili i do návrhů komunikace značky ještě před uvedením produktů na trh, z čehož vznikla spousta skvělých nápadů,“ říká Adam Sedláček, produktový manažer společnosti Penam. Z těchto nápadů se již realizovaly například polepy tramvají či dronová show nad Prahou spojená s průvodem dinosaurů. Největšímu ohlasu se však těší zábavně-vzdělávací animovaný seriál pro děti, který pravidelně vychází na platformě YouTube. Ten má aktuálně přes 13.200 sledujících a téměř 1,3 milionu zhlédnutí.

"Chtěli jsme vytvořit dětský pořad, který by ty nejmenší provázel každodenním životem a díky němuž by si děti i rodiče zapamatovali značku Dinoo ještě před jejím vstupem na trh,“ popisuje Pavel Paradýs, zakladatel a šéf komunikační agentury Blueglue. Pro seriál je však podle něj zásadní, že se v něm neobjevují žádné produkty ani odkaz na společnost Penam. "Nechceme hardsell. Naopak je hlavním cílem děti rozvíjet a edukovat, protože jim ve věku, na který řada Dinoo cílí, chceme být prospěšní,“ dodává Paradýs. Seriál tak v každém dílu zahrnuje dvě příběhové linky, jednu zaměřenou na samotné postavičky a druhou ryze edukativní.

Ambice oslovit svět

Celý seriál Dinoo vzniká kompletně v režii komunikační agentury Blueglue, podle jejíhož šéfa bylo největší výzvou vše ukočírovat. "Vymýšlíme vše od nosného příběhu přes konkrétní scénáře k jednotlivým scénám až po texty doprovodného hlasu vypravěče i dialogy a popis chování jednotlivých postav. To vše pak náš interní tým animuje a rozhýbe. Je to hodně komplexní proces, na kterém se ale mohou podílet všechna oddělení Blueglue, od obsahu přes kreativu a produkci až po performance či sociální sítě,“ říká Paradýs.

Dinoo doposud publikovalo 9 dílů seriálu na měsíční bázi, díky úspěchu však epizody nově začnou vycházet každých 14 dní. Pořad je dostupný zdarma na platformě YouTube v českém jazyce, v plánu je nicméně dostat ho do celého světa. "S klientem jsme se shodli na tom, že když už jsme tomu věnovali tolik času, s trochou energie navíc rozšíříme Dinoo i do míst, kde sice klient neplánuje prodávat své výrobky, ale kde dětem udělá radost. Díky AI generovanému voiceoveru dokážeme snadno vytvořit různé jazykové verze při zachování hlasů jednotlivých postav,“ vysvětluje Paradýs. Krom Německa, Polska či Maďarska tak Blueglue plánuje seriál dostat i do Spojených států, Indie, Vietnamu či Španělska, případně Jižní Ameriky. Do budoucna by pak agentura ráda ze seriálu vytvořila například audioknihu či krátkometrážní film a ten uvedla na některé z velkých streamovacích platforem. Aktuálně klient dohodnul zveřejňování seriálu Dinoo na české streamovací platformě Stream.cz. Nově je možné Dinoo najít už i na Spotify, kde jsou dostupné vzdělávací, poznávací, a hlavně zábavné pohádky a písničky s dinosauří tematikou pro děti.

Díky dosavadním úspěchům získalo Blueglue pod svou správu i tiktokový účet značky Dinoo. Na tom publikuje obsah zaměřený na rodiče, zejména edukativní a zábavné aktivity, které mohou dělat společně s dětmi. "Naše hlavní cílová skupina, tedy děti, na sociálních sítích v ideálním případě vůbec není. Zato rodiče velmi často ano, a na TikTok chodí zejména pro odpočinek a inspiraci. Zaměřili jsme se tedy právě na ně, protože i spousta z nás v agentuře má malé ratolesti. Dinoo má být zkrátka značka, která pomáhá, je autentická a inspirativní,“ vysvětluje Paradýs. Za tímto cílem směřuje Penam i svůj projekt Bezpečně s Dinoo, který chce do školek dodávat bezpečnostní prvky – reflexní vesty či náramky.

O společnosti Blueglue

