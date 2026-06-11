Z dětské kresby vynález snů! Chodící větrák vznikl v programu MyMachine

Každý ze zapojených firemních partnerů se ujal jednoho z vynálezů – ABB si vzala pod křídla chodící větrák, nápad žákyně Julie ze základní školy v Miloticích, která si přála ventilátor, jenž by ji v parném létě sám následoval. Právě tento větrák v mexickém stylu se stal úplně prvním hotovým výtvorem celého ročníku.
Cesta od nápadu k hotovému zařízení měla několik kroků. Děti nejprve nakreslily své vysněné vynálezy a poté vybraly několik nápadů, které chtěly realizovat nejvíce. Na společné „Radě pro výběr vynálezů“ pak zástupci ABB, střední školy a vysokoškolského týmu vybrali návrhy, které postoupily do další fáze projektu. Vysokoškolský tým z VUT představil tři realizovatelná technická řešení a společně se středoškoláky ze Střední školy polytechnické v Kyjově a organizátory programu padla volba na chodící větrák. Děti přitom během roku navštívily technologické firmy, střední školu i univerzitu a každý tým měl svého mentora z praxe. Do celého ročníku se zapojilo více než 400 dětí ze základních škol, kolem 80 středoškoláků a téměř 40 vysokoškolských studentů z Jihomoravského kraje, kteří dohromady vytvořili osm originálních vynálezů.
„Když jsme na začátku viděli dětské kresby, byla mezi nimi spousta odvážných nápadů – a právě větrák, který vás v létě sám následuje, nás okamžitě zaujal,“ říká Václav Kovář, ředitel brněnského závodu ABB na výrobu VN rozvaděčů, a dodává: „Bylo zajímavé sledovat, jak se z kresby na papíře stává zařízení, na kterém spolupracují děti, středoškoláci i vysokoškoláci. Přesně o tom je pro nás podpora technického vzdělávání – ukázat mladým lidem, že technika není abstraktní teorie, ale způsob, jak proměnit vlastní nápad ve skutečnost.“
Smysl propojení škol a firem vidí i organizátoři. „Na MyMachine je pro mě nejsilnější dětská energie, kterou děti dávají do svých nápadů, vizí a vynálezů. Bez zapojení firem, které jim otevírají dveře do reálné praxe, by to bylo jen poloviční,“ uvedl Tomáš Mejzlík, ředitel VIDA! science centra a organizace JINTEK, pod kterou spadá také FabLab Brno a iniciativa Future Shapers.
MyMachine je součástí iniciativy Future Shapers, u jejíhož vzniku ABB v květnu 2024 stála a která na jižní Moravě podporuje zájem dětí a mladých lidí o techniku a moderní technologie. Vynálezy z letošního ročníku si veřejnost prohlédne a některé i vyzkouší ve VIDA! science centru v Brně v sobotu 13. června během programu Vynálezy snů.
Zdroj: ABB
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