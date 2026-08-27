Z Drahanovic do Čech pod Kosířem teď musíte po objížďce

Jindřiška Ochmannová, vedoucí kanceláře ředitele, SSOK: "Jedná se o úsek v intravilánu obce Drahanovice, od křižovatky se silnicí II/44812 v délce zhruba jednoho kilometru. Práce zahrnují celkovou opravu pozemní komunikace včetně jejího lokálního rozšíření a napojení místních komunikací v nezbytně nutném rozsahu."
Pavel Navrátil (nestr.), místostarosta obce Drahanovice: "Bylo to potřeba, protože cesta byla hrbolatá, byl to takový ten asfalt stříkaný, který v těchto teplotních podmínkách tekl, takže to bylo nekomfortní a silnice zkrátka potřebovala opravit."
Důvodem špatného stavu silnice byl také provoz kamionové dopravy.
Pavel Navrátil (nestr.), místostarosta obce Drahanovice: "Jak budou hotové podkladní vrstvy, tak se potom začnou budovat dopravní zálivy pro osobní auta, mají být po pravé straně. Chodníky jsme vybudovali už loni na podzim, takže si myslím, že pro bezpečnost jak chodců, tak občanů a všech účastníků silničního provozu děláme maximum."
Uzavírka je zde úplná, řidiči musí využít obousměrnou objízdnou trasu.
Pavel Navrátil (nestr.), místostarosta obce Drahanovice: "Vede přes Ludéřov, Pěnčín, Čechy pod Kosířem a na Lhotu a zpátky do Drahanovic, pokud se chcete dostat třeba k areálu HZS, nebo na hřbitov."
Stavba odstartovala v červnu a dokončení je plánované na 5. října 2026.
Zdroj: POLAR televize Ostrava