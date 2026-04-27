Z Hradce Králové po dálnici k Hořícím už v prosinci

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: "Tady na tom konci přímo u dálnice D11 na velké mimoúrovňové křižovatce budeme dávat do provozu v červnu zhruba 1 km dálnice, abychom uzavřeli tu státovku, po které nyní jak vidí proudí plný provoz, převedeme provoz na těleso dálnice a doděláme nutná připojení a napojení, která jsou potřeba."
Stavba více než šest kilometrů dlouhého úseku pokračuje i v dalších částech.
Rostislav Nerad, stavbyvedoucí, Metrostav: "Tady za námi vidíme dokončené pokládky asfaltových vrstev, v jiné části dokončujeme zářez, zemní práce, odvodnění a na mostech probíhají standardní práce na konstrukci a římsách."
Dálnici D35 v Královéhradeckém kraji má v budoucnu zakončit obchvat Úlibic na Jičínsku. Ten by chtělo Ředitelství silnic a dálnic začít budovat ještě letos.
Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: "Poslední sčítání dopravy tady naměřilo nad 15 tis. vozidel za 24 hodin, dopravní zatížení je tu nonstop, je to velmi vytížená tepna, tou linií obhospodařuje celý severovýchod, proto je tak intenzivně ve výstavbě. Dálnice, tedy rozdělené směry, jsou čtyřikrát až pětkrát bezpečnější než komunikace nižší třídy."
Dálnice D35 má v budoucnu propojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Z celkové délky přibližně 210 kilometrů je zatím dokončeno jen několik vzájemně nepropojených úseků. Podle Ředitelství silnic a dálnic by mohla být celá trasa hotová do pěti let.
