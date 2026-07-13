Z laboratoře na silnici: Jak se věda o tréninku dostává do Brazílie díky hodinkám HUAWEI WATCH GT Runner 2

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  14:24
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Brasília (Brazílie) 13. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dvojnásobný olympijský vítěz běhá v Brazílii s chytrými hodinkami, na jejichž vývoji se podílel. Po celá desetiletí se elitní závody spoléhaly na vysoce přesné určování polohy a profesionální režimy pro celý maraton – výhody, které byly vyhrazeny výhradně profesionálním týmům. Aby dosáhli přesného sledování tempa a stabilního monitorování celého závodu, byli běžci kdysi odkázáni na sofistikované profesionální vybavení a specializovanou trenérskou podporu; spolehlivé údaje o poloze a vytrvalosti na laboratorní úrovni byly skutečně dostupné pouze elitním sportovcům. Díky hodinkám HUAWEI WATCH GT Runner 2 přinesla společnost Huawei profesionální přesnost GPS a specializované režimy pro celý maraton na každou trať: stabilní, vysoce přesné určování polohy v reálných závodech, spolehlivé monitorování celého průběhu na vzdálenosti 42,195 km, vylepšené na základě zkušeností ze skutečných závodů a schválené nejlepším maratonským běžcem všech dob.

Eliud Kipchoge, maratonská legenda a dvojnásobný olympijský vítěz, je globálním ambasadorem těchto chytrých hodinek a spolu s vysoce výkonným týmem společnosti dsm-firmenich se přímo podílel na jejich vývoji. Tento keňský sportovec se vydal na dvouletou cestu s názvem Eliudův běžecký svět, jejímž cílem je uběhnout maraton na každém ze sedmi kontinentů a inspirovat tak lidi na celém světě k aktivnějšímu životnímu stylu.

Druhá zastávka turné ho zavede zpět na výjimečné místo: do Porto Alegre, kde se 12. července uskuteční závod NB42K Porto Alegre. Právě na brazilské půdě získal Kipchoge svou první zlatou olympijskou medaili na letních olympijských hrách v roce 2016, což tomuto návratu dodává obzvláštní symbolický význam. „Každý kontinent má svou vlastní atmosféru a já chci tuto cestu sdílet s Jižní Amerikou a zároveň inspirovat lidi k přesvědčení, že žádný člověk nemá žádné limity," uvedl atlet.

To, co Kipchoge v Porto Alegre otestuje, si dnes může pořídit každý běžec. Hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 jsou navrženy tak, aby zpřístupnily sportovní vědu běžcům všech výkonnostních úrovní.

Jednou z nejinovativnějších funkcí těchto chytrých hodinek je režim „inteligentní maraton", který podporuje sledování široké škály závodů s certifikací Světová atletika a provází sportovce přípravou, samotným závodem i zotavením.

Zařízení například obsahuje virtuálního tempaře, který v reálném čase vypočítává odchylky od tempa a na obrazovce zobrazuje avatara, jenž běžcům ukazuje přesné tempo potřebné k dosažení jejich cílů, a to kilometr po kilometru. V elitních maratonech byla tato úroveň podpory obvykle vyhrazena profesionálním sportovcům; díky GT Runner 2 je nyní dostupná všem. Kipchogemu bude sloužit jako nástroj k doladění jeho závodní strategie na rychlém a rovinatém okruhu v Porto Alegre. Pro rekreační běžce to znamená přesně vědět, kdy přidat na tempu a kdy tempo udržet.

Eliud Kipchoge měl během maratonu v Porto Alegre na ruce hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2, což symbolizuje spojení špičkových sportovních výkonů a technologických inovací. Díky tomu se zařízení vyvinuté na základě poznatků jednoho z nejlepších atletů v historii tohoto sportu dostalo k běžcům na celém světě. Důležité je, že výkonnost hodinek potvrdil svým vlastním tempem: jejich přesná data a komplexní funkce nejsou jen laboratorně otestované – jsou prověřené v reálném světě a osobně vyzkoušené touto legendou.

Zdroj: Huawei

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