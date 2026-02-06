Z ledu na kurt za 42 hodin - Víkendový Davis Cup v Horácké aréně v Jihlavě

Jihlava 6. února 2026 (PROTEXT) - Vyprodaná Horácká aréna v Jihlavě bude o víkendu 7.– 8. února hostit první kolo kvalifikace Davis Cupu mezi Českem a Švédskem. Tenisty podpoří 5650 fanoušků.

Zbrusu nová jihlavská aréna se během pouhých 42 hodin proměnila z ledové plochy na moderní tenisový kurt. Nainstalovaný tvrdý povrch Reboud Ace přicestoval z Maďarska. "Naším cílem bylo vytvořit moderní multifunkční prostor, který poskytuje hráčům i divákům komfort světové úrovně a zároveň si zachová flexibilitu pro nejrůznější kulturní a sportovní akce. Davis Cup je pro arénu perfektní premiérou," přibližuje jednu z nejmodernějších sportovních hal ve střední Evropě její autor, architekt Ondřej Chybík ze studia CHYBIK+KRISTOF.

Díky nové aréně a centrální poloze v republice se Jihlava ukázala jako ideální místo pro prestižní sportovní událost. Vstupenky se vyprodaly během jediné hodiny, což potvrzuje mimořádný zájem fanoušků. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych uvedl: "Podobný raketový předprodej jsem zažil naposledy jako hráč před domácím finále se Španělskem. Těší mě zájem fanoušků, pro hráče je to skvělá zpráva. Jsem rád, že se utkání odehraje v nové aréně, kde si fanoušci vytvoří fantastickou atmosféru."

Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba, doplnil: "Rychlý zájem potvrzuje naše očekávání. Nová aréna a atraktivita zápasu udělaly z Jihlavy po dlouhé době pořadatelské město Davis Cupu."

Prostor si pochvaloval i Jiří Lehečka, který povede český tým. "Úžasný, nádherná hala. Taková aréna by měla být i v plno jiných městech, nejen v Jihlavě. Je výborné, že něco takového vůbec v Česku je. Jsem moc rád, že jsme dostali šanci si tady zahrát. Zatím je vidět, jak je všechno krásně nové, a cítíme se tady skvěle."

Kromě Jiřího Lehečky (ATP 19.) za český tým nastoupí Dalibor Svrčina (ATP 96.), Max Mrva (ATP 324.) a deblová dvojice Petr Nouza – Patrik Rikl (ATP čtyřhra ~57–56.). Původně oznámený Jakub Menšík (ATP 16.) nenastoupí kvůli zranění břišního svalu.

Švédský tým tvoří žebříčková jednička Olle Wallin (ATP 408.), syn legendárního Björna Borga, Leo Borg (ATP 588.), a deblisté André Göransson (ATP čtyřhra 31.) a Erik Grevelius (ATP čtyřhra 170.).

Pokud český tým zvítězí, ve čtvrtfinále kvalifikace Davis Cupu se utká s vítězem souboje USA – Maďarsko, který se rovněž odehraje doma.

 

O Horácké multifunkční aréně

Nová aréna postavená podle návrhu architektonického studia CHYBIK+KRISTOF se otevřela veřejnosti 1. listopadu 2025. Její typickou červenou fasádu s trojúhelníkovými motivy inspiroval symbol města – ježek – a tradiční barvy Jihlavy i hokejového klubu Dukla.

Speciálně navržená akustická sedadla nabízí kapacitu 5650 diváků pro sportovní akce, kterou lze díky výsuvným tribunám rozšířit až na více než 7400 míst pro koncerty a jiné události. V přilehlé nárožní budově se nachází hotel pro sportovce i návštěvníky, posilovna, tělocvična, restaurace s panoramatickým výhledem, fan shop a Síň slávy. Na střeše je umístěn veřejně přístupný běžecký ovál. Horácká aréna tak tvoří moderní sportovní a kulturní prostor v blízkosti historického centra Jihlavy.

 

Zdroj: CHYBIK + KRISTOF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

