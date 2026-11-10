Z Pardubic na dálnici D35 za 10 minut, řidiči mohou využívat obchvat Sezemic

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: “Ta největší úleva bude ve městě, ale pocítí ji i řidiči, kteří míří do Pardubic nebo projíždí Pardubicemi. Těm obchvat skutečně pomůže. Ve špičkách to budou vyšší jednotky minut.”
Martin Staněk (STAN), starosta, Sezemice: “Ve špičkách to bylo velmi rušné. Hlučnost a prašnost tam byly velké, i pohyb chodců byl složitější. Doufám tedy, že tohle všechno vymizí a Sezemice si odpočnou.”
Díky obchvatu, který měří 6838 metrů, se pro motoristy zkrátí cesta na dálnici D35. Za plynulého provozu trvá cesta z centra Pardubic zhruba 10 minut.
Martin Netolický (3PK), hejtman, Pardubický kraj: “Pro nás je to velmi důležité, že obchvat spojuje krajské město s východní částí Pardubického kraje. Oba dva směry v tuto chvíli vedou mimo sídla, což je podstatné. Nejenom pro Sezemice samotné, ale jedná se i o obchvat Časů.”
Hejtmanství si tak udělalo fajfku u dalšího přivaděče na D35. Práce na zpřístupnění zatím rozestavěné dálnice tím ale nekončí.
Ladislav Valtr (ODS), náměstek hejtmana, Pardubický kraj: “Budujeme obchvat Zminného, tedy z druhé strany, ze strany od Černé za Bory. Tam se dokončení plánuje v příštím roce. A zahájení stavby u Vysokého Mýta, směrem od Chocně ke Dvořisku začne v únoru.”
Ředitelství silnic a dálnic vyšla stavba obchvatu na zhruba jednu miliardu korun. Součástí je šest mostů i opatření pro bezpečí zvířat. Práce se zpozdily zhruba o půl roku kvůli potížím při zakládání mostů.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60002.