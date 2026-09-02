Z Paříže do Prahy: světová stomatologická novinka CameraJet™ míří do O2 areny

Po pondělní světové premiéře v Paříži se jedna z nejsledovanějších letošních novinek v oblasti domácí dentální péče přesouvá do Prahy. James Dyson představil systém CameraJet™, který spojuje sonické čištění, intraorální kameru, strojové vidění a automaticky cílený proud kapaliny do mezizubních prostor. V pátek 4. září bude technologie představena světové odborné veřejnosti v O2 areně v rámci zahajovacího ceremoniálu FDI World Dental Congress 2026. Novinka má přitom výraznou dvojí českou stopu – na jejím vývoji se dlouhodobě podílí český zubní lékař Dr. Lang působící v Düsseldorfu a na odborné komunikaci a edukaci stomatologů spolupracuje prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Oba byli dnes v Paříži na světové premiéře.
FDI World Dental Congress se v České republice koná vůbec poprvé. Od 4. do 7. září se Praha stane místem setkání 6000 očekávaných účastníků z více než stovky zemí – zubních lékařů, vědců, univerzit, profesních organizací a technologických firem. Hlavními tématy letošního programu jsou mimo jiné umělá inteligence, digitalizace a robotika ve stomatologii.
Od kartáčku k zařízení, které "vidí a reaguje"
CameraJet se od dosavadních chytrých kartáčků liší tím, že obraz z integrované kamery není používán pouze k zobrazení úst v mobilní aplikaci. Kamera a algoritmus strojového učení v reálném čase identifikují mezizubní prostor a tato informace následně přímo řídí fyzickou funkci přístroje – cílené spuštění proudu kapaliny.
Makrokamera má přibližně 100.000 pixelů, pořizuje 28 snímků za vteřinu a systém podle údajů výrobce reaguje na rozpoznaný mezizubní prostor do 100 milisekund. Algoritmus byl během vývoje trénován na přibližně 470.000 snímcích chrupu a software zařízení obsahuje zhruba 16 milionů řádků kódu. Součástí systému je rovněž 12,5ml zásobník kapaliny, variabilní sonická oscilace, automatická navigace čištění a propojení s aplikací MyDyson.
Na rozdíl od úzkého proudu běžných ústních irigátorů používá výrobce širší kuželovitý profil. Jeho hydrodynamika byla vyvíjena několik let, mimo jiné ve spolupráci s Fakultou zubního lékařství National University of Singapore, pro kterou vznikl i speciální model dentálního plaku určený k laboratornímu testování.
"Technologicky považuji za nejzajímavější okamžik, kdy domácí přístroj poprvé nejen něco změří nebo ukáže, ale vidí konkrétní anatomickou strukturu, algoritmus ji identifikuje a zařízení podle toho samo provede fyzickou akci. To už je princip velmi blízký robotice," říká prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Dvojí česká stopa
Vývoj má podle ČSK také zajímavou českou souvislost. Na dentálním programu společnosti Dyson se jedenáct let podílí český zubní lékař Dr. Lang působící v Düsseldorfu, který patří mezi klinické odborníky zapojené do vývoje systému.
Druhou českou stopou je odborná komunikace nové technologie směrem ke stomatologům. Prezident ČSK Roman Šmucler se podílí na edukaci lékařů a odborné diskusi o tom, co podobné technologie mohou – a zatím nemohou – znamenat pro každodenní prevenci.
"Česká stopa je tentokrát na obou stranách. Český lékař je uvnitř vývoje a česká stomatologie bude v Praze jedním z prvních míst, kde technologii podrobí odborné diskusi lékaři z celého světa. Pro mě je právě druhá část zásadní. Medicínu nakonec nerozhodne marketing, ale klinická data a zkušenost lékařů," uvádí Šmucler.
ČSK upozorňuje: kamera zatím není diagnostickým přístrojem
Česká stomatologická komora zároveň upozorňuje, že je nutné oddělovat současné funkce zařízení od jeho možného budoucího vývoje.
CameraJet dnes není prostředkem určeným k diagnostice zubního kazu, parodontitidy, prekanceróz nebo nádorů dutiny ústní. Kamera nyní slouží zejména k rozpoznávání mezizubních prostor, navigaci automatického proudu, živému náhledu a kontrole techniky čištění. Podle výrobce se obraz z kamery neukládá v zařízení ani v cloudu.
"Je samozřejmě velmi lákavé přemýšlet, co může každodenně používaná intraorální kamera spojená s AI umět za pět nebo deset let. Longitudinální sledování změn sliznic, dásní nebo zubů je technologicky fascinující možnost. Ale od technické možnosti k medicínské diagnostice vede cesta přes klinické studie, regulaci a jasně definovanou odpovědnost. Tady bych jako lékař marketingové nadšení zatím brzdil," dodává Šmucler.
Výrobce uvádí mimo jiné čtyřtýdenní klinické testování na 71 účastnících a laboratorní srovnání účinnosti čištění obtížně dostupných míst. ČSK považuje tato data za zajímavá pro další výzkum, pro definitivní klinické doporučení však budou nezbytné nezávislé, publikované a dlouhodobé studie.
Z Paříže do O2 areny: Praha je tento týden hlavním městem stomatologie
Po světové mediální premiéře 1. září v Paříži, kterou doprovází globální kampaň na pěti kontinentech, přijde pátek 4. září na řadu odborná světová premiéra v Praze.
CameraJet bude představen v O2 areně v rámci slavnostního zahájení FDI World Dental Congress. Opening Ceremony začíná v 18:00 a je jedním z hlavních bodů kongresu.
Podle organizátorů mají být přítomni představitelé a delegace 23 států, diplomaté, političtí představitelé a vedení světové stomatologie.
Z českých hostů jsou očekáváni mimo jiné ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, současný předseda ČLS JEP. Oficiální kongresové materiály potvrzují záštitu ministra zdravotnictví i pražského primátora.
"Před několika dny to bylo tajemství, dnes to sledují média na pěti kontinentech a v pátek bude Praha místem, kde se k novince poprvé ve velkém vyjádří světová stomatologie. Přesně takový kongres jsme chtěli do Prahy přivézt – ne jen přednášky o tom, co už známe, ale místo, kde se diskutuje o tom, co bude náš obor dělat za několik let," říká Šmucler.
Sobotní praktický trénink pro 300 vybraných stomatologů
Na páteční prezentaci v sobotu naváže exkluzivní praktický program pro přibližně 300 vybraných zubních lékařů a odborných opinion leaderů z různých částí světa. Účastníci si budou moci systém sami vyzkoušet a diskutovat s vývojáři a odborníky o jeho klinických možnostech a limitech.
Právě přímý kontakt lékařů s technologií považuje ČSK za podstatnější než samotnou produktovou premiéru.
"Budeme chtít vědět, jak systém funguje u parodontálních pacientů, u implantátů, různých anatomických poměrů, jaká bude dlouhodobá adherence a jak budou vypadat výsledky po roce či pěti letech. Tohle nejsou otázky do reklamního spotu. Ty mají klást lékaři. A budou je klást právě v Praze," uvedl Šmucler.
Informace pro média
Opening Ceremony FDI World Dental Congress 2026
Pátek, 4. září 2026
od 18:00 hod.
O2 arena
Prezentace unikátní technologie bude součástí programu slavnostního zahájení, na které jsou zváni všichni akreditovaní novináři.
O FDI World Dental Congress Prague 2026
FDI World Dental Congress se koná 4.–7. září 2026 v O2 areně a O2 universu v Praze. Česká republika hostí tuto vrcholnou světovou stomatologickou akci poprvé. Kongres pořádá FDI World Dental Federation společně s Českou stomatologickou komorou. Organizátoři očekávají přes 6000 účastníků z více než 120 zemí.
Po předchozí domluvě může ČSK zajistit omezený počet individuálních rozhovorů. K dispozici bude zejména prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., v závislosti na programu pak také Dr. Lang a další odborníci zapojení do projektu. Rozhovory s dalšími zahraničními hosty bude možné domluvit individuálně s ohledem na jejich časové možnosti a finální podobu programu.
Zdroj: Česká stomatologická komora