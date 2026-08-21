“Z pole na talíř”: Zemědělci, obchod a univerzita pomůžou státu dostat více českých potravin do veřejného stravování

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České Budějovice 21. srpna 2026 (PROTEXT) - Jak dostat více kvalitních lokálních potravin do škol, nemocnic, domovů seniorů a dalších veřejných institucí a současně nezvyšovat administrativní zátěž při nákupu? Ministr zemědělství Martin Šebestyán dnes na agrosalonu Země živitelka společně s generálním ředitelem makro ČR a zakládajícím signatářem iniciativy České pole Jiřím Nehasilem představili další kroky projektu „Z pole na talíř“.

Ministr na stánku České pole představil vládní materiál „Uplatnění lokálních potravin včetně nápojů v institucionálním stravování napříč státní správou a samosprávou“, který vláda schválila 29. června 2026. Dokument vytváří rámec pro postupné zvyšování zastoupení lokálních potravin ve veřejném stravování.

„Chceme, aby kvalitní lokální potraviny měly mnohem větší prostor nejen v obchodech a restauracích, ale také ve školách, nemocnicích, domovech seniorů a dalších veřejných institucích. Vládní materiál vytvořil rámec, teď je důležité, aby byl dobře použitelný v praxi. K tomu potřebujeme spolupráci zemědělců, producentů, odborníků, veřejných zadavatelů i profesionální distribuce. Projekt Z pole na talíř může být jedním z míst, kde společně najdeme řešení, která budou fungovat pro všechny,“ říká ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Od vládního cíle k reálnému nákupu

Právě praktické fungování systému je další výzvou. Instituce musí být schopny lokální potraviny jednoduše identifikovat, nakoupit je v potřebném množství i kvalitě a současně evidovat jejich podíl bez další zbytečné administrativy. Proto vzniká odborná pracovní skupina projektu „Z pole na talíř“, která má propojit zkušenosti Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, České zemědělské univerzity v Praze, SOCR, iniciativy České pole, veřejných institucí, zemědělců, producentů a profesionálních distributorů.

Skupina se má zabývat zejména identifikací lokálnosti, minimálním datovým standardem, možnostmi využití stávajících nástrojů veřejného zadávání včetně dynamického nákupního systému, rolí profesionální distribuce a jednoduchou evidencí a reportingem. Následně by měl být navržený systém pilotně ověřen v konkrétních institucích.

„Když jsme České pole zakládali, chtěli jsme vracet původní české plodiny do gastronomie a vytvářet pro české producenty stabilní odbyt. Z pole na talíř je logickým pokračováním této myšlenky. Máme před sebou konkrétní úkol: propojit českou produkci s potřebami škol, nemocnic a dalších velkých kuchyní tak, aby dokázaly české potraviny jednoduše najít, objednat a doložit jejich původ. Farmář má dělat dobře svoji práci, kuchař svoji a profesionální distributor musí zajistit, aby mezi nimi celý systém spolehlivě fungoval,“ říká Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR a zakládající signatář iniciativy České pole.

Český zemědělec potřebuje odbyt a instituce spolehlivé dodávky

Jedním z principů připravovaného modelu je, že nemá vytvářet výhodu pro jediný způsob dodávek. Menší regionální producent může být vhodným přímým dodavatelem některých potravin, zatímco velké veřejné kuchyně potřebují u řady komodit garantované objemy, pravidelnost, logistiku, bezpečnost a dohledatelnost.

Pracovní skupina proto bude hledat model, který umožní zapojení malých i velkých českých producentů a podle charakteru dodávky využije přímé zásobování, agregaci produkce nebo profesionální distribuci.

Významnou roli má sehrát Česká zemědělská univerzita v Praze jako nezávislý odborný partner zejména při práci na datovém standardu, identifikaci produktů, evidenci a pilotním ověřování navrženého řešení.

Iniciativa České pole a projekt “Z pole na talíř”: dvě role, jeden cíl

Iniciativa České pole od roku 2022 podporuje české zemědělce a producenty a návrat původních českých plodin do gastronomie. „Z pole na talíř“ je její odbornou platformou pro oblast veřejného a institucionálního stravování. Propojuje stát, zemědělce, producenty, akademickou sféru, gastronomii, veřejné instituce a profesionální distribuci s cílem převést podporu českých potravin do každodenní praxe.

Projekt navazuje na první velký kulatý stůl „Z pole na talíř“, který proběhl letos na jaře na Makro Czech Gastro Festu. Další odborné setkání se uskuteční v říjnu v Makro akademii. Jeho tématem už mají být konkrétní výstupy a další kroky pracovní skupiny.

Společným cílem je jednoduchý model: aby veřejná instituce dokázala českou potravinu najít, nakoupit, bezpečně převzít a její nákup jednoduše doložit – a aby se na jejím zásobování mohli reálně podílet čeští producenti různých velikostí.

České Pole je iniciativa společnosti makro ČR, která vznikla v roce 2022 s cílem podporovat a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře a gastronomii. Pevně věříme, že lokální plodiny a potraviny jsou nenahraditelné pro zachování pestrosti a tradice české gastronomie, mají významnou roli i pro regionální ekonomiku a nemalý přínos pro kvalitu životního prostředí. České Pole se snaží udržitelně a trvale navrátit původní lokální potraviny do naší gastronomie. Na rozdíl od ostatních podporuje napřímo prvovýrobce, kterým díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a zemědělskou komunitou doporučuje konkrétní plodiny a produkty vhodné k pěstování, navrhuje následné zpracování pro projekt Chytrý kuchař, pomáhá s dohledem nad kvalitou produkce v Makro akademii a zajišťuje distribuci a prodej prostřednictvím velkoobchodu makro ČR.

Svým širokým záběrem, od odborného posouzení vhodných plodin a lokalit přes pěstování, sklizeň a hodnocení kvality až po podporu receptur v restauracích, je iniciativa České Pole zcela unikátní. Díky tomu získala ocenění Inovace roku 2023 v prestižní soutěži Mastercard Obchodník roku 2023 na jubilejním 30. ročníku Retail summitu.

Zdroj: Iniciativa České pole 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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