Z Prahy do Dubaje: Prémiová evropská zdravotní péče ve městě s 200 národnostmi

Ve světě, kde primární zdravotní péče často znamená dlouhé čekání a roztříštěné služby, dva čeští vizionáři předefinovali její model. MUDr. Olga Janovská, česká primářka, a její manžel Ing. Tomáš Janovský, investor a podnikatel, vybudovali v České republice komplexní síť ordinací praktických lékařů. Tu doplnili o propracovaný systém zdravotních služeb pro domovy seniorů, o který je obrovský zájem. Nyní přinášejí svůj průkopnický koncept technologicky řízené primární péče do Dubaje.

Revoluce v primární zdravotní péči

„Chtěli jsme odstranit tradiční bariéry mezi primární péčí a diagnostikou,“ říká MUDr. Janovská. „Předáním high-tech screeningu přímo do rukou praktických lékařů dáváme pacientům takový druh proaktivní léčby, která řeší nemoci dříve, než propuknou.“ Tento integrovaný přístup zrychluje čas potřebný k diagnóze, což umožnuje rychlejší a účinnější léčbu. Základním kamenem tohoto přístupu se stala preventivní zdravotní péče, která včas identifikuje onemocnění a předchází závažným komplikacím. Zkušenosti pacientů s takovou léčbou se pozitivně promítají do jejich spokojenosti se zdravotní péčí.

Budoucnost zdravotnictví řízená technologiemi

Ihned po vstupu do Prague Clinics je jasné, že se nejedná o běžné zdravotnické zařízení. Pacienti mohou podstoupit dopplerovský ultrazvuk (diagnostika možného postižení cév aterosklerózou), spirometrii, sonografii břicha, testování spánkové apnoe, pletysmografii (hodnocení kvality prokrvení tkání) a také rychlou analýzu krve – to vše během jediné návštěvy. Klinika využívá nejmodernější laboratorní vybavení, které zajišťuje přesné výsledky během několika minut.

„Viděli jsme mezeru ve zdravotnickém systému, kde by bylo možné rutinní kontroly rozšířit o hlubší a přesnější diagnostiku,“ vysvětluje Tomáš Janovský. „Naším cílem je zpřístupnit vyspělou lékařskou technologii každému, nejen v případě nouze, ale jako součást každodenní preventivní zdravotní péče.“

Síla prevence: Diagnóza, která může změnit život

Koncept včasné detekce a prevence je základem zdejší praxe. Jeden příklad za všechny. Mladý muž, sportovec, přišel na vyšetření s očekáváním běžné léčby nachlazení způsobeného klimatizací. Během krátkého sezení v čekárně zhlédl video o různých druzích metabolického screeningu v Prague Clinics. Po krátkém rozhodování se objednal ke kompletnímu posouzení svého metabolického stavu. Výsledky byla hotové během několika minut a provedený screening odhalil nejen cukrovku v raném stadiu, ale i nedostatek vitaminu D. Jeho zdravotní stav, který mohl zůstat roky bez povšimnutí, byl zachycen dříve, než mohl vést k vážným komplikacím.

Z Prahy do Dubaje: Globální standard v medicíně

To, co odlišuje Prague Clinics, nejsou jen její špičkové technologie – jsou to lidé. Na klinice pracují čeští a němečtí specialisté, všichni absolventi evropských lékařských univerzit. Jejich přístup k pacientovi a aktivní zájem o jeho zdraví ve spojení s pokročilými diagnostickými nástroji nově definují zdravotní péči v Dubaji. Ostatně, této koncepce ve zdravotnictví si všímají i přední dubajská média v čele s prestižním serverem ArabianBusiness.com.

„Naším cílem je spojit efektivitu a přesnost evropské medicíny s vřelostí a pohostinností Dubaje,“ říká MUDr. Janovská. "Chceme, aby naši pacienti cítili, že je o ně postaráno na každém kroku jejich cesty."

Kontakt:

Zdeněk Paleček

+420 778 746 155

zdenek.palecek@vseobecnylekar.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.