Z Prahy do Liberce za 69 minut? Souhrn slovem a obrazem

Diskutovali Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic, Andrea Plišková, vedoucí ateliéru dopravního plánování projekční kanceláře VALBEK, Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, a Markéta Khauerová, starostka Hodkovic nad Mohelkou. Moderoval Pavel Cyprich.
Cesta vlakem z Prahy do Liberce, zaznělo v pořadu, trvá nyní přibližně dvě a půl hodiny. A Liberecko – jak připomněla Andrea Plišková –, nemá v tuto chvíli ani kilometr elektrizované trati. Chystaná modernizace železniční trati má dobu jízdy vlakem zkrátit na méně než polovinu. Tento projekt není navíc jen čistě přepravní záležitostí.
„Pokud se absence rychlého vlakového spojení do Liberce nezmění, stane se tento region periferií,“ zdůraznil náměstek hejtmana Jan Sviták. „Ve vztahu HDP k dalším krajům v republice se Liberecko dostává už za uhelné regiony. Jedním ze zmiňovaných důvodů je špatná dopravní dostupnost tohoto kraje,“ doplnila starostka Markéta Khauerová.
Prezident Jiří Nouza připojil názor, jak může modernizace železniční trati do Liberce pomoci i v dalších oblastech. „Intenzita silniční dopravy je obrovská, železnice jsou také přetížené, a Správě železnic patří dík za to, že se s tím snaží pohnout. Není to jenom o železnici, ale i o tom, že se tady poslední roky mluví o nedostupném bydlení. O tom že chybí byty, a přitom se jich staví stále málo. Doprava spojující regiony třeba s Prahou může uvolnit tlak na dostupnost bydlení v centrech.“
Jednotlivé dopravní modely, silniční a železniční, by podle Andrey Pliškové neměly být chápány jako konkurence. „Měli bychom to vnímat jako celkový systém dopravy, který propojuje jednotlivé lokality. Když budeme přetěžovat jeden systém, jen ho přehltíme, a neumožníme lidem a zboží dostat se tam, kam potřebují.“
Posun v přípravě trasy, nejistota v Hodkovicích
Projekt za 110 miliard korun by měl zrychlit cestování mezi Prahou a Libercem na necelých 70 minut. „Podařilo se nám najít konsensus mezi požadavky v osobní a nákladní přepravě. Našli jsme technické řešení, aby byla ta trasa co nejvíce přimknuta k dálnici,“ popsala projektantka Plišková.
Výsledkem jsou dvě varianty technické proveditelnosti. „Jedna je schválená a předložená k detailnějšímu zpracování. Druhá, o něco velkorysejší v oblasti Hodkovic, nabízí možnost vedení tunelem mimo toto město,“ upřesnila Plišková.
Pro Hodkovice nad Mohelkou, ležící asi 10 kilometrů jižně od Liberce, by realizace nového rychlého spojení znamenala tak jako tak nemalý zásah. Loni se povedlo schválit studii proveditelnosti mezi Mladou Boleslaví a Libercem, ale nejistota trvá od roku 2014.
„V tu dobu jsme dostali na stůl schválenou změnu územního plánu včetně trasy koridoru. Vedla přes část významného přírodního území v okolí Hodkovic. Od té doby uplynulo 11 let, a toto území bylo blokováno. Jenže mezitím v místech, kde se nyní uvažuje o odklonu, přibylo 48 nových domů. Proč se k možnému řešení dobereme až v době, kdy tam vyrostou nějaké překážky?“ popisuje a ptá se starostka Khauerová. „Lidé potřebují vědět, na čem jsou. Nemůžeme je stále držet v napětí.“
Správa železnic je si toho vědoma. „Víme, že jsou místa, kterým se musíme věnovat velmi podrobně. V Hodkovicích chráníme dvě trasy,“ připustil Pavel Paidar.
Modernizace trati je však žádaná. „Specifikum Libereckého kraje je v tom, že tady nevede žádná rychlá železnice, takže jakýkoli posun v této věci je dobře. Doufám, že o konečném variantním řešení bude ještě nějaká debata,“ vyslovil naději náměstek Sviták.
Město Hodkovice je připraveno jednat. „Vedeme intenzivní debaty o variantách, které nám dávají ekonomický a provozní smysl. V posledních dvou letech mohu říci, že jsme v této debatě partnery. Nejistota přesto trvá,“ upozornila starostka Khauerová.
Ambiciózní soustava VRT, otazník nad státním rozpočtem
V Hodkovicích by měl vlak zpomalit na 70 kilometrů za hodinu, ve vhodných úsecích by měl jet až rychlostí 200 kilometrů. Jde o limit platný pro tratě tzv. rychlých spojení.
„Počítá se s přípravou infrastruktury (na trase Praha-Liberec) na budoucí napojení na páteřní síť vysokorychlostních tratí, které budujeme například mezi Prahou, Drážďany a Brnem,“ upřesnil Pavel Paidar. Studie proveditelnosti sítě VRT začaly být v tuzemsku zadávány od roku 2017. Loni se povedlo schválit – po vypracování víc než 10 studií – navazující úsek rychlého spojení mezi Mladou Boleslaví a Libercem.
Více než 100miliardové náklady na modernizaci trati z hlavního města do Liberce považují experti u kulatého stolu za důležité. I z důvodu začlenění do systému soustavy rychlých spojení (RS) a vysokorychlostních tratí (VRT).
„Vzhledem k zaostalosti Liberecka nemůžeme snad ani uvažovat, že by se to neuskutečnilo,“ myslí si náměstek Sviták. S tím souhlasí i prezident SPS Jiří Nouza. „Když nepostavíme železnici, budeme snad rozšiřovat dálnici na šest pruhů?“ táže se. „Buď nasypeme 110 miliard do dálnice, nebo postavíme železnici, která kraji pomůže i jinými způsoby,“ konstatuje prezident Nouza.
Podle Andrey Pliškové dává odhadovaná investice 110 miliard korun ekonomicky smysl. „Ze studie proveditelnosti jsou tyto náklady vyvážené jejich přínosy. Liberec nemá konkurenceschopné železniční spojení a musíme nabídnout relevantní dopravu.“
Na Správě železnic a politicích teď je, aby dokázali stavbu lidem vysvětlit a přiblížit. Nová vláda zase musí přijmout rozhodnutí, zda prostředky uvolní. „Za mne je třeba postupovat co nejrychleji,“ apeluje náměstek Sviták.
Hodkovice hlásí připravenost, Andrea Plišková naléhá na rychlost v dalším postupu. „Jde o to, jak rychle se dostaneme z nejistoty přidělení peněz ze státního rozpočtu, respektive z jejich vyčlenění do Státního fondu dopravní infrastruktury, aby mohl investor, Správa železnic, vypsat další stupně projektové dokumentace,“ uzavírá projektantka.
