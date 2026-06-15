Z testování EU vyplynulo, že nepřesné označování oblečení je systémový problém

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Praha 15. června 2026 (PROTEXT) - Při testování 132 kusů oblečení během kampaně EU bylo zjištěno, že štítky u 49 vzorků (37 %) neodpovídaly použitým materiálům. Testovací kampaň podpořilo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Celkem bylo odebráno 44 svršků, 36 kusů dětského oblečení, 15 kusů aktivního oblečení, 12 kusů nočního prádla, 5 šál a 20 jiných druhů oblečení. Jednalo se o oblečení z vlny, bavlny a směsí vláken.

Byly zjištěny tři hlavní typy nesouladu: vlákna byla na etiketách uvedena správně, ale deklarovaný podíl neodpovídal skutečnému podílu. Za druhé, některé výrobky obsahovaly jiná a levnější vlákna, než bylo deklarováno. V neposlední řadě byla u některých výrobků vlákna nesprávně deklarována nebo pojmenována. Tyto neshody jsou ekonomicky škodlivé a oslabují důvěru spotřebitelů.

Smíšená zjištění

Nejvyšší míry selhání byly zaznamenány u šálů, svršků a dětského oblečení, přičemž nevyhovělo 80 %, 54 % a 25 % vzorků z příslušné kategorie.

U ostatních testovaných kategorií byla míra selhání nižší: funkční oblečení 13 %, noční prádlo 16 % a ostatní 40 %.

Testování druhů vláken ukázalo, že vzorky označené jako obsahující směs přírodních a umělých vláken měly nejvyšší míru selhání, a to 64 %. Pak následovaly vzorky označené jako obsahující směs přírodních vláken s mírou selhání 46 %. Vzorky označené jako 100% jediné přírodní vlákno vykazovaly 15% míru selhání. Orgány dozoru nad trhem (MSA) zdůraznily, že tyto neshody představují pro spotřebitele významná ekonomická rizika, narušují spravedlivou hospodářskou soutěž a ztěžují recyklaci, neboť ta vyžaduje přesnou identifikaci vláken.

Odběr vzorků z celé EU

Orgány MSA z Kypru, Dánska, Finska, Německa, Itálie, Litvy, Malty a Portugalska nakoupily 104 položek v obchodech a 28 položek na internetu.

Testování provedené v akreditované laboratoři v Itálii ukázalo, že míra selhání byla 46 % u nákupů online (což zahrnuje vlastní webové stránky prodejců) a 36 % u zboží zakoupeného v kamenných obchodech.

U mnoha výrobků, zejména těch dovezených ze zemí mimo EU/ESVO, chyběly základní informace o výrobci, což ztěžuje prosazování předpisů nebo stahování výrobků z trhu.

Nápravná opatření

Orgány MSA u 18 výrobků nařídily zastavení prodeje. Výrobcům dvou výrobků bylo nařízeno přijmout nápravná opatření a u dalších dvou výrobků muselo být označení změněno. U tří výrobků bylo hospodářským subjektům sděleno, aby své výrobky označily vhodnými varováními. Od začátku března 2026 probíhají opatření u 24 výrobků.

Do Informačního a komunikačního systému pro dozor nad trhem, platformy EU, jejímž prostřednictvím orgány dozoru nad trhem sdílí výsledky testů výrobků a zjištění nesouladu s cílem koordinovat prosazování a bránit tomu, aby se na trh dostaly nebezpečné nepotravinářské výrobky, bylo zaznamenáno celkem 41 výrobků.

Vysoká míra selhání naznačuje, že nesprávné označování je velmi rozšířené, což podtrhuje důležitost dalšího testování a potřebu upozornit průmysl na jeho povinnosti v oblasti označování. Při nákupu oblečení by si spotřebitelé měli dávat pozor na velmi nízké ceny nebo nabídky, které se zdají být příliš výhodné, a dávat přednost výrobkům, jejichž štítek uvádí jméno výrobce, jeho adresu nebo internetové stránky. Tím je zajištěna odpovědnost a sledovatelnost.

Dovozci, distributoři a prodejci by měli zkontrolovat, jestli se štítky a označení nacházejí na všech položkách. Podniky i orgány MSA musí zajistit důkladné testování konečných oděvů a rolí látek.

„Spotřebitelé a podniky potřebují vědět, že štítky na oděvech, které kupují, poskytují pravdivý obraz o materiálovém složení těchto oděvů. Kampaně dozoru nad trhem pomáhají zajistit, aby spotřebitelé dostali to, za co platí, a chrání podniky před nekalou konkurencí,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

Testování bylo součástí kontrolní kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025. Oblečení bylo jednou z 11 testovaných kategorií výrobků.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market- surveillance_en

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Zdroj: Evropská komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

 

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