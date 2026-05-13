Z vize realita: obce Koridoru D8 z Podřipska prosadily unikátní plán pro budoucnost celého regionu

Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Podřipsko bude mít vlastní a komplexní územní studii. Výsledek mnohaleté snahy Sdružení měst a obcí Koridor D8 (SMO Koridor D8) posouvá rozvoj regionu na zcela novou úroveň. Myšlenku tzv. krajinného plánu začaly obce SMO Koridoru D8 z Podřipska prosazovat už v roce 2021. Cílem bylo jediné: neřešit velké dopravní stavby izolovaně, ale v souvislostech celého regionu. To, co tehdy působilo jako ambiciózní vize, se dnes stává realitou.

 

Myšlenka, která mění pravidla hry

Už v roce 2021 přišly obce SMO Koridoru D8 s myšlenkou regionálního (krajinného) plánu jako nástroje, který umožní samosprávám aktivně řídit vlastní rozvoj, lépe pracovat s krajinou a připravit se na výzvy 21. století, jako jsou klimatické změny. 
Cesta od myšlenky k realitě nebyla jednoduchá.
Návrh se setkával spíše s nedůvěrou či argumentem, že pro „krajinné plánování“ neexistuje legislativa. V letech 2022–2023 došlo k zásadnímu posunu – myšlenka získala politickou podporou Ministerstva dopravy a Středočeského kraje. Jako vhodný nástroj byla vybrána územní studie, která nabízí dostatečně flexibilní rámec územně-plánovacího podkladu pro dříve definovaná základní témata “krajinného plánu”. Ten vedl až k vytvoření zadání Územní studie regionu Podřipsko.

 

Kraj dává vizi konkrétní podobu

Iniciativu nyní posouvá do praxe Středočeský kraj, který vybral zpracovatele Územní studie regionu Podřipsko. Zakázku za 9 milionů korun získalo konsorcium firem IRI–ASITIS–ATREGIA, přičemž při výběru zpracovatele byl kladen velký důraz na kvalitu nabídky, nikoli pouze na cenu.

Do procesu tvorby zadání a zadávací dokumentace byli po celou dobu zapojeni také klíčoví státní partneři – Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy. Všichni v textu Memoranda o spolupráci deklarovali, že budou respektovat výstupy studie, což dává jejím závěrům reálný vliv na další rozhodování.

Územní studie regionu Podřipsko představuje v českém prostředí mimořádný přístup – jde o komplexní plán fungování celého regionu. Má detailně popsat území a jeho potřeby, vyhodnotit dopady plánovaných staveb a navrhnout konkrétní opatření.

„Velké infrastrukturní projekty je nutné vždy posuzovat v souvislostech. Právě to může předejít chybám, které jsme viděli například při výstavbě dálnice D8 na Podřipsku, a pomoci regionu se na změny dobře připravit,“ říká předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.

Klíčovou roli budou hrát také samotné obce, které se na přípravě studie budou podílet.

 

Efektivnější rozvoj regionu

Výstupy studie budou mít široké využití -  uplatní se v posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) či dalších navazujících správních řízení, mohou být podkladem pro provádění pozemkových úprav či aktualizace územních plánů jednotlivých obcí. Jejich koordinované projednávání s investory dopravních staveb může výrazně omezit konflikty, zefektivnit přípravu a ve výsledku tak nezvyšovat náklady na realizaci staveb.

Vznik územní studie tak představuje nejen důležitý krok pro Podřipsko, ale i modelový příklad pro zbytek České republiky. Ukazuje, že je možné propojit zájmy obcí, kraje i státu a přejít od izolovaného rozhodování k modernímu, koordinovanému plánování celého území.

 

Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.

 

KONTAKT: 

Ing. Martin Klečka, Ph.D. 

předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) 

+420 608 029 700 

martin.klecka@koridord8.cz

 

 

