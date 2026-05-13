Z vize realita: obce Koridoru D8 z Podřipska prosadily unikátní plán pro budoucnost celého regionu

Myšlenka, která mění pravidla hry
Už v roce 2021 přišly obce SMO Koridoru D8 s myšlenkou regionálního (krajinného) plánu jako nástroje, který umožní samosprávám aktivně řídit vlastní rozvoj, lépe pracovat s krajinou a připravit se na výzvy 21. století, jako jsou klimatické změny.
Cesta od myšlenky k realitě nebyla jednoduchá.
Návrh se setkával spíše s nedůvěrou či argumentem, že pro „krajinné plánování“ neexistuje legislativa. V letech 2022–2023 došlo k zásadnímu posunu – myšlenka získala politickou podporou Ministerstva dopravy a Středočeského kraje. Jako vhodný nástroj byla vybrána územní studie, která nabízí dostatečně flexibilní rámec územně-plánovacího podkladu pro dříve definovaná základní témata “krajinného plánu”. Ten vedl až k vytvoření zadání Územní studie regionu Podřipsko.
Kraj dává vizi konkrétní podobu
Iniciativu nyní posouvá do praxe Středočeský kraj, který vybral zpracovatele Územní studie regionu Podřipsko. Zakázku za 9 milionů korun získalo konsorcium firem IRI–ASITIS–ATREGIA, přičemž při výběru zpracovatele byl kladen velký důraz na kvalitu nabídky, nikoli pouze na cenu.
Do procesu tvorby zadání a zadávací dokumentace byli po celou dobu zapojeni také klíčoví státní partneři – Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy. Všichni v textu Memoranda o spolupráci deklarovali, že budou respektovat výstupy studie, což dává jejím závěrům reálný vliv na další rozhodování.
Územní studie regionu Podřipsko představuje v českém prostředí mimořádný přístup – jde o komplexní plán fungování celého regionu. Má detailně popsat území a jeho potřeby, vyhodnotit dopady plánovaných staveb a navrhnout konkrétní opatření.
„Velké infrastrukturní projekty je nutné vždy posuzovat v souvislostech. Právě to může předejít chybám, které jsme viděli například při výstavbě dálnice D8 na Podřipsku, a pomoci regionu se na změny dobře připravit,“ říká předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8 Martin Klečka.
Klíčovou roli budou hrát také samotné obce, které se na přípravě studie budou podílet.
Efektivnější rozvoj regionu
Výstupy studie budou mít široké využití - uplatní se v posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) či dalších navazujících správních řízení, mohou být podkladem pro provádění pozemkových úprav či aktualizace územních plánů jednotlivých obcí. Jejich koordinované projednávání s investory dopravních staveb může výrazně omezit konflikty, zefektivnit přípravu a ve výsledku tak nezvyšovat náklady na realizaci staveb.
Vznik územní studie tak představuje nejen důležitý krok pro Podřipsko, ale i modelový příklad pro zbytek České republiky. Ukazuje, že je možné propojit zájmy obcí, kraje i státu a přejít od izolovaného rozhodování k modernímu, koordinovanému plánování celého území.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) tak jen potvrzuje, že není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce jako se mu to dlouhodobě daří ve spolupráci se Středočeským krajem.
