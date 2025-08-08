Za 50 let klesla mužská plodnost o polovinu. Odborníci varují před „spermagedonem“

„Dnes už nikdo nepochybuje, že klesající počet spermií je reálný a celosvětový trend. Někteří odborníci pro něj začali používat výraz spermagedon,“ říká docent MUDr. Tonko Mardešić, CSc., odborník na léčbu sterility a odborný garant skupiny PRONATAL.
Dlouhodobý pokles kvality mužských spermií potvrzují i dvě zásadní vědecké analýzy. Již v 90. letech upozornil na problém profesor Skakkebaek, když z dostupných dat vyčetl, že mezi lety 1940 a 1990 klesl průměrný počet spermií téměř o polovinu. Tato zjištění následně potvrdila rozsáhlá metaanalýza publikovaná v roce 2017 v prestižním časopise Human Reproduction Update, podle níž se mezi lety 1973 a 2011 celosvětově snížila koncentrace spermií o 52,4 % a jejich celkový počet o 59,3 %. „Tato data zcela odpovídají vývoji, který pozoruji ve své praxi od 80. let minulého století,“ dodává docent Mardešić.
Tvrdý zápas i s vlastní plodností
„Oktagon vnímáme jako silnou a důvěryhodnou značku, která má obrovský dosah a oslovuje přesně tu cílovou skupinu, na kterou v rámci kampaně Plodnost není samozřejmost míříme – tedy muže ve věku, kdy by o svém reprodukčním zdraví měli začít přemýšlet. Právě spojení s turnajem MMA nám umožňuje otevřít toto důležité téma přirozeně, autenticky a ve chvíli, kdy muži vnímají emoce, výkon i zodpovědnost,“ říká Stanislav Zezulka, CEO skupiny PRONATAL.
Zatímco dříve se neplodnost častěji přisuzovala ženám, dnes je mužský faktor hlavní nebo spolupůsobící příčinou většiny případů neplodnosti párů. Mnoho mužů navíc netuší, že jejich reprodukční schopnosti jsou snížené – a odkládání rodičovství může šance ještě více zkomplikovat.
„Setkáváme se s narůstajícím počtem mužů, kteří mají výrazně zhoršené parametry spermiogramu – a to i v mladším věku. Veřejnost si často stále neuvědomuje, že plodnost není jen ženskou záležitostí. I muži by měli včas zvažovat preventivní vyšetření, zejména pokud plánují rodinu,“ upozorňuje MUDr. David Karásek, spolumajitel skupiny MEDICON, jejíž součástí je síť IVF klinik PRONATAL.
Znepokojivý trend potvrzují data i klinická praxe
Vedle klesajícího počtu spermií upozorňují odborníci i na rizika spojená se stárnutím otců. Zatímco ženská plodnost prudce klesá po 35. roce, u mužů je pokles pozvolnější – zato s sebou nese jiná rizika. U starších mužů se zvyšuje pravděpodobnost vzniku tzv. de novo mutací, tedy nových genetických vad, které mohou ovlivnit zdraví dítěte. Mezi nejčastější takové poruchy patří například Marfanův syndrom nebo neurofibromatóza typu 1.
Negativní dopad na mužskou plodnost má také životní styl: stres, kouření, obezita, alkohol, užívání steroidních doplňků či působení toxických látek. Naštěstí je spermatogeneze citlivá na změny – a v mnoha případech lze její kvalitu zlepšit cílenou změnou režimu.
Spermiogram zdarma po celý srpen
Vyšetření je rychlé, diskrétní a neinvazivní. Může včas odhalit potíže, které by později mohly stát v cestě přirozenému početí. Mužům tak dává možnost včas upravit životní styl nebo zvážit odbornou léčbu dříve než bude pozdě. Zájemci si navíc mohou předem vyzvednout odběrový kelímek na jakékoliv klinice PRONATAL či v lékárnách ??????–?????? Pharmacentrum MEDICON, a vzorek následně přinést z domova na nejbližší kliniku, což celý proces vyšetření ještě více usnadňuje.
