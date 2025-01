Za Benešovem pozor na předjíždění, může být fatální

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: "Třeba ve směru na České Budějovice a Tábor, tak tam je to svedené do jednoho pruhu. V protisměru máme pak dva pruhy, které jedou proti nám, a aby to bylo rozdělené, tak není tam jenom vodorovné značení, ale máme tam také takzvané zelené sloupky - balisety.“

Které by měly řidičům pomoci udržet ten správný směr, protože tam to často svádí k předjíždění, což je na těchto rychlostních silnicích fatální chyba. Úsek je navíc dlouhý a následně se mírně stáčí doprava. Při horší viditelnosti mohou nastat problémy a když k tomu připočteme rychlost protijedoucích vozidel, tak taková srážka bývá většinou smrtelná.

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: "V tomto úseku opravdu maximálně sledujte provoz před vámi, žádné prudké brzdění. V průběhu dvou až tři kilometrů tam je sjezd na velký kruhový objezd, kde se auta mohou štosovat a může tam být zpomalený provoz a navíc tam máme i kamionovou dopravu.“

Na přehledných úsecích ve dvou směrech se předjíždět dá, v jednom pruhu, který vede na České Budějovice, ale předjíždět nelze, proto tam jsou právě ony zelené vymezovací sloupky. Těch se případně bát nemusíte, vozidlo vám nepoškodí.

Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP: "Mají za cíl zpomalit řidiče. Jsou vidět nad terén vozovky. Apelujeme na řidiče, balisety nejsou napevno, to znamená, když se začaly dávat, tak se toho lidé báli a mohli třeba panicky brzdit. Ten baliset je k tomu technologicky uzpůsoben tak, že když to auto má dejme tomu kontakt, tak ten sloupek se ohne, autu se nic nestane, je to z umělé hmoty.“

Na daném úseku ještě natrefíte na velké odpočívadlo pro kamiony. A právě boční nájezd může být pro ostatní řidiče problematický. Nemusí si totiž vždy všimnout, že se kamion právě rozjíždí a hrozí panické brzdění. Svou roli hrají také povětrnostní podmínky, v zimě tam bývá častý sníh a náledí a když prší, tvoří se tam velké vodní plochy. Úsek je navíc mírně z kopce, a když komunikace v zimě namrzne, může z něj být dlouhá a hlavně velmi nebezpečná skluzavka.

Zdroj: POLAR televize Ostrava