Za největším bateriovým úložištěm v Evropě stojí česká firma GBIC

Autor:
  12:59
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - GBIC (Global Battery Industry Consulting and Advisory Services), pražská společnost zaměřená na strategické poradenství v oblasti uchovávání energie, oznamuje úspěšný podpis dohody mezi Enlight Renewable Energy Ltd., přední globální společností v oblasti obnovitelných zdrojů energie, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), největším světovým výrobcem baterií a německou firmou specializovanou na obnovitelné zdroje energie ENERTRAG.

Smlouva uzavřená mezi těmito energetickými giganty zajistí dodávku pokročilých systémů pro skladování energie v bateriových úložištích (BESS) od společnosti CATL pro projekt Bertikow v portfoliu společností Enlight a ENERTRAG. Projekt se nachází v katastru obce Bertikow v Německu, bude mít kapacitu 880 MWh a k dnešnímu datu představuje největší instalaci BESS v Evropě.

Po svém dokončení v roce 2027 bude tento projekt znamenat významný posun pro energetickou transformaci a stabilitu rozvodné sítě v Německu. Cílem spolupráce mezi společnostmi Enlight, ENERTRAG a CATL je integrovat vysokokapacitní bateriová řešení do německé elektrické sítě, což umožní efektivnější správu obnovitelných zdrojů energie a posílí celkovou energetickou bezpečnost.

Strategická spolupráce pro energetickou bezpečnost

Česká poradenská společnost GBIC využila své hluboké znalosti evropského energetického trhu a rozsáhlé sítě partnerů v Asii a na Středním východě k překlenutí geografické a logistické propasti mezi dvěma světovými lídry v energetické oblasti. Dohoda zakládá klíčové partnerství v čele globálních energetických inovací. CATL dodá svou pokročilou technologii BESS, která je uznávaná pro svůj vysoký výkon, spolehlivost a bezpečnost, na podporu projektů společnosti Enlight v oblasti skladování energie. ENERTRAG přispívá svými znalostmi v oblasti projektového řízení a integrace do rozvodné sítě. Díky této spolupráci získá společnost Enlight přístup k špičkové technologii, která je nezbytná pro splnění ambiciózních evropských cílů v oblasti obnovitelné energie a urychlení modernizace její rozvodné infrastruktury.

Citace vedoucích představitelů

Virginia Tang, generální ředitelka GBIC, k tomuto úspěchu uvedla:

„Jsme hrdí na to, že jsme sehráli klíčovou roli při propojení dvou energetických gigantů, společností CATL a Enlight. Tato dohoda je více než jen komerčním úspěchem; je to strategické vítězství, které podtrhuje rostoucí význam České republiky jako moderní, technologicky vyspělé země. Smlouva důsledně podporuje dekarbonizační cíle Evropy a zároveň posiluje důležité ekonomické vazby mezi Asií, Blízkým východem a Střední Evropou.“

Prezident ESS a člen představenstva Li Bin Tan jménem CATL dodal:

„Těšíme se na úzkou spolupráci se společnostmi Enlight a ENERTRAG při zavádění našich špičkových řešení pro skladování energie, která jsou klíčová pro stabilní, čistou a udržitelnou energetickou budoucnost Evropy. Úspěšné uzavření této smlouvy o dodávkách BESS je důkazem efektivního zprostředkování ze strany našeho českého partnera GBIC. Bez jeho expertízy a důkladné znalosti čínského i evropského obchodního prostředí by tato dohoda nikdy nevznikla.“

Ziv Shor, generální ředitel divize realizace projektů a správy aktiv firmy Enlight dodal:

„Naše společnost je hrdá na to, že společně s našimi partnery z ENERTRAG a CATL přinášíme tento projekt na německý trh. Enlight přináší rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a široké portfolio projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a skladování energie na různých trzích. Naše spolupráce s partnery z CATL, největším výrobcem lithiových baterií na světě, zaručuje, že Německo bude v čele technologického pokroku."

Pro někoho může být překvapením, že za největší transakcí BESS v Evropě stojí česká společnost. Pro nás to však překvapení není. Zatímco síť dodavatelů BESS společnosti GBIC a její důkladná znalost evropského energetického trhu jsou mezi odborníky v energetickém průmyslu dobře známé, pro nás byla ze strany českého týmu důležitá jejich odbornost, neotřelá řešení a odolnost vůči jakýmkoli překážkám. GBIC není běžná poradenská firma, je jedinečná ve své schopnosti kombinovat hluboké znalosti trhu – což je pro každou špičkovou poradenskou firmu absolutní nutnost – s detailními znalostmi technických řešení.“

 

O společnosti GBIC

Společnost Global Battery Industry Consulting and Advisory Services se sídlem v Praze se specializuje na poskytování strategického poradenství a zprostředkovatelských služeb pro rozsáhlé infrastrukturní a technologické transakce v oblasti BESS v Evropě a Asii. GBIC díky této transakci potvrdila svou roli klíčového zprostředkovatele v oblasti vysoce hodnotných přeshraničních technologických a energetických transakcí.

 

O společnosti CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited je největším světovým výrobcem lithium-iontových baterií a globálním lídrem v oblasti pokročilých řešení pro skladování energie. Společnost vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné bateriové technologie pro elektrická vozidla, integraci obnovitelných zdrojů energie a skladování energie v rozvodné síti. Se zaměřením na inovace, bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost CATL podporuje partnery po celém světě v urychlení přechodu k čistým a spolehlivým energetickým systémům.

 

O společnosti Enlight Renewable Energy Ltd.

Enlight Renewable Energy je přední světový developer, vlastník a provozovatel projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie s výrazným zastoupením v Evropě, Spojených státech a Izraeli. Společnost se specializuje na řešení v oblasti solární a větrné energie a skladování energie a dodává spolehlivou čistou energii prostřednictvím inovativních technologií a dlouhodobého rozvoje projektů. Společnost Enlight je uznávaná pro svůj strategický přístup k posilování energetické nezávislosti, zvyšování stability rozvodné sítě a podpoře národních a mezinárodních cílů v oblasti udržitelnosti.

 

O společnosti ENERTRAG

Německá společnost se specializuje již 25 let na navrhování, výstavbu a provoz integrovaných elektráren, které v současné době vyrábějí přibližně 2000 gigawatthodin elektřiny z obnovitelných zdrojů ročně. ENERTRAG vyvíjí energetické projekty s kapacitou přes 30 gigawattů v devíti zemích na čtyřech kontinentech. ENERTRAG ztělesňuje globální dodávky energie budoucnosti: udržitelné, bezpečné a regionálně zakotvené – chránící naši planetu pro současné i budoucí generace.

Zdroj: GBIC

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

2. března 2026  13:19

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů

ilustrační snímek

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů korun. Skupina daňovou trestnou činnost podle jejich dosavadního zjištění páchala...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

2. března 2026  13:15

Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE.

Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej...

2. března 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.