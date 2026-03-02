Za největším bateriovým úložištěm v Evropě stojí česká firma GBIC

Smlouva uzavřená mezi těmito energetickými giganty zajistí dodávku pokročilých systémů pro skladování energie v bateriových úložištích (BESS) od společnosti CATL pro projekt Bertikow v portfoliu společností Enlight a ENERTRAG. Projekt se nachází v katastru obce Bertikow v Německu, bude mít kapacitu 880 MWh a k dnešnímu datu představuje největší instalaci BESS v Evropě.
Po svém dokončení v roce 2027 bude tento projekt znamenat významný posun pro energetickou transformaci a stabilitu rozvodné sítě v Německu. Cílem spolupráce mezi společnostmi Enlight, ENERTRAG a CATL je integrovat vysokokapacitní bateriová řešení do německé elektrické sítě, což umožní efektivnější správu obnovitelných zdrojů energie a posílí celkovou energetickou bezpečnost.
Strategická spolupráce pro energetickou bezpečnost
Česká poradenská společnost GBIC využila své hluboké znalosti evropského energetického trhu a rozsáhlé sítě partnerů v Asii a na Středním východě k překlenutí geografické a logistické propasti mezi dvěma světovými lídry v energetické oblasti. Dohoda zakládá klíčové partnerství v čele globálních energetických inovací. CATL dodá svou pokročilou technologii BESS, která je uznávaná pro svůj vysoký výkon, spolehlivost a bezpečnost, na podporu projektů společnosti Enlight v oblasti skladování energie. ENERTRAG přispívá svými znalostmi v oblasti projektového řízení a integrace do rozvodné sítě. Díky této spolupráci získá společnost Enlight přístup k špičkové technologii, která je nezbytná pro splnění ambiciózních evropských cílů v oblasti obnovitelné energie a urychlení modernizace její rozvodné infrastruktury.
Citace vedoucích představitelů
Virginia Tang, generální ředitelka GBIC, k tomuto úspěchu uvedla:
„Jsme hrdí na to, že jsme sehráli klíčovou roli při propojení dvou energetických gigantů, společností CATL a Enlight. Tato dohoda je více než jen komerčním úspěchem; je to strategické vítězství, které podtrhuje rostoucí význam České republiky jako moderní, technologicky vyspělé země. Smlouva důsledně podporuje dekarbonizační cíle Evropy a zároveň posiluje důležité ekonomické vazby mezi Asií, Blízkým východem a Střední Evropou.“
Prezident ESS a člen představenstva Li Bin Tan jménem CATL dodal:
„Těšíme se na úzkou spolupráci se společnostmi Enlight a ENERTRAG při zavádění našich špičkových řešení pro skladování energie, která jsou klíčová pro stabilní, čistou a udržitelnou energetickou budoucnost Evropy. Úspěšné uzavření této smlouvy o dodávkách BESS je důkazem efektivního zprostředkování ze strany našeho českého partnera GBIC. Bez jeho expertízy a důkladné znalosti čínského i evropského obchodního prostředí by tato dohoda nikdy nevznikla.“
Ziv Shor, generální ředitel divize realizace projektů a správy aktiv firmy Enlight dodal:
„Naše společnost je hrdá na to, že společně s našimi partnery z ENERTRAG a CATL přinášíme tento projekt na německý trh. Enlight přináší rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a široké portfolio projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a skladování energie na různých trzích. Naše spolupráce s partnery z CATL, největším výrobcem lithiových baterií na světě, zaručuje, že Německo bude v čele technologického pokroku."
Pro někoho může být překvapením, že za největší transakcí BESS v Evropě stojí česká společnost. Pro nás to však překvapení není. Zatímco síť dodavatelů BESS společnosti GBIC a její důkladná znalost evropského energetického trhu jsou mezi odborníky v energetickém průmyslu dobře známé, pro nás byla ze strany českého týmu důležitá jejich odbornost, neotřelá řešení a odolnost vůči jakýmkoli překážkám. GBIC není běžná poradenská firma, je jedinečná ve své schopnosti kombinovat hluboké znalosti trhu – což je pro každou špičkovou poradenskou firmu absolutní nutnost – s detailními znalostmi technických řešení.“
O společnosti GBIC
Společnost Global Battery Industry Consulting and Advisory Services se sídlem v Praze se specializuje na poskytování strategického poradenství a zprostředkovatelských služeb pro rozsáhlé infrastrukturní a technologické transakce v oblasti BESS v Evropě a Asii. GBIC díky této transakci potvrdila svou roli klíčového zprostředkovatele v oblasti vysoce hodnotných přeshraničních technologických a energetických transakcí.
O společnosti CATL
Contemporary Amperex Technology Co., Limited je největším světovým výrobcem lithium-iontových baterií a globálním lídrem v oblasti pokročilých řešení pro skladování energie. Společnost vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné bateriové technologie pro elektrická vozidla, integraci obnovitelných zdrojů energie a skladování energie v rozvodné síti. Se zaměřením na inovace, bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost CATL podporuje partnery po celém světě v urychlení přechodu k čistým a spolehlivým energetickým systémům.
O společnosti Enlight Renewable Energy Ltd.
Enlight Renewable Energy je přední světový developer, vlastník a provozovatel projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie s výrazným zastoupením v Evropě, Spojených státech a Izraeli. Společnost se specializuje na řešení v oblasti solární a větrné energie a skladování energie a dodává spolehlivou čistou energii prostřednictvím inovativních technologií a dlouhodobého rozvoje projektů. Společnost Enlight je uznávaná pro svůj strategický přístup k posilování energetické nezávislosti, zvyšování stability rozvodné sítě a podpoře národních a mezinárodních cílů v oblasti udržitelnosti.
O společnosti ENERTRAG
Německá společnost se specializuje již 25 let na navrhování, výstavbu a provoz integrovaných elektráren, které v současné době vyrábějí přibližně 2000 gigawatthodin elektřiny z obnovitelných zdrojů ročně. ENERTRAG vyvíjí energetické projekty s kapacitou přes 30 gigawattů v devíti zemích na čtyřech kontinentech. ENERTRAG ztělesňuje globální dodávky energie budoucnosti: udržitelné, bezpečné a regionálně zakotvené – chránící naši planetu pro současné i budoucí generace.
Zdroj: GBIC