Za tréninkem jezdí 4 hodiny vlakem. Teď má stříbro ze Světového poháru!

Stříbrná medaile je historickým výsledkem pro český bowling na této prestižní akci. Prekop se musel na cestě k úspěchu poprat nejen se světovou konkurencí, ale také s náročnými podmínkami pro trénink. Pochází z Pardubic, kde s bowlingem začínal. Jenže před třemi lety došlo k uzavření místního bowlingového centra a tak byl nucen hledat nové zázemí. To nakonec našel až v Hustopečích u Brna – vzdálených čtyři hodiny vlakem. V Hustopečích někdy tráví i celý týden, kdy trénuje až osm hodin denně. „Ta příprava je náročná, zůstat pořád v nějakém tréninkovém módu není vždy jednoduché,“ přiznává Prekop.

Na samotném turnaji nevstoupil do kvalifikace ideálně, ale díky bojovnosti a zlepšujícím se výkonům postoupil ze 14. místa mezi šestnáct nejlepších. V následném formátu Round Robin sehrál patnáct her proti všem soupeřům a opět se mu podařilo postupně posouvat výše. Do play off pro osm nejlepších hráčů turnaje vstupoval jako sedmý.

Tam postupně vyřadil hráče z Norska i Singapuru, a probojoval se až do finále, kde ho čekal domácí favorit a čerstvý mistr Evropy mezi muži Robin Ilhammar. Ten nakonec zvítězil, ale Prekop si odváží cenné stříbro. „Ilhammar je mnohem lepší hráč než já, má daleko víc zkušeností. Ve finále zahrál průměr 285 na dvě hry. Mně se tolik nedařilo. Ale tuhle stříbrnou medaili ještě nemám a velmi si jí vážím. Děkuji rodičům, trenérům i České bowlingové asociaci za podporu, bez které bych to nedal,“ řekl po finále Ondřej Prekop.

České barvy na turnaji reprezentovala také Zuzana Kvasničková, které postup do elitní šestnáctky utekl jen o dvě místa.

Výsledek ukazuje, že i přes úbytek tréninkových možností v tuzemsku má Česká republika hráče, kteří obstojí v konkurenci světové špičky. A že i v menších sportech se rodí světové příběhy.

Stránka organizátora: https://bowling.sport/2025-ibf-youth-world-cup/

Výsledky: https://world.tenpinresults.com/

Odkazy na YouTube:

čtvrtfinále: https://www.youtube.com/live/8OlDHFARdxI?si=Rc3z_XG2JX5eqlfI

semifinále: https://www.youtube.com/live/yHNonFY4oD8?si=nM-W8MGIy9uMlh3S

finále: https://www.youtube.com/live/JDWk3cuCRWQ?si=vBLJKeB0_DGmSqr_

Česká bowlingová asociace: https://www.czechbowling.cz/clanky/svetovy-pohar-do-21-let-250616

