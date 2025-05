Zábava, která učí a fascinuje - RoarFun simulátory na dětské dny a městské akce

Pro děti je to jedinečná příležitost zažít něco, co by normálně mohly vidět jen ve filmech. Díky půjčení leteckému simulátoru RoarFun se ocitnou v kokpitu letadla, kde si vyzkouší základní pilotní dovednosti a naučí se, jaké to je vzlétnout a přistát. Tento zážitek podněcuje zvídavost, rozvíjí motoriku a podněcuje zájem o letectví. Pro některé děti to může být první impuls k budoucímu zájmu o vědu, techniku nebo dokonce profesní směr. Pronájem závodního simulátoru RoarFun umožní dětem se ocitnout přímo v kokpitu formule a zažijí adrenalin, jaký znají jen profesionální závodníci. Učí se správně zatáčet, brzdit i akcelerovat, vnímat rychlost, čas a reakci vozidla. Tento interaktivní zážitek rozvíjí postřeh, koordinaci a prostorové vnímání.

Pronájem leteckého a závodního trenažéru lze zajistit v každém prostoru. To z nich dělá ideální zábavu na letní venkovní akce - dětské dny, městské slavnosti, festivaly a hudební koncerty. Nezáleží na tom, zda se letní akce pořádá na náměstí, v parku nebo na střeše nákupního centra, simulátory se díky své mobilitě snadno instalují kdekoliv.

“Největší odměnou jsou pro nás reakce dětí - jejich nadšení a rozzářené oči,” říká Lucie Teturová, obchodní ředitelka RoarFun™. "Na některých akcích se nám stává, že po zážitku v leteckém simulátoru dítě nadšeně prohlásí, že se jednou chce stát pilotem. Právě takové chvíle nám připomínají, proč to děláme - protože přinášíme zážitky, které učí, inspirují a mohou ovlivnit budoucnost."

Jedinečný zážitek vtáhne nejen děti, ale i jejich rodiče. Není snadné najít zábavu, která nadchne děti i dospělé a simulátory jsou v tomto úžasné - je to zážitek pro všechny. Imerzní zážitek pohltí každého bez ohledu na věk a zkušenosti.

Děti milují výzvy - a právě proto RoarFun nabízí možnost uspořádání soutěží. Kdo zvládne nejrychleji vzlétnout s letadlem? Kdo najede nejlepší čas ve virtuálním závodu? Soutěžní obrazovky přirozeně podporují soutěživost, spolupráci a zapojení návštěvníků.

Žijeme ve světě technologií a toto má bezesporu vliv i na děti. Proto interaktivní zážitky s použitím moderních technologií přitahuje děti mnohem více než tradiční zábava. "Na pouť pro Biskupsví Brněnské jsme připravili simulátor stíhačky společně se simulátorem formule. Akce se účastnilo přes 800 dětí. V rámci programu bylo nachystáno velké množství zábavních stánku včetně tradičních pouťových atrakcí, ale naše simulátory měly u dětí největší úspěch. Bylo to vidět podle množství dětí, které se seskupily kolem simulátorů. Potvrdily nám to i reakce přítomných dětí, které komentovaly simulátory jako top stánek z celé akce. Podobné reakce jsme získali na májových slavnostech města Vlašim, kde jsme jsme připravili tematický letecký zážitek v okolí Vlašimi s použitím malého letadla v duchu místního Aeroklubu. Naše odborná obsluha učí ovládání letadla v průběhu několika minut, takže i děti zvládnou pilotování virtuálního letadla v krátkém čase” Komentuje David Bako, eventový ředitel RoarFun™.

Simulátory RoarFun™ nejsou jen atraktivní zábavou, ale také silným marketingovým nástrojem. Sponzorům akcí nabízejí jedinečnou příležitost, jak poutavě prezentovat svou značku. S využitím brandingu je možné umístit loga sponzorů na různá místa ve virtuálním prostředí - například na virtuální Boeing, na závodní trať nebo dovnitř Formule.

RoarFun™ je český technologický startup, který přináší revoluci v zábavě na akcích prostřednictvím inovativních mobilních závodních a leteckých simulátorů s komplexními možnostmi virtuálního brandingu. S více než desetiletou zkušeností v Evropě společnost jedinečným způsobem kombinuje vzdělávání, zábavu a marketing a vytváří tak nezapomenutelné a působivé zážitky.

