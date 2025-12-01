Zábědov - Nový Bydžov hlásí hotovo, práce budou pokračovat na jaře

Zdeněk Praus (ANO), radní, Královéhradecký kraj: „Tato stavba, jelikož navazuje a je to přímá spojnice na Chlumec nad Cidlinou a nápojní bod D11, je z pohledu kraje velice důležitá investice a je to třetí investice v řadu tří let, která zrekonstruovala přivaděč z Nového Bydžova na D11.“
Ke krajské rekonstrukci silnice se připojilo město se svým projektem.
Pavel Louda (ODS), starosta, Nový Bydžov: „Kraj začal projektovat hlavní komunikaci, my jsme se k tomu přidali. Objednali jsme si společného projektanta, ten maloval nové chodníky, osvětlení a cyklostezku a společně jsme to zrealizovali.“
Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb, Chládek a Tintěra, a.s.: „Stavba je teď uvedena do provozu, součástí je i oprava objízdných tras a vzhledem k tomu, že termín stavby je do roku 2026, by se na jaře mělo pokračovat.“
Denně úsekem mezi Zábědovem a Novým Bydžovem projede téměř dva a půl tisíce vozidel.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
