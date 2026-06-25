Začal další ročník Ocenění Českých Lídrů

Mnohé z těchto podniků jsou zároveň rodinné firmy, které staví svůj růst na dlouhodobých hodnotách, odpovědnosti a stabilitě. Díky své flexibilitě a schopnosti inovovat dokážou reagovat na proměny trhu a posilují konkurenceschopnost české ekonomiky.
Jubilejní ročník projektu OCL získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu, které dlouhodobě podporuje aktivity směřující k posilování českého podnikatelského prostředí.
„Konkurenceschopnost České republiky stojí na úspěchu firem, které investují, inovují, vytvářejí pracovní místa a prosazují se doma i v zahraničí. Ocenění Českých Lídrů dlouhodobě upozorňuje na společnosti, které dosahují stabilních výsledků, rozvíjejí své podnikání a významně přispívají k rozvoji regionů i celé české ekonomiky,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nejde tu jen o čísla a ekonomické ukazatele. Projekty jako OCL představují konkrétní příklady úspěšných českých firem, které mohou inspirovat další podnikatele. Bez sebevědomých firem silné podnikatelské prostředí nevybudujeme.“
O významu těchto firem svědčí i jejich ekonomický přínos pro regiony a české hospodářství. Firmy zapojené do projektu patří mezi významné zaměstnavatele a výrazně přispívají k ekonomické stabilitě regionů. V loňském ročníku bylo z celkem 1978 nominovaných podniků vybráno 148 finalistů, jejichž kumulovaný obrat přesáhl 115 miliard korun a kteří dohromady zaměstnávají téměř 20 tisíc lidí.
Také v letošním ročníku budou o ocenění soutěžit úspěšné české společnosti s ročním obratem přes 200 milionů korun a minimálně 50 zaměstnanci. Vítězové získají prestižní titul Český lídr, který oceňuje nejen ekonomické výsledky, ale také stabilitu, inovativnost a odpovědný přístup k podnikání.
Odborným garantem projektu je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která nominace připravuje na základě hodnocení Indexu CRIBIS. Tento vícezdrojový ukazatel posuzuje finanční zdraví firem podle finančních i nefinančních dat, přičemž zohledňuje především hospodářské výsledky za poslední tři roky.
„Index CRIBIS hodnotí kondici nominovaných společností podle údajů z účetních závěrek za období let 2022, 2023 a 2024. Šlo o složité období ještě doznívající kovidové pandemie, která změnila svět, následně poznamenané vpádem Ruska na Ukrajinu doprovázené růstem cen energií. Přesto většina nominovaných společností vykázala velmi dobré výsledky,“ říká Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
„V roce 2025 nastal další negativní jev způsobený proměnlivou celní politikou USA a dalším rozpadem globálních vazeb ve světové ekonomice. Nárůst zejména geopolitických rizik je od začátku roku 2026 ovlivněn především válečnými akcemi na blízkém východě. Není divu, že spásu vidí světoví ekonomičtí lídři v aplikaci umělé inteligence, které sebou ale ponese bezprecedentní změny na trhu práce,“ dodává Pavel Finger
„Rizika pro malé otevřené ekonomiky jako je ta česká jsou zřejmá. Zatím si české firmy vedou dobře, ale mírně se zvyšující počty bankrotů avizují, že problémy budou ještě před námi,“ doplňuje Pavel Finger.
Do letošního ročníku soutěže OCL bylo nominováno 2040 společností ze všech krajů české republiky. Nejvíce z nich, 22 %, má sídlo v Praze, 13 % v Jihomoravském kraji a 10 % v kraji Středočeském. Na tyto tři kraje připadá 45 % nominovaných společností.
„Nominované společnosti zaměstnávaly 114.972 pracovníků a jejich roční obrat v roce 2024 dosáhl 1,3 mld. Kč. Z hlediska hodnocení podle CRIBIS indexu téměř 30 % společností získalo čtvrtý nejvyšší stupeň 7,23 % stupeň o jeden nižší a pětina společností pak stupeň o jeden vyšší. Více než 80 % společností tak z tohoto hlediska fungovalo velmi dobře, bylo hodnoceno stupněm 6 až 10,“ upřesňuje Pavel Finger.
„Mezi nominovanými společnostmi převládaly ty, které délkou trvání na trhu osvědčily své kvality. Téměř dvě pětiny nominovaných firem bylo založeno v období let 1990 až 1995. Více než dvě pětiny z nich vznikly v navazujícím období, tj. mezi lety 1996 až 2000. Mezi rokem 2001 až 2005 vstoupilo na trh 15 % nominovaných společností. Podle odvětvové zařazení nominovaných společností dominovaly ty, které působí ve zpracovatelském průmyslu (37 %), dále v odvětví obchod (26 %) a ve stavebnictví (12 %). Na tato tři odvětví připadly tři čtvrtiny všech nominovaných společností,“ uzavírá Pavel Finger
Přihlášky do projektu mohou firmy zasílat do 17. září 2026. Jména vítězů, které z finalistů vybere odborná porota, budou vyhlášena 12. listopadu 2026 během slavnostního galavečera.
Vedle krajských vítězů budou i letos uděleny také speciální ceny. Patří mezi ně Celorepublikový lídr, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau, Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář a Cena za největší potenciál pod patronací Sandberg Capital, které vyzdvihují společnosti s mimořádným přístupem k inovacím, udržitelnému podnikání, strategickému rozvoji a schopnosti dynamického růstu.
Společnost Sandberg Capital, správcovská společnost zaměřená na investice do menších a středně velkých firem ve střední a východní Evropě, především v České republice a na Slovensku, je zároveň oficiálním partnerem projektu.
Podle Michala Ryboviče, Managing Partner společnosti Sandberg Capital, dnes o úspěchu menších a středně velkých firem rozhoduje především schopnost rychle reagovat na změny trhu, kvalita managementu a dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda.
„V období zvýšené ekonomické a geopolitické nejistoty je zásadní zejména finanční disciplína a odolnost obchodního modelu. Firmy by měly investovat zejména do lidí, digitalizace a technologií, které prokazatelně zvyšují produktivitu a kvalitu rozhodování. Stejně důležité je posilovat vztahy se zákazníky, rozvíjet nové produkty a služby a hledat příležitosti k růstu i mimo své dosavadní trhy. Dlouhodobě uspějí společnosti, které dokážou kombinovat podnikatelskou odvahu s odpovědným řízením a promyšleným využíváním kapitálu,“ doplňuje Michal Rybovič.
Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové soutěž dlouhodobě potvrzuje, že české firmy mají mimořádnou schopnost obstát i v náročném ekonomickém prostředí.
„Je nám skutečně velkou ctí, že už celých deset let máme možnost oceňovat úspěch a příběhy ryze českých firem. Zdá se až neuvěřitelné, že projekt OCL letos slaví své desáté výročí a že za tuto dobu bylo nominováno 13.661 semifinalistů, z nichž bylo vybráno 946 finalistů a oceněno 369 ryze českých firem,“ uvádí Helena Kohoutová.
„Věřím, že je velmi důležité mluvit o pozitivních příkladech, protože Česká republika uspěla ve všech oblastech, a to nejen v posledních dekádách, ale dlouhodobě. Tyto příklady zviditelňujeme a vyzdvihujeme. Chceme podporovat hrdost a naplňovat myšlenku, že „Budujeme hrdé Česko“, abychom si dokázali uvědomit, v čem jsme dobří, a ukazovali to nejlepší, co v nás je,“ říká Helena Kohoutová a dodává „Život není jen o podnikání a číslech, která oceňujeme, ale také o příbězích lidí. Chceme, aby tito lidé věděli, že je někdo vnímá, že na ně někdo myslí a že věci mají stále svůj principiální smysl. Přejeme všem lídrům to nejlepší a těšíme se na osobní setkání. Děkujeme za důvěru.“
Projekt OCL je součástí Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, která propojuje úspěšné české podnikatele a firmy a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, rozvoj obchodních vztahů i vzájemnou inspiraci.
Letošní ročník projektu podporuje také společnost DOORNITE s.r.o., český výrobce interiérových dveří, který patří mezi dynamicky rostoucí firmy na domácím i zahraničním trhu.
„Partnerství s projektem Ocenění Českých Lídrů vnímáme jako ocenění dlouhodobé práce českých firem, které staví na kvalitě, odpovědném řízení a udržitelném růstu. Zároveň pomáhá zviditelnit podniky, které nejsou postavené na krátkodobém úspěchu, ale tvoří stabilní základ české ekonomiky. Velkou hodnotu vidíme i ve sdílení zkušeností mezi firmami napříč obory,“ říká generální ředitel společnosti DOORNITE s.r.o. Pavel Šatný.
O úspěchu firem dnes podle něj rozhoduje především schopnost reagovat na změny a práce s lidmi. „Rozhodující je schopnost reagovat na změny, práce s lidmi a jasná strategie. Důležitou roli hraje také digitalizace, efektivní procesy a důraz na zákazníka. Dlouhodobý úspěch stojí na vyváženém růstu, finanční disciplíně a kvalitním vedení firmy,“ doplňuje Pavel Šatný a zdůrazňuje i význam odvahy: „Velmi důležitým faktorem je také odvaha – například odvaha jít jinou cestou než ostatní.“
Zkušenosti z praxe zároveň potvrzují, že klíčem k úspěchu je dlouhodobá konzistence a jasný směr. „Základem je mít jasný směr a držet se ho i v nejistých časech. Růst by měl být promyšlený a dlouhodobě udržitelný. Důležité je investovat do lidí, technologií a zákaznické zkušenosti a zároveň zůstat nohama na zemi – ocenění je potvrzením cesty, ne jejím cílem,“ uzavírá Pavel Šatný.
Více informací o soutěži a podmínkách účasti najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychlidru.cz.
Projekt podporují:
Agentura Helas s.r.o., CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., Sandberg Capital s.r.o., Ministerstvo průmyslu a obchodu, ALUKOV a.s., Bioveta, a.s., Dobrá Tiskárna s.r.o., DOORNITE s.r.o., ENVIROCONT s.r.o. Eternal by Helena, IXPERTA s.r.o., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., MICROSOFT s.r.o., NSG Morison s.r.o., Swiss Life Select a.s., Vere Prague s.r.o., Zuzana Fialová - šperky
Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.