Začala demolice dalšího mostu u obce Kfely

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Důvod prakticky demolice a postavení nového mostu je, že stávající most je ve špatném stavu, musí dojít ke kompletní demolici a výstavbě nového mostu.“

Demoliční práce probíhají navzdory mrazivému počasí, aby mohla být výstavba nové konstrukce dokončena ještě tuto sezónu před nástupem zimy.

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Uzavírka bude až do konce listopadu, plánujeme, že bychom měli během této sezóny most dokončit a na konci roku zprovoznit, stávající objízdná trasa je zhruba podél této stavby prakticky obousměrně, takže pro řidiče to znamená pouze zpomalení na doporučenou rychlost 50 kilometrů v hodině.“

Objízdná trasa není v ideálním stavu a vyžaduje od řidičů zvýšenou míru opatrnosti.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Ta trasa není úplně vhodná na provoz těžkých kamionů, to znamená ta objízdná trasa trpí a samozřejmě vozidla, která po téhle objízdné trase jezdí, tak prakticky musí počítat s tím, že ta daná komunikace má vady, tzn. těžké kamiony by se měli na tu trasu připravit a zvolit si jinou objízdnou trasu.“

