Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

Autor:
  9:13
Sulkov 31. března 2026 (PROTEXT) - Řidiči směřující z Plzně na Domažlice se musí obrnit trpělivostí. Na hlavním tahu I/26 u Sulkova totiž začala další etapa oprav. Poté, co loni silničáři dokončili rekonstrukci jednoho z mostů, přesouvá se teď technika na ten sousední.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “V loňském roce jsme dělali most směrem do centra města, v letošním roce jsme začali most směrem z centra ven. Komunikace číslo 26 je převedena do protisměru, rozebrali jsme středová svodidla na čtyřpruhu a tím levým jízdním pruhem v protisměru převádíme dopravu. Provádíme tam výměnu hydroizolace, předmostí mostu, záchytného systému a uděláme úpravy pod mostem.“

Omezení se nedotkne pouze osobních aut, ale i autobusových spojů, které mohou nabírat zpoždění. Dopravní experti také apelují na řidiče, aby v úseku dodržovali rychlost.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V tomhle místě je dálniční přivaděč, tam řidič počítá s tím, že může jet rychleji, což úplně není pravda. Jede ve dvou jízdních pruzích a nejednou se to stáhne teoreticky z jedné strany do každého pruhu. Tam je třeba striktně dodržovat jízdu v pruzích.“

Rekonstrukce přitom byla nutná, oba mosty byly ve špatném stavebním stavu.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Hlavně docházelo k tomu, že protékaly, protože tam byla špatná hydroizolace a docházelo k tomu, že do mostů zatékalo a ta voda potom skapávala na komunikaci třetí třídy pod ním.“

Přestože omezení není natolik zásadní, jaké řidiči zažívali na podzim, mohou se v místě tvořit nárazově kolony.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Nebylo by vůbec špatné udělat tam nějaký kamerový systém a řidiče varovat na sníženou rychlost. Případně tam občas poslat hlídku policie na měření.“

Práce za zhruba 28 milionů korun by měly být hotové do konce června letošního roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 31. března 2026  9:20

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Ministerstvu pro místní rozvoj visí neobvykle dvě české vlajky.Chybí zde vlajka EU a Ukrajiny.Dnes se zřejmě slaví kontroverzní Den české vlajky vyhlášený vládou Andreje Babiše.

vydáno 31. března 2026  9:19

Veleslavínova

Veleslavínova

Provozovatel sdílených automobilů Bolt Drive rozšířil vozový park o Škodu Kamiq.

vydáno 31. března 2026  9:19

Žižkov

Žižkov

Ptačí pomsta

vydáno 31. března 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.