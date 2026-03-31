Začala rekonstrukce druhého mostu u Sulkova

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “V loňském roce jsme dělali most směrem do centra města, v letošním roce jsme začali most směrem z centra ven. Komunikace číslo 26 je převedena do protisměru, rozebrali jsme středová svodidla na čtyřpruhu a tím levým jízdním pruhem v protisměru převádíme dopravu. Provádíme tam výměnu hydroizolace, předmostí mostu, záchytného systému a uděláme úpravy pod mostem.“
Omezení se nedotkne pouze osobních aut, ale i autobusových spojů, které mohou nabírat zpoždění. Dopravní experti také apelují na řidiče, aby v úseku dodržovali rychlost.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V tomhle místě je dálniční přivaděč, tam řidič počítá s tím, že může jet rychleji, což úplně není pravda. Jede ve dvou jízdních pruzích a nejednou se to stáhne teoreticky z jedné strany do každého pruhu. Tam je třeba striktně dodržovat jízdu v pruzích.“
Rekonstrukce přitom byla nutná, oba mosty byly ve špatném stavebním stavu.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Hlavně docházelo k tomu, že protékaly, protože tam byla špatná hydroizolace a docházelo k tomu, že do mostů zatékalo a ta voda potom skapávala na komunikaci třetí třídy pod ním.“
Přestože omezení není natolik zásadní, jaké řidiči zažívali na podzim, mohou se v místě tvořit nárazově kolony.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Nebylo by vůbec špatné udělat tam nějaký kamerový systém a řidiče varovat na sníženou rychlost. Případně tam občas poslat hlídku policie na měření.“
Práce za zhruba 28 milionů korun by měly být hotové do konce června letošního roku.
