Začala stavba obchvatu Jablůnky, řidiči musí v okolí počítat se zvýšeným provozem nákladních aut

Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, ŘSD: „První etapu stavby Semetín - Bystřička jsme dostavěli v roce 2009 a mysleli jsme si, že za pět až deset let budeme pokračovat. Bohužel se to podařilo po patnácti letech.“

Důvodem prodlení byl nedostatek peněz a propadlé stavební povolení. Stavba bude stát 1,7 miliardy korun. Za ně se vybudují čtyři kilometry a čtyři sta metrů nové silnice mezi Jablůnkou a Semetínem. Součástí stavby bude šest mostů, dva podchody pro pěší, pět protihlukových stěn a také jedno fotbalové hřiště, protože to stávající v Jablůnce leží v trase silnice.

Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, ŘSD: „Pracovně jsme tomu několik let říkali obchvat Jablůnky, protože pro Jablůnku je to úleva, která přesune dopravu z centra města do neobydlené části.“

Během stavby ale budou muset obyvatelé Jablůnky počítat se zvýšeným provozem nákladních aut, protože bude potřeba navézt přes milion tun násypového materiálu. Silnice vzniká takzvaně na zelené louce, takže současný provoz omezí jen minimálně. Problémy mohou nastat jen v případě Pržna. Tam se zatím bude jezdit po stávajícím mostě. K nové silnici se Pržno připojí komunikací, kterou ŘSD vybuduje od sjezdu Kateřinice. Teprve potom stávající most zboří a nahradí ho lávkou pro pěší. To vše bude trvat až do podzimu roku 2027, kdy má být silnice dokončena.

