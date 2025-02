Začala stavba obchvatu Litomyšle, stavba je důležitá jako alternativa pro D1

Daniel Brýdl (GENERACE 89), starosta Litomyšle: "Zde také bude velká dopravní zatíženost právě tou stavbou, ale musí se něco vydržet abychom na konci mohli konečně v roce 2027 ten tranzit poslat kolem Litomyšle“

Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Celá ta dálnice D35 někdy na konci roku 2026, včetně tunelu Homole, by měla být v provozu kromě právě obchvatu samotné Litomyšle, pro nás je toto velmi důležité, aby co nejrychleji v tom roce 2027 ta stavba byla dostavěná.“

Start stavby obchvatu Litomyšle ukončil desítky let sporů o trasování autostrády.

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: „Zároveň se tímhle okamžikem stává z dálnice D35 vůbec největší staveniště dopravních staveb v Evropě, protože v tuto chvíli se buduje více než 64 km dálnice D35 a v průběhu následujících měsíců přibude dalších šestnáct kilometrů.“

Stavba je důležitá jako alternativa pro D1, zásadní je i pro Pardubický kraj.

Ladislav Valtr (ODS), náměstek hejtmana Pardubického kraje: „Nejenže se řidiči dostanou snadněji a rychleji z východu na západ, ale i to, že tranzitní doprava už nepojede přes naše obce a města.“

Celá dálnice D35, která propojí východní Čechy od Úlibic u Jičína po Olomouc a Lipník nad Bečvou, by měla být hotová do pěti let.

Zdroj: POLAR televize Ostrava