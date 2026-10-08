Začala stavba silnice mezi Táborem a Slapy, obchvat města uleví hned několika čtvrtímu

Martin Kuba (Naše Česko), hejtman Jihočeského kraje: "Myslím, že tahle stavba je ukázkou, jak jeden člověk dokáže dlouhodobě blokovat její spuštění. Byť jsme věděli, že všechno máme v pořádku, tak jsme pořád čelili nějakým odvoláním, která se na úřadech protahovala, ale nakonec se to podařilo. Potvrdilo se, že jsme měli pravdu, akorát na to musel Tábor čekat o rok déle. Mohlo se už rok stavět, ale jsem rád, že jsme tady dnes při zahájení stavby."
Hlavním investorem stavby za více než 860 milionů korun je Jihočeský kraj. Cyklostezku a osvětlení podél vozovky bude 7 miliony korun financovat město.
Štěpán Pavlík (Tábor 2020), starosta Tábora: "Uleví to opravdu mnoha rezidenčním částem Tábora. A nejenom to, myslím si, že i do budoucna může nastat v těchto oblastech úplně jiný rozvoj a režim bydlení. Dopravně zatížené čtvrti najednou můžou mít klidnější komunikace. Vznikne místo, které může mít úplně jiné funkce, jako část parku, nějaké rezidenční parkování. Prostě těch možností je spousta."
Na přípravě dopravních staveb napříč celým krajem se dál intenzivně pracuje. V pořadí je například obchvat Husince nebo Trhových Svinů.
Martin Kuba (Naše Česko), hejtman Jihočeského kraje: "Máme stavební povolení na Husinec, takže tam budeme dál pokračovat ve výkupech pozemků. Máme velký posun v přípravě obchvatu Trhových Svinů, kde také vykupujeme pozemky a doufám, že příští rok bychom mohli soutěžit zhotovitele. Máme významný posun na druhé etapě jižní tangenty. Pokud by se nám dařilo, tak také příští rok budeme vykupovat a soutěžit. Most do Papírenské je ve stejné podobě, takže většina obchvatů, které jsme opravdu slíbili, když jsem na kraj přicházel, se začíná dostávat do situace, že když všechno půjde tak, jak má, tak někdy kolem roku 2034, 35 by měly kompletně stát. Jihočeský kraj by pak měl mít konečně hotové všechny obchvaty, které má historicky zaneseny v územních mapách a v územních plánech."
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59533.