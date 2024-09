Začala stavba východního obchvatu Bruntálu

Martin Kupka (SPOLU), ministr dopravy ČR: “Předpokládám, že tohle opravdu bude jedna z nejdůležitějších staveb, které realizujeme tady v Moravskoslezském kraji.”

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR: “Ta stavba samozřejmě není úplně jednoduchá. Nacházíme se v poměrně náročném území, i z hlediska reliéfu. Přecházíme zde železniční dráhu, součástí je i dlouhý most přes Černý potok. Je zde mimoúrovňová křižovatka. To znamená, že z hlediska technického i projektového nebylo vůbec jednoduché tu stavbu připravit. Byly zde i relativně velké majetkoprávní potíže.”

Cílem obchvatu je odlehčit centru Bruntálu od těžké kamionové dopravy a zlepšit plynulost provozu ve městě. Součástí projektu je devět mostů, dvě protihlukové stěny a mimoúrovňová křižovatka Žlutý kopec. Než bude hotovo, řidiče čeká několik omezení, neměla by být ale nijak zásadní.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR: “Ten obchvat musíme napojit na stávající komunikace, to znamená, že určitě nastanou potíže při napojování obchvatu na silnici I/45 a I/11, kde se dá předpokládat, že zhruba těch čtyři až šest měsíců bude problém z hlediska provozu na těchto komunikacích, kde bude provoz veden v jednom jízdním pruhu. Určitě to bude velké omezení a dají se očekávat i obtíže nebo kolony pro motoristy, protože to bude řízeno semafory. Určitě to přinese své komplikace. Další komplikace pro obyvatele Bruntálu bude výluka na železniční trati z důvodu vybudování železničního mostu. Ta se očekává maximálně do devíti měsíců. Uvidíme. Samozřejmě budeme se pokoušet ji zkrátit, ale samozřejmě vybudování mostu svůj čas zabere. Jako každá stavba určitě bude omezení z hlediska návozu a odvozu materiálu samotné stavby. Ty okolní komunikace budou nějakým způsobem zatíženy touto dopravou. My samozřejmě budeme vše sledovat, uděláme si pasport těchto komunikací a po samotné stavbě budeme tyto komunikace opravovat, aby po té stavbě nebyly poničené.”

ŘSD zároveň plánuje další fáze projektu, které by měly v budoucnu zahrnovat i severní obchvat Bruntálu, čímž se město zcela zbaví tranzitní dopravy. Východní obchvat je největším dopravním projektem v Bruntálu za poslední dekády, jehož plánování sahá až do 70. let minulého století.

