Začala uzavírka silnice do Šluknovského výběžku

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Silnici číslo 9 ze Svoru dál do Šluknovského výběžku musíme bohužel uzavřít úplně, a to kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdily například kamiony nebo autobusy.“
Jiří Sucharda (ODS), místostarosta Varnsdorfu: „Úplná uzavírka silnice I/9 mezi obcemi Svor a Novou Hutí způsobí obyvatelům Šluknovského výběžku neskutečné problémy. Je to jediná silnice první třídy, která výběžek zásobuje, a to jak z té stránky lidské, tzn. osobní dopravy nebo dopravy autobusové, tak z té stránky zásobování, nákladní dopravy, spedice a tak dále.“
Právě z těchto důvodů se jak Ústecký, tak Liberecký kraj snažily prosadit co nejkratší dobu uzavírky.
Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: „Každý týden, kdy ta objízdná trasa bude zatěžovat okolní komunikace, okolní obce, je pro nás zbytečný, takže nesouhlasíme s těmi 24 týdny. Žádáme, aby byla dodržena původní dohoda, která vznikla při vyjednávání s Ústeckým krajem.“
Nakonec má uzavírka trvat do 16. října, tedy skutečně jen 20 týdnů.
Jiří Sucharda (ODS), místostarosta Varnsdorfu: „Ta objížďka způsobuje komplikace v tom, že vede po trasách, kde se realizují další doprovodné stavby, které to zkomplikují a zpomalí. Objížďka dnes už měří 35 kilometrů.“
Povede po silnici I/13 do České Kamenice a dále pak po silnicích II/263 a II/264 přes Chřibskou do Horního Podluží. Budovaný obchvat Svoru přijde skoro na půl miliardy korun a ŘSD předpokládá, že ho zprovozní letos v listopadu.