Začala výroční konference Financial Street Forum

V pondělí byla v Pekingu zahájena výroční konference Financial Street Forum 2026, na kterou se sjelo více než 400 významných hostů z celého světa.
Tématem letošní konference je „Budování otevřeného, spolupracujícího a inkluzivního ekosystému pro rozvoj globálního finančnictví".
Při formulování tohoto tématu organizátoři vycházeli především ze skutečnosti, že se ve světě zrychlují změny, jaké jsme za posledních sto let nezažili, a že světová ekonomika i fungování globálního finančního systému čelí řadě výzev. Na tiskové konferenci před zahájením fóra to uvedl Zeng Linfeng, výkonný generální tajemník sekretariátu organizačního výboru výroční konference a úřadující vedoucí pekingského obvodu Si-čcheng.
„Naléhavě potřebujeme prostřednictvím otevřenosti dosáhnout shody, spoluprací překonávat obtíže a díky inkluzivnímu přístupu hledat společnou řeč při současném respektování rozdílů," uvedl Zeng.
„Letošní výroční konference vyzývá k většímu úsilí o lepší koordinaci rozvoje a bezpečnosti finančního sektoru, rozšiřování prostoru pro rozvoj prostřednictvím otevírání se světu, posilování systémové odolnosti díky spolupráci a dosahování vzájemných výhod a oboustranně prospěšných výsledků prostřednictvím inkluzivního přístupu," dodal.
Během čtyřdenní akce se uskuteční hlavní fórum, několik souběžných fór a také tři konference zaměřené na finanční technologie, pojišťovnictví a investice.
Součástí hlavního fóra bude zahajovací a závěrečný ceremoniál a pět tematických akcí, které budou pořádat Čínská lidová banka, Národní úřad pro finanční regulaci, Čínská komise pro regulaci cenných papírů, tisková agentura Xinhua a Státní devizová správa (SAFE).
Čtvrteční akce pořádané Státní devizovou správou se zúčastní vedoucí představitelé předních světových finančních společností, jako jsou Standard Chartered a DWS Group, kteří představí své pohledy na rozvoj přeshraničních finančních aktivit a spolupráce v nových globálních podmínkách.
V rámci těchto akcí se bude diskutovat také o tématech, jako jsou dlouhodobé investiční příležitosti na čínském kapitálovém trhu v podmínkách oboustranného otevírání trhu a zdravé vzájemné působení mezi finančním trhem a reálnou ekonomikou.
V souladu s filozofií otevřenosti byli na souběžná fóra pozváni vládní představitelé z Číny i zahraničí, odborníci, akademici a zástupci mezinárodních finančních institucí. Podělí se o své poznatky a názory na dvě hlavní témata: otevírání finančního sektoru na vysoké úrovni a finanční podporu vysoce kvalitního hospodářského rozvoje. Cílem je posílit mezinárodní finanční spolupráci a vytvořit otevřenější, inkluzivnější a odolnější finanční prostředí, které bude sloužit reálné ekonomice.
KONTAKT: Zhang Xiaoxing, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn, +86-18301350987
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59707.