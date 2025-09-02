Začali s bioplynem, dnes patří jejich dluhopisy k nejlépe hodnoceným. Rodinná firma z Ostravska chystá další expanzi

Autor:
  15:17
Horní Suchá (Karvinsko) 2. září 2025 (PROTEXT) - Biotechnologická společnost Organic Technology s.r.o., která stojí za inovativním a moderním energetickým centrem v Horní Suché, obsadila 28. místo ze 64 hodnocených firem ve velkém srovnání firemních dluhopisů, které publikoval specializovaný portál Dluhopisář. Tento výsledek potvrzuje, že i rodinná firma z Ostravska může konkurovat velkým hráčům – a zároveň stavět na hodnotách důvěry, stability a transparentnosti.

Společnost patří k lídrům ve zpracování biologicky rozložitelného odpadu, výrobě biometanu II. generace a produkci koncentrovaného organického hnojiva. Navíc každý kubík biometanu vyrobený v Energetickém centru Horní Suchá přispívá k energetické soběstačnosti České republiky, protože se nemusí nakoupit z Ruska. 

Model společnosti Organic Technology je postaven na reálné produkci a okamžitém odbytu – biometan se ihned vtlačuje do energetické sítě, čímž vzniká stabilní a predikovatelný příjem. To se odráží i v pravidelných výplatách investorům, ke kterým došlo naposledy 15. srpna 2025.

„Těší nás, že jsme v nezávislém srovnání obstáli a patříme mezi silnější a důvěryhodnější emitenty. Jako rodinná firma si zakládáme na férovosti, stabilitě a dlouhodobých vztazích – nejen s investory, ale i s partnery a obcemi, se kterými spolupracujeme,“ říká Mgr. Sebastian Sikora, výkonný ředitel a jednatel Organic Technology s.r.o.

Společnost má za sebou více než 13 let stabilního růstu, spravuje aktiva přes 555 milionů korun, její dluhopisy mají prospekt schválený ČNB a účetní závěrky jsou pravidelně auditovány. Většina investorů zůstává dlouhodobě – více než 70 % jich investuje opakovaně, 60 % déle než pět let a 90 % přichází na základě doporučení.

Firma v roce 2024 vykázala ukazatel EBIDTA marže na úrovni 35 %. A v roce 2026 se chce dostat na tržby více než 100 milionů korun a provozní zisk před započtením úroků, daní a účetních odpisů 55 milionů korun.

Že jde o růstovou a stabilní trajektorii, potvrzují i odborníci. Podle Michala Jelínka, partnera poradenské skupiny V4 Group, je ziskovost společnosti Organic Technology na úrovni EBITDA marže v daném segmentu spíše nadprůměrná: “Hodnota EBIDTA marže na ve výši 35 % prokazuje, že společnost je schopna generovat dostatek volné hotovosti pro financování svých investičních záměrů.”

Úspěch v žebříčku Dluhopisáře přichází ve chvíli, kdy Organic Technology připravuje rozšíření výrobní kapacity a výstavbu nových energetických center. Cílí na navázání strategických partnerství s firmami z oblasti průmyslu a zemědělství, které hledají ekologická řešení a soběstačné energetické zdroje.

V období od dubna do června 2025 vyrobila společnost Organic Technology ve svém závodě v Horní Suché celkem 566.000 m3 zeleného biometanu. Tím přispěla ke snížení emisí skleníkových plynů o 1600 tun CO2 – tedy tolik, kolik by jinak za rok vyprodukovalo více než 350 osobních automobilů. Výsledky potvrzují, že zelená energie má nejen ekologický, ale i ekonomický smysl.

Aktuální emise dluhopisů nabízí 8% roční výnos, vyplácený kvartálně. Investoři tak mají příležitost podílet se na vývoji českého biotechnologického lídra, který spojuje smysluplný dopad s reálnými čísly.

Dluhopisy lze zakoupit prostřednictvím webu společnosti Organic Technology, kde jsou k dispozici i veškeré informace o emisních podmínkách, a to včetně on-line kalkulačky. Díky ní si mohou investoři snadno a rychle spočítat konkrétní výši svého výnosu – stačí zadat výši investice a obratem získají přehled o výnosu, pravidelných výplatách i celkovém zhodnocení. Kalkulačka je vhodná jak pro jednorázové, tak i dlouhodobé investiční rozhodování.

O společnosti Organic Technology s.r.o 

Organic technology s.r.o. je biotechnologická společnost redefinující budoucnost udržitelného rozvoje v České republice. Její moderní závod Energetické centrum Horní Suchá spojuje čistou energii a biologické inovace, které sjednocují tři lukrativní odvětví do jednoho celku: výroba pokročilého biometanu, produkce prémiového organického hnojiva a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Energetické centrum Horní Suchá zpracovává vyhozené potraviny unikátní technologií, kterou nemá žádná jiná bioplynová stanice v Evropě. Zkušební provoz zahájila společnost v prosinci 2022 a od března 2023 dodává biometan do distribuční sítě. Během prvních měsíců zpracovala 400 tun bioodpadu, dnes je to až 2000 tun měsíčně. Tento dynamický růst potvrzuje trend hledat udržitelnější způsoby nakládání s bioodpadem. Za rok Energetické centrum Horní Suchá vyrobí až 3,900.000 m3 zeleného zemního plynu a 1200 tun koncentrovaného organického hnojiva, které vrací důležité živiny zpět do úrodné půdy. Společnost získala certifikát na organické hnojivo ActiveLand.

V roce 2024 společnost vydala emisi dluhopisů, získané finanční zdroje využije na rozšíření kapacity příjmu bioodpadu a jeho efektivní zpracování. Nové investice podpoří další růst a expanzi. Dluhopisy Organic Technology nabízejí vysoce konkurenceschopnou roční úrokovou sazbu ve výši 8 %, která zajišťuje stabilní a spolehlivý příjem po celou dobu investičního období.

 

Zdroj: Organic Technology s.r.o.

www.organic-technology.cz

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Politolog:Incident s napadením Babiše ukazuje na rostoucí polarizaci společnosti

Napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí na mítinku na Frýdecko-Místecku je podle olomouckého politologa Jakuba Lyska výsledkem rostoucí...

2. září 2025  15:14,  aktualizováno  15:14

Dvůr Králové vypsal tendr na přestavbu autobusového nádraží za 115 milionů korun

Patnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku vypsal soutěž na rekonstrukci autobusového nádraží za odhadovaných 115 milionů korun bez daně z přidané...

2. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Na jihočeských letních táborech se vystřídalo 37.000 dětí, podobně jako loni

Na letních táborech na jihu Čech se o prázdninách vystřídalo více než 37.000 dětí. Jde o podobnou účast jako v minulých letech. Hygienici při 132 kontrolách...

2. září 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úspory. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

2. září 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Závada na výhybce na Kačerově zastavila metro, cestující vozily autobusy

Kvůli technické závadě výhybky nejezdilo v úterý odpoledne zhruba hodinu a tři čtvrtě metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Po dobu přerušení provozu vozila cestující náhradní...

2. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:41

Zábavné video poukazuje na povrchní přístup firem k duševnímu zdraví

Je duševní pohoda zaměstnanců skutečnou prioritou, nebo jen dalším bodem v interní prezentaci? Zábavně laděná videoscénka s prvky satiry upozorňuje na častý, avšak povrchní způsob, jakým některé...

2. září 2025  16:36

Krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! na jihu Moravy

Krajský soud v Brně dnes zamítl jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Nová pádla i plachta. Expedice Monoxylon opět vypluje na moře v pravěkém člunu

Experimentální archeolog Radomír Tichý a jeho tým složený z vědců a dalších nadšenců oznámil, že už popáté vyrazí v replice pravěkého člunu po Egejském moři, aby přinesli detailnější poznatky o...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Zdarma ve 136 městech

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

2. září 2025  16:21

Tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 14 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů udělili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V sezoně nezaznamenali...

2. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Městys Koloveč na Domažlicku vybudoval kanalizaci a čistírnu za 200 mil. Kč

Městys Koloveč na Domažlicku s tisícovkou obyvatel vybudoval kanalizaci a čistírnu odpadních vod za 200 milionů korun a začíná stavět školku pro 120 dětí...

2. září 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.