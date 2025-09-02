Začali s bioplynem, dnes patří jejich dluhopisy k nejlépe hodnoceným. Rodinná firma z Ostravska chystá další expanzi

Společnost patří k lídrům ve zpracování biologicky rozložitelného odpadu, výrobě biometanu II. generace a produkci koncentrovaného organického hnojiva. Navíc každý kubík biometanu vyrobený v Energetickém centru Horní Suchá přispívá k energetické soběstačnosti České republiky, protože se nemusí nakoupit z Ruska.
Model společnosti Organic Technology je postaven na reálné produkci a okamžitém odbytu – biometan se ihned vtlačuje do energetické sítě, čímž vzniká stabilní a predikovatelný příjem. To se odráží i v pravidelných výplatách investorům, ke kterým došlo naposledy 15. srpna 2025.
„Těší nás, že jsme v nezávislém srovnání obstáli a patříme mezi silnější a důvěryhodnější emitenty. Jako rodinná firma si zakládáme na férovosti, stabilitě a dlouhodobých vztazích – nejen s investory, ale i s partnery a obcemi, se kterými spolupracujeme,“ říká Mgr. Sebastian Sikora, výkonný ředitel a jednatel Organic Technology s.r.o.
Společnost má za sebou více než 13 let stabilního růstu, spravuje aktiva přes 555 milionů korun, její dluhopisy mají prospekt schválený ČNB a účetní závěrky jsou pravidelně auditovány. Většina investorů zůstává dlouhodobě – více než 70 % jich investuje opakovaně, 60 % déle než pět let a 90 % přichází na základě doporučení.
Firma v roce 2024 vykázala ukazatel EBIDTA marže na úrovni 35 %. A v roce 2026 se chce dostat na tržby více než 100 milionů korun a provozní zisk před započtením úroků, daní a účetních odpisů 55 milionů korun.
Že jde o růstovou a stabilní trajektorii, potvrzují i odborníci. Podle Michala Jelínka, partnera poradenské skupiny V4 Group, je ziskovost společnosti Organic Technology na úrovni EBITDA marže v daném segmentu spíše nadprůměrná: “Hodnota EBIDTA marže na ve výši 35 % prokazuje, že společnost je schopna generovat dostatek volné hotovosti pro financování svých investičních záměrů.”
Úspěch v žebříčku Dluhopisáře přichází ve chvíli, kdy Organic Technology připravuje rozšíření výrobní kapacity a výstavbu nových energetických center. Cílí na navázání strategických partnerství s firmami z oblasti průmyslu a zemědělství, které hledají ekologická řešení a soběstačné energetické zdroje.
V období od dubna do června 2025 vyrobila společnost Organic Technology ve svém závodě v Horní Suché celkem 566.000 m3 zeleného biometanu. Tím přispěla ke snížení emisí skleníkových plynů o 1600 tun CO2 – tedy tolik, kolik by jinak za rok vyprodukovalo více než 350 osobních automobilů. Výsledky potvrzují, že zelená energie má nejen ekologický, ale i ekonomický smysl.
Aktuální emise dluhopisů nabízí 8% roční výnos, vyplácený kvartálně. Investoři tak mají příležitost podílet se na vývoji českého biotechnologického lídra, který spojuje smysluplný dopad s reálnými čísly.
Dluhopisy lze zakoupit prostřednictvím webu společnosti Organic Technology, kde jsou k dispozici i veškeré informace o emisních podmínkách, a to včetně on-line kalkulačky. Díky ní si mohou investoři snadno a rychle spočítat konkrétní výši svého výnosu – stačí zadat výši investice a obratem získají přehled o výnosu, pravidelných výplatách i celkovém zhodnocení. Kalkulačka je vhodná jak pro jednorázové, tak i dlouhodobé investiční rozhodování.
O společnosti Organic Technology s.r.o
Organic technology s.r.o. je biotechnologická společnost redefinující budoucnost udržitelného rozvoje v České republice. Její moderní závod Energetické centrum Horní Suchá spojuje čistou energii a biologické inovace, které sjednocují tři lukrativní odvětví do jednoho celku: výroba pokročilého biometanu, produkce prémiového organického hnojiva a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Energetické centrum Horní Suchá zpracovává vyhozené potraviny unikátní technologií, kterou nemá žádná jiná bioplynová stanice v Evropě. Zkušební provoz zahájila společnost v prosinci 2022 a od března 2023 dodává biometan do distribuční sítě. Během prvních měsíců zpracovala 400 tun bioodpadu, dnes je to až 2000 tun měsíčně. Tento dynamický růst potvrzuje trend hledat udržitelnější způsoby nakládání s bioodpadem. Za rok Energetické centrum Horní Suchá vyrobí až 3,900.000 m3 zeleného zemního plynu a 1200 tun koncentrovaného organického hnojiva, které vrací důležité živiny zpět do úrodné půdy. Společnost získala certifikát na organické hnojivo ActiveLand.
V roce 2024 společnost vydala emisi dluhopisů, získané finanční zdroje využije na rozšíření kapacity příjmu bioodpadu a jeho efektivní zpracování. Nové investice podpoří další růst a expanzi. Dluhopisy Organic Technology nabízejí vysoce konkurenceschopnou roční úrokovou sazbu ve výši 8 %, která zajišťuje stabilní a spolehlivý příjem po celou dobu investičního období.
Zdroj: Organic Technology s.r.o.