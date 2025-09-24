Začátek podzimu je pro mnoho lidí s migrénou náročný. Přijďte na Den otevřeného centra a získejte pomoc bez objednání

Praha 24. září 2025 (PROTEXT) - Začátek školního roku, změny denního režimu i nástup podzimního počasí často přinášejí zvýšený stres – a ten patří mezi nejčastější spouštěče záchvatů migrény. Pokud se s migrénou potýkáte, můžete právě teď udělat první krok k účinné pomoci. Speciální centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v říjnu opět otevřou dveře veřejnosti – bez objednání a bez žádanky. Uskuteční se totiž čtvrtý ročník Dnů otevřených center.

Odborníci na migrénu, zástupci pacientské organizace Migréna-help, kariérová poradkyně i další lidé, kteří sami migrénou procházejí, budou připraveni pomoci – a hlavně naslouchat.

„Migréna není jen bolest hlavy. Je to neurologické onemocnění, které může člověka na hodiny nebo dny zcela vyřadit z běžného života. A právě stres patří mezi nejčastější spouštěče záchvatů. V období, kdy se lidé po létě vracejí do náročnějšího režimu, bývá počet atak výrazně vyšší,“ vysvětluje MUDr. David Doležil z Centra pro bolesti hlavy v Městské poliklinice Praha.

Stres, ať už pracovní, emoční, nebo spojený s organizací rodinného a školního života, je jedním z nejčastějších faktorů, které migrénu aktivují. Právě září a říjen jsou měsíce, kdy řada lidí zažívá zvýšené napětí – návrat do práce, start školního roku, méně denního světla nebo změna denního rytmu. Právě v takové chvíli může být zásadní umět rozpoznat varovné signály, předejít záchvatu a vědět, kde hledat pomoc. I to je cílem Dnů otevřených center – nabídnout informace, podporu i konkrétní možnosti řešení. První letošní akce proběhne ve středu 1. října 2025 od 16 do 19 hodin v Městské poliklinice Praha.

Na místě se dozvíte, jak fungují specializovaná centra pro léčbu migrény a jaká moderní léčba je dnes dostupná. Běžně se do těchto center pacient dostane pouze na doporučení neurologa a často po dlouhém čekání – během této akce ale máte jedinečnou možnost poradit se přímo s odborníky z centra, bez žádanky, bez objednání a zcela zdarma. Individuální konzultace probíhají v soukromí a můžete se během nich zeptat na vše, co vás v souvislosti s migrénou trápí.

Součástí programu bude také představení pacientské organizace Migréna-help, která nabízí lékařské, pracovní i psychologické poradenství a další praktickou pomoc. Nechybí ani možnost pohovořit si s kariérní poradkyní o zvládání migrény v pracovním prostředí.

„Bylo to poprvé, co jsem se takhle bavila s druhými lidmi o své migréně. Moc za to děkuji,“ říká jedna z účastnic loňského ročníku.„Konečně mám od paní doktorky z centra tip na účinný lék, který si vezmu při atace,“ doplňuje další. „Už nebudu dávat své dceři zbytečné rady, které jí nepomůžou, ale budu ji držet za ruku, když jí bude špatně,“ dodává matka dívky s migrénou.

Setkání se tak často stává nejen praktickou pomocí, ale i silným lidským zážitkem. Sdílení zkušeností v bezpečném prostředí může být stejně léčivé jako samotná konzultace s lékařem.

 

Kdy a kde se akce konají?

- Praha – Městská poliklinika Praha, Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Spálená 78/12

?? 1. října 2025, 16:00–19:00

 

- Prostějov – Neurologické oddělení Nemocnice AGEL, Mathonova 291/1

?? 16. října 2025, 16:00–19:00

 

Pražskou akci pořádá pacientská organizace Migréna-help ve spolupráci se specialisty z Městské polikliniky Praha pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a náměstkyně primátora Alexandry Udženije a za podpory společnosti Teva Pharmaceuticals.

Migréna si nevybírá. Ale vy si můžete vybrat pomoc. Přijďte.

 

Zdroj: Migréna-help

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


