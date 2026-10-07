Začátek školního roku přináší zvýšenou hlasovou zátěž: 4 z 10 učitelů trápí hlas

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Zdroj: Medindex/Baghban K. et al., Journal of Voice, 2025.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59501.
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Leták je dostupný ZDE
Zdroj: Medindex/Baghban K. et al., Journal of Voice, 2025.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59501.
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...
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Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...
Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...
Na bydlení, vodu a energie připadá v Česku nejvyšší podíl spotřebních výdajů domácností v Evropské unii. Vysoké náklady zároveň zhoršují dostupnost vlastního bydlení a stále více domácností kvůli nim...
Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Ve čtvrtek se kamion...
Je vám líto, když doma třídíte rostliny, které se hodně rozrostly a nemáte je komu dát?
První v Moravskoslezském kraji je právě otevřené animální pohřebiště v Bílovci na Novojičínsku. Prostřednictvím technických služeb jej provozuje město. Hřbitov pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Pietní místo se smírčím křížem vzniklo na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově, místní části České Kamenice na Děčínsku.
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Myčka kol je cyklistům k dispozici u dopravního hřiště.
U lovosického lesoparku Osmička se otevřel nový skatepark. Vznikl na místě původního skateparku a patří k největším sportovištím svého druhu v Česku. Lovosice na jeho výstavbu, která trvala zhruba...
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Ústecký magistrát plánuje další investice do základních a mateřských škol ve městě
Společně s volbami do místního zastupitelstva, které jsou naplánovány na pátek 9. a sobotu 10. října, proběhne v Cítolibech na Lounsku také místní referendum. Zdejší obyvatelé budou odpovídat na...