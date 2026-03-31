Zachování letišť v Líních a Přerově bylo správným rozhodnutím. LOM PRAHA hlásí vyšší provoz a plánuje další investice

Letiště Plzeň-Líně a Přerov-Bochoř, vedená pod kódy ICAO LKLN a LKPO, jsou považována za součást kritické infrastruktury státu. Od chvíle, kdy je převzal pod svou správu státní podnik LOM PRAHA, potvrzují svůj význam pro obranu, vojenské letectví i krizovou připravenost státu, a to přesto, že se ještě před několika lety uvažovalo o jejich zrušení. Státní podnik s nimi má navíc ambiciózní plány do budoucna.
„Význam obou letišť nespočívá jen v leteckém provozu, ale také v tom, že představují strategické uzly v systému krizového řízení. Jsou uzpůsobena k tomu, aby v případě mimořádných situací sehrála zásadní roli jako zázemí pro zásobování regionu technikou, zdravotnickým materiálem nebo potravinami. Mohou být využita i pro dočasné zajištění obyvatel zasažených oblastí,“ vysvětluje ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva.
Pro LOM PRAHA, nejstarší tuzemský podnik leteckého průmyslu s více než 111letou tradicí, představuje provozování letišť do určité míry novou kapitolu. Státní podnik je dlouhodobě spojen s mottem „Létáme, Opravujeme, Modernizujeme“ a rozšíření jeho portfolia o tuto oblast tak působí jako logický krok. Letiště v Přerově-Bochoři začlenil pod svou správu již v roce 2014, před dvěma lety se stal správcem také areálu v Plzni-Líních. Právě tehdy se začal provozu obou letišť systematicky a intenzivně věnovat.
„Nešlo o formální převzetí. Obě letiště jsme převzali s vědomím plné profesní odpovědnosti a postupně realizujeme změny, které mají přímý dopad na bezpečnost letového provozu, kvalitu infrastruktury i podmínky pro armádní a civilní složky, které na obou letištích působí. Správnost tohoto rozhodnutí potvrzují i provozní data. V loňském roce jsme v Líních evidovali 19 840 a v Přerově 28 586 pohybů. V obou případech jde o vzestupný trend,“ doplňuje Jiří Protiva.
Obě letiště už prošla, nebo stále procházejí výraznými proměnami. V Líních byla obnovena a do plné délky znovu uvedena vzletová a přistávací dráha. Dokončena byla také obměna svislých letištních znaků a v další fázi proběhne obnova vodorovného značení pohybových ploch, včetně změny magnetické deklinace na ranveji. Tamní Vojenská hasičská jednotka LOM PRAHA byla navíc posílena na třetí kategorii, což dále zvyšuje bezpečnost i efektivitu při řešení mimořádných situací.
V případě Přerova-Bochoře byla na letiště přemístěna vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku Pardubice, konkrétně Odbor výcviku vrtulníků se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G. Rozvoj letiště zároveň pokračuje realizací dalších investic, a to včetně zařízení pro monitoring dronů, zajištění dekonflikce pilotovaného a bezpilotního provozu nebo plánovaného osvětlení travnaté dráhy.
Zdroj: LOM PRAHA