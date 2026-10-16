Zachráněná Arcibiskupská pila Ostravice v Beskydech získala ocenění

Arcibiskupská pila byla po generace jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků Ostravice. Zaměstnávala až dvě stovky lidí a byla silně spojena se životem obce. Její původní provoz skončil v roce 2011. Opuštěné objekty následně chátraly. V roce 2013 rozsáhlý areál získala skupina Ridera.
Ta pak stála před rozhodnutím, zda technicky zanedbané průmyslové stavby odstranit, nebo se pokusit o jejich záchranu. "Když jsme areál v roce 2013 kupovali, jeho stav byl velmi špatný a samozřejmě jsme zvažovali i demolici. Nakonec jsme se rozhodli, že takové místo si zaslouží druhou šanci. Nechtěli jsme, aby z Ostravice zmizel kus její historie," říká Václav Daněk.
Významným milníkem obnovy areálu se stal letošní rok, kdy byla zkolaudována hala velké pilnice. Její největší hodnotou je unikátní stropní konstrukce s dochovanými dřevěnými obloukovými vazníky. Právě zachování původních konstrukčních prvků a industriálního charakteru staveb patřilo k prioritám rekonstrukce.
Revitalizace historických budov je součástí dlouhodobého záměru skupiny Ridera, který zahrnuje celé 6,6hektarové území bývalé pily. V další etapě se počítá s novým bydlením, službami, náměstím i ozeleněným veřejným prostorem. Připravovaný projekt s názvem Kořeny Ostravice nabídne 113 bytů a komerční prostory v přízemí domů. Areál Arcibiskupské pily Ostravice tak dnes již není opuštěným brownfieldem. Postupně se proměňuje v živé centrum beskydské obce.
Zdroj: Ridera
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59657.