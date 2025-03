Zachyťte ekologický životní styl a získejte lákavé ceny: začíná Huawei FusionSolar Creators' Cup

Vytvářejte své solární příběhy

Pět okruhů: Svět fotovoltaiky a ESS vašima očima

• "Nasloucháme: Co říkají majitelé (Listen! What They Say)": Montéři mohou při upřímné konverzaci s majiteli domácností zachytit, co je vedlo k výběru Huawei FusionSolar a jaké změny přináší solární energie do jejich života.

• "Díváme se: Moje mistrovská díla (Look! My Masterpieces)": V tomto okruhu mohou montéři vytvářet vlogy či fotografie, na kterých zachytí působivé detaily z montáží a úchvatné okamžiky instalace FV a ESS řešení v reálných podmínkách.

• "Vítězný vzorec (Shh! The Winning Formula)": Zde mohou instalační firmy prezentovat své technické přednosti předvedením důkazů výkonnosti a zákaznických výhod produktů FusionSolar.

• "Zážitky – naše odměna (Experience! It Makes Our Day)": V neposlední řadě mohou montéři zachytit originální příběhy a zajímavé momenty své každodenní práce.

• Soutěž navíc podporuje neotřelé a průkopnické příspěvky, které účastníkům umožní neomezené vyjádření a odhalení kreativity.

FV a ESS okem kamery

Zveme montéry z celého světa ke sdílení solárních příběhů

V soutěži budou uděleny ceny v kategoriích "Dílo roku", "Video/obrázek roku" a "Volba měsíce". Vítězové obdrží trofeje se svým jménem a další dárky. Příspěvky by měly být věnovány produktům Huawei FusionSolar. Videa by neměla být delší než pět minut. Fotografie by měly vyprávět příběh a obsahovat prvky produktu. Účastníci se mohou do soutěže zapojit na YouTube a Facebooku a pro usnadnění hodnocení označit konkrétní témata.

Fotovoltaické instalace se dále rozrůstají a přinášejí významné příležitosti pro rozvoj po celém světě. Montéři, kteří nejenže uvádějí technologie do provozu, ale také fungují jako most mezi zákazníky a výrobou, mají v ekosystému fotovoltaického průmyslu nezastupitelnou roli.

Nyní proto montéry FV systémů zveme, aby se zapojili do Huawei FusionSolar Creators' Cup a zachytili své solární příběhy na cestě k udržitelné budoucnosti!

Další informace naleznete na oficiálních stránkách Huawei FusionSolar nebo oficiálním účtu soutěže na sociálních sítích. https://solar.huawei.com/en/community/huawei-fusionsolar-creators-cup

