Začíná 15. ročník soutěže Cena Josepha Fouriera, společnost Eviden ocení nejlepší mladé výzkumníky v oblasti počítačových věd

„Cena Josepha Fouriera je naším dlouhodobým srdcovým projektem. Díky ní každoročně objevujeme talentované mladé vědce, kteří pracují na velmi přínosných projektech a posouvají hranice vědeckého poznání i praktického uplatnění. Považujeme za milou povinnost tyto jedince oceňovat a podporovat v další vědecké kariéře,“ říká Jaroslav Vojtěch, vedoucí oddělení HPC & Big Data společnosti Eviden v České republice.

Cílem soutěže je ocenit mimořádné vědecké práce se speciálním zaměřením na umělou inteligenci, počítačové systémy a sítě, kyberbezpečnost, databázové systémy, interakci člověk-počítač, grafiku, numerickou analýzu, programovací jazyky, softwarové inženýrství, bioinformatiku a počítačovou teorii.

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny vysokoškolské a výzkumné instituce v České republice. Účastnit se mohou studenti doktorského studijního programu nebo absolventi, kteří letos či loni úspěšně obhájili disertační práci, jejichž výzkum se týká některé z výše uvedených oblastí a v den 1. května 2025 budou mladší 33 let. Veškeré informace týkající se přihlášení do soutěže Cena Josepha Fouriera jsou k dispozici zde.

Odměny, které čekají na výherce Ceny Josepha Fouriera 2025:

1. místo: 65.000 Kč + měsíční stipendium na výzkumnou stáž ve Francii

2. místo: 40.000 Kč + měsíční stipendium na výzkumnou stáž ve Francii

3. místo: 25.000 Kč

Zvláštní cena IT4Innovations: 250.000 výpočetních hodin na superpočítači v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě

Ceny pro výherce jsou přímo poskytovány společností Eviden.

Loňský ročník soutěže ovládly brněnské vysoké školy. Na prvním místě se umístil Juraj Síč z Vysokého učení technického v Brně za komplexní výzkum a vývoj konečných automatů. Druhé místo a zároveň zvláštní cenu IT4Innovations získala Lucia Hradecká z Masarykovy univerzity za automatické zpracování biomedicínských obrazových dat s využitím hlubokého učení (deep learning). Třetí místo obsadil Karel Beneš z Vysokého učení technického v Brně, který se věnuje jazykovým modelům v rozpoznávání řeči.

O společnosti Eviden

Společnost Eviden je technologickým lídrem nové generace v oblasti důvěryhodné a udržitelné digitální transformace založené na datech. S robustním portfoliem patentovaných technologií patří mezi celosvětově nejsilnější hráče na poli pokročilé výpočetní techniky, bezpečnosti, umělé inteligence, cloudu a digitálních platforem. Ve více než 47 zemích poskytuje hluboké odborné znalosti pro všechna odvětví. Díky propojení 47.000 odborníků světové úrovně dokáže společnost Eviden rozšiřovat možnosti dat a technologií v celém digitálním kontinuu, a to nejen pro současné, ale i příští generace. Eviden je společností skupiny Atos s ročním obratem cca 5 miliard eur.

