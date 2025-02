Začíná 19. ročník Ceny Pavla Kouteckého, kdo získá cenu pro nejlepší celovečerní a krátkometrážní dokument?

Celovečerní snímky ve znamení sociální citlivosti

Pojícím faktorem celovečerních snímků je bezesporu citlivost, se kterou tvůrci ke svým tématům přistupují. Můžete se tak těšit na biografické snímky, které umožní nahlédnout do soukromí známých jmen a poodhalit jejich osobnost, nové úhly pohledu na známé příběhy i na témata, o kterých dosud nebylo zvykem příliš mluvit.

Prvním snímkem nominovaným v rámci celovečerní kategorie je Echt - Film o malíři Janu Mertovi režiséra Tomáše Merty, syna Jana Merty, ve kterém sleduje střípky života umělce Jana Merty. Snímek zachycuje každodenní úkony z jeho života, ať již jde o přípravu nové výstavy, partnerské soužití nebo práci na zahradě, a vytváří tak symbolickou mozaiku jeho života.

Se svým celovečerním debutem Králové Šumavy se představí irský umělec Kris Kelly, držitel ceny BAFTA či International Emmy Award. Ten ve svém prvním celovečerním snímku vypráví příběh legendárního převaděče Josefa Hasila, známého jako Král Šumavy, který pomohl utéct přes hranice desítkám lidí. Jak vnímal svou misi převaděče? A proč musel opustit dívku, kterou miloval?

Režisérka a držitelka studentského Oscara (Kdo je kdo v mykologii) Marie Dvořáková uvede snímek Svět mezi námi, který se představil již na festivalu Ji.hlava, kde získal Cenu za nejlepší kameru a Cenu studentské poroty. Film sleduje život fotografky Marie Tomanové. Vášeň, posedlost uměním a bezmezné odhodlání plnit si vlastní sny. Tak by se dala charakterizovat strmá kariéra Tomanové, která dokázala prorazit v extrémně konkurenčním prostředí newyorské scény.

Marie-Magdalena Kochová, tvůrkyně oceňovaného krátkého snímku Schránky či environmentální eseje 3 MWh, ve svém nejnovějším snímku Ta druhá sleduje tzv. “glass children”, sourozence dětí s handicapem, které jsou často nezáměrně přehlíženy jak rodiči, tak okolním světem. Taková je i osmnáctiletá Johana, která stojí před volbou - překonat pocity viny a odejít na vysokou školu, nebo se vzdát svého snu a pomáhat s péčí o handicapovanou sestru?

Režisér Dominik Kalivoda ve snímku Velký finále PSO sleduje, jak se Police Symphony Orchestra, živelné amatérské hudební těleso, vrhá do čím dál tím troufalejších nápadů – vyprodat legendární Lucernu, uspořádat benefiční koncert pro 5 000 diváků nebo vystoupit se zahraniční hvězdou. Ustojí jejich nadšení střet s dospělostí a najdou členové PSO to, co je v životě opravdu důležité?

Experimenty s formou i obsahem v krátkometrážní kategorii

Každý ze snímků nominovaných v krátkometrážní kategorii přistupuje k dokumentárnímu žánru unikátním způsobem, což skvěle ilustruje trend invence a neotřelosti, který je pro současnou dokumentární tvorbu typický a bourá zažité stereotypy.

Prvním nominovaným je snímek Jamaicy Kindlové Dotknout se tmy, který skrze techniku pískové animace poodkrývá svět nevidomého desetiletého Vítka a ukazuje, že absence jednoho ze smyslů nemusí být jen překážkou.

Dalším nominovaným je Fénix režiséra Františka Peciny. Snímek sleduje pracovníky v léčebně dlouhodobě nemocných, kteří musí denně tišit bolest jiných. I přes zdánlivou bezútěšnost však nachází jistou útěchu a ukazuje, že i smrt může přinést smíření.

Třetím snímkem je experimentální dokument Pavoučí symfonie. Jeho tvůrkyně Natálie Nešporová v něm opouští klasické schéma narativního vyprávění a namísto toho skrze intuitivní práci s kamerou, fotografií, animací a hudbou umožňuje nahlédnout do jinak lidským okem přehlíženého mikrosvěta..

V experimentálního duchu se nese i snímek Polní lékař aneb Pravidla styku s místními e-dívkami. V něm režisérské duo Andran Abramjan a Jan Hofman umožňuje divákům vnořit se do mysli pilota dronu, který na mírotvorné misi v deflorované krajině sleduje strategické objekty touhy.

Posledním nominovaným je debut Julie Slovenčíkové Ruvja a Morena, sledující dívčí přátelství a roztahující interval mezi dětstvím a dospělostí, hrou a vážností, skutečností a fikcí. Snímek se představil na festivalu Ji.hlava, kde získal zvláštní uznání poroty.

O vítězích rozhodne čtyřčlenná porota

O tom, ke komu nakonec poputují ocenění, rozhodne čtyřčlenná porota složená z osobností české kultury a vzdělávání.

Prvním členem je Roman Černík, vysokoškolský pedagog DAMU a Západočeské univerzity v Plzni, spoluzakladatel a umělecký ředitel Moving Station v Plzni. Je autorem projektů propojujících divadlo, vzdělávání a občanskou angažovanost.

Druhým porotcem je česko-rakouský režisér a scenárista Markus Krug, známý spoluprací na internetových pořadech pro Stream.cz (One Man Show, Praha vs. prachy). Podílel se na tvorbě pro BBC nebo MTV či režíroval světově úspěšné reklamní projekty a také úspěšnou reality show Zrádci.

V porotě zasedne také Eva Kubátová, spisovatelka a historička specializovaná na Latinskou Ameriku. Ta se ještě před dokončením doktorátu na FF UK usadila v Mexiku, což roku 2019 dalo vzniknout česko-mexickému neziskovému kulturnímu projektu Mexikopedie.

Posledním porotcem je středoškolský pedagog, zástupce ředitele Gymnázia Nad Kavalírkou Jan Novák. Vyučuje mediální výchovu a intenzivně se zabývá i filmovou výchovou. Své studenty podporuje v jejich nápadech a projektech a snaží se v nich vyvolat zájem o filmové médium.

Filmové premiéry, doprovodný program a šest nabitých dnů

Na co všechno se tedy v rámci letošního ročníku Ceny Pavla Kouteckého můžete těšit? Budete moct zhlédnout celkem 18 filmů, mezi nimi i snímky, které ještě nevstoupily do distribuce (Svět mezi námi a Ta druhá), a být tak jedněmi z prvních, kteří je spatří. Kromě toho se můžete těšit i na workshopy vedené zkušenými lektory, projekt Cinemini, Chilský deník Pavla Kouteckého či předpremiéru dokumentu Satan Kingdom Babylon, který Vás zatáhne do obskurního světa sekt, spiknutí a konspiračních teorií trumpovské Ameriky. Vyvrcholením programu bude neformální ceremoniál při předávání Cen Pavla Kouteckého, který proběhne ve čtvrtek 13. 2. od 18:00.

Veškeré informace včetně detailů snímků, medailonků tvůrců či kompletního časového harmonogramu všech projekcí naleznete na našem webu či na Instagramu.

