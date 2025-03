Začíná 41. ročník filmového festivalu FAMUFEST

Festival odstartuje projekcí snímku Reportáž psaná na benzínce

Dnešním dnem začíná 41. ročník multižánrového festivalu FAMUFEST. Zahájen bude projekcí dokumentárního snímku Reportáž psaná na benzínce od režisérky Zory Čápové, který zachycuje práci novinářky Ivany Svobodové specializující se na českou dezinformační scénu. Od středy do neděle ožije pražská Letná tvorbou studujících a absolventů i absolventek FAMU. K vidění bude přes 120 snímků. Informace k programu 41. ročníku jsou dostupné na stránkách festivalu a akreditace i vstupenky na jednotlivé akce je možné zakoupit na portálu GoOut.

V letenském kině Bio Oko bude dnes oficiálně zahájen 41. ročník festivalu FAMUFEST tentokrát s podtitulem happy end. Téma poukazuje na přehlcení dnešního světa těžkými tématy, které mají často negativní dopad na mentální zdraví nás všech. Organizátoři tak chtějí pro návštěvnictvo vytvořit safe space, jenž všem umožňuje se uvolnit, na chvíli zapomenout na nepříjemné věci, a společně hledat vlastní „šťastný konec“. Festival započne projekcí dokumentárního filmu Reportáž psaná na benzínce o české investigativní novinářce Ivaně Svobodové, který zachycuje současnou realitu české mediální scény a ukazuje, jak dezinformace ovlivňují společnost.

Dne 5. března odpoledne se v Bio Oku mohou diváci a divačky těšit na snímky z bloků SOUMRAK a HEURÉKA, po kterých bude následovat debata s tvůrčími týmy jednotlivých filmů. O divadelní program se v Alfredu ve dvoře postará divadelní hra Prázdná místa, připravená ve spolupráci se studujícími DAMU. Večer se program přesune do klubu Bike Jesus, kde proběhne Happy Opening party, na které vystoupí hudební projekt Zapomělsem, kapela Karoliny Beranové, rapový projekt GUFRAU, Djs Tasya a AMB a Alternativní hiphopová skupina Mutanti hledají východisko.

Ve čtvrtek 7. března Bio Oko ožije dalšími čtyřmi filmovými bloky. Od 14:00 začne akce s názvem FAMU MEETS GÖTEBORG, v rámci které studující švédské školy HDK-Valand – Academy of Art and Design v Göteborgu představí čtyři filmy. Švédskou filmovou atmosféru zažije i projekční sál na AVU Veletržní díky projekci studentských filmů renomovaného švédského režiséra Rubena Östlunda.

Druhý den festivalu zakončí v Bio Oku speciální projekce snímku Ať žijí duchové! (1977) za účasti Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Festival legendární tvůrčí dvojici udělí Čestné uznání za celoživotní přínos kinematografii. Ocenění předá herečka Alena Doláková. Před projekcí společně živě zahrají své proslulé hity jako Není nutno, Když se zamiluje kůň či Severní vítr. „Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř jsou určitým nostalgickým prvkem festivalu, přeci jenom nostalgie je právě něco, co si spojujeme s happy endem, pocitem komfortu a bezpečí. Svěrák a Uhlíř jsou pro nás duo, které provázelo naše dětství a určitě nás taky formovalo v lidi, kterými jsme teď. Společně se podíleli na vzniku hned několika ikonických pohádek a filmů, ať už hudebně nebo příběhově. Zároveň téma pohádek je něco, co náš festival také tematizuje, například v industry programu, vizuálu nebo samotné dramaturgii. Pánové před publikum FAMUFESTu předstoupí u příležitosti promítání filmu Ať žijí duchové!, který Svěrák napsal spolu s Jiřím Melíškem a Oldřichem Lipským a ke kterému Uhlíř složil hudbu,“ popisuje kreativní ředitel Filip Jílek.

Novinkou letošního ročníku jsou mimo jiné tzv. projekce naslepo. Diváci a divačky se mohou nechat překvapit, jaké filmy si pro ně dramaturgický tým za pomoci umělé inteligence připravil. Naplánované jsou dvě různé projekce – jedna v kině Bio Oko a druhá na AVU Veletržní. Pátek nabídne ale i bohatý industry program v Industry sálu na AVU Veletržní. Od 11:30 Národní filmový archiv návštěvnictvu přiblíží, jak může archiv přispět ke vzniku nových audiovizuálních děl. Poté bude následovat živé nahrávání podcastu Pitch na téma Fenomén české pohádky, debatovat budou režisér Zdeněk Zelenka (Nesmrtelná teta, Kouzla králů) nebo kreativní producentka ČT Barbara Johnson. V 16:00 započne debata pod záštitou týdeníku Respekt s názvem Wellbeing aneb happy end mladých filmařů a filmařek.

Páteční večer vyvrcholí slavnostním předáváním cen pro nejlepší filmy festivalu. Porota hlavní soutěže je tento rok složená z režiséra a scénáristy Ondřeje Provazníka, herečky a režisérky Petry Nesvačilové, kameramanky Kláry Belicové, střihače Jakuba Jelínka a zástupkyně šéfredaktora iVysílání České televize Diany Tabakov.

Čtvrtý festivalový den myslí i na ty nejmenší. Od 10:00 v Bio Oku festival promítne pásmo krátkých filmů v rámci sekce FAMUFEST DĚTEM. Odpoledne Girls in film Prague spojí síly s FAMUFESTem, aby během Industry programu vnesly trochu světla do diskuse o postavení kameramanek ve škole i filmovém průmyslu. Během diskuse se představí přední české a slovenské kameramanky, které budou sdílet své zkušenosti z dlouhodobé a různorodé praxe. Promluví se také o všech stereotypech a předsudcích, které panují nejen v jejich profesi. Sobotní večer se pak ponese v duchu oslav, a to prostřednictvím afterparty ve vršovickém klubu Ankali.

Neděle bude posledním promítacím dnem. Na AVU Veletržní bude k vidění filmový blok ZHASNI, který publiku nabídne krátkometrážní film Marie-Magdaleny Kochové 3 MWh nominovaný na Českého lva za nejlepší studentský film. Další nominované filmy, které na festivalu publikum může vidět, jsou Mord (r. Adam Martinec), animovaný snímek Humanity (r. Tereza Kovandová) a dokument Ani se nenaděješ a už se jmenuješ (r. Ema Hůlková). Od 20:00 budou promítnuty vítězné filmy festivalu.

O festivalu:

FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který je každoročně organizován studujícími Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Díky festivalu má veřejnost jedinečnou možnost zhlédnout nejnovější studentskou tvorbu a seznámit se s mladými talenty tvořící budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, hry a dalších médií.

Festival vzniká za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Státního fondu audiovize, Ministerstva kultury České republiky, filmové kanceláře Vysočina Film Office, Městské části Praha 7, společnosti Biofilms a dalších sponzorů. Finančními partnery festivalu jsou produkční společnost Stink, Barrandov Studio a Vysočina Tourism. Hlavním mediálním partnerem FAMUFESTu je Česká televize.

