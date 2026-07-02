Začíná další ročník Ocenění Českých Exportérů

Projekt Ocenění Českých Exportérů (OCE) otevřel přihlášky do dalšího ročníku soutěže, v níž se úspěšné ryze české firmy opět utkají o prestižní titul. Projekt dlouhodobě vyzdvihuje, podporuje a oceňuje podniky, které úspěšně prosazují své produkty a služby na zahraničních trzích a přispívají k růstu domácí ekonomiky. O vítězích rozhodnou nejen ekonomické výsledky, ale také silný podnikatelský příběh.
Exportéři se mohou do soutěže hlásit do 1. října 2026, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne tradičně poslední listopadový týden v Praze. Projekt je otevřen malým, středním i velkým firmám, u nichž export tvoří minimálně 20 % tržeb. Jeho cílem je ukázat nejlepší příklady českého podnikání a inspirovat další společnosti k rozvoji i expanzi na zahraniční trhy.
Projekt se i v letošním roce koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se dlouhodobě zaměřuje na posilování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích. Význam exportu pro českou ekonomiku i potřebu systematické podpory úspěšných vývozců potvrzuje také ministr průmyslu a obchodu.
„Současná globální ekonomická situace klade na české vývozce mimořádné nároky, přesto řada podniků potvrzuje, že dokáže pružně reagovat na změny, hledat nové příležitosti a rozvíjet své podnikání. To platí i pro rodinné firmy, které často staví na stabilitě, odpovědném řízení a dlouhodobé vizi,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje podporu exportu za jednu ze svých priorit. Chceme, aby proexportní instituce i ekonomická diplomacie fungovaly jako servis, na který se podnikatelé mohou spolehnout. Ocenění Českých Exportérů ukazuje právě ty příklady z praxe, které dělají našemu průmyslu ve světě skvělé jméno.“
Do loňského ročníku soutěže se zapojilo 140 ryze českých firem, z nichž 96 postoupilo do finále. Tyto společnosti, mezi nimiž bylo 78 rodinných podniků, dohromady zaměstnávají více než 11 tisíc lidí a jejich obrat dosahuje téměř 60 miliard korun. Soutěž tak každoročně potvrzuje, že české firmy mají vysoký exportní potenciál a dokážou obstát i v silné mezinárodní konkurenci.
Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové mohou být tito úspěšní exportéři, kteří patří mezi pilíře české ekonomiky, inspirací pro všechny tuzemské podniky.
Také v letošním ročníku budou firmy soutěžit v kategorii MALÁ SPOLEČNOST pro podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, STŘEDNÍ SPOLEČNOST s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč a VELKÁ SPOLEČNOST, kde se o vavříny utkají subjekty s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun. A dále pak budou vyhlášeny nejúspěšnější firmy ve speciálních kategoriích, kterými jsou CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL, CENA E-COMMERCE pod patronací Microsoft a CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau.
Do soutěže se mohou vývozci přihlásit sami nebo na doporučení odborného garanta, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která účastníky vybírá na základě podrobné ekonomické analýzy. Ta tvoří plnou polovinu celkového hodnocení a vychází především z výsledků účetních závěrek za poslední tři roky (2023–2025), přičemž hodnoceny jsou závěrky za roky 2023 a 2024, zatímco data z roku 2025 mají informativní charakter. Analýza zároveň zohledňuje finanční stabilitu i celkovou kondici firem. Společnost CRIF je rovněž patronem speciální kategorie Cena odpovědného podnikání.
Ekonomická analýza společnosti CRIF se zaměřuje na ukazatele, které nejlépe vypovídají o dlouhodobé stabilitě a kvalitě exportních firem. Vedle finančních parametrů hodnotí také jejich schopnost reagovat na proměnlivé podmínky zahraničních trhů.
„V zásadě se finanční zdraví exportní firmy posuzuje z finančních závěrek stejně jako u každé obchodní společnosti na trhu. V rámci soutěže OCE slouží pro hodnocení Index CRIBIS od odborného garanta CRIF. Hodnocení vychází z devíti základních ukazatelů, kde dlouhodobou finanční stabilitu dobře charakterizuje zadluženost a celková likvidita. U exportní firmy jsou významné i geopolitické vlivy, kde je možné riziko snížit diverzifikací oblastí exportu. Co se týče silných stránek českých exportérů, tak je to právě schopnost rychle reagovat na geopolitická rizika a najít nové trhy. Projevuje se to i v současné době, kdy je ohroženo nižší ekonomickou výkonností naše významné odbytiště Německo, a významným negativním faktorem je i deglobalizace trhů ve světě. Zkrátka doba není lehká, a i proto je správné ocenit úspěšné exportní firmy,“ konstatuje Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.
Kdo se může zapojit
Do soutěže se mohou přihlásit společnosti, které splňují následující podmínky:
- firma je stoprocentně vlastněná českými občany (bez zahraničního kapitálu)
- dosahuje ročního obratu nad 10 milionů korun
- vede podvojné účetnictví minimálně čtyři roky
- export tvoří alespoň 20 % jejích tržeb
Účast v projektu je bezplatná, přesto firmám nabízí možnost stát se součástí silné podnikatelské komunity. Ocenění Českých Exportérů spolu s projekty Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů, a kluby Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club spadá pod Podnikatelskou platformy Helas – Budujeme hrdé Česko. Ta propojuje úspěšné české podnikatele i firmy a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, rozvoj obchodních vztahů i vzájemnou inspiraci. Podstatnou činností platformy je pak propojování firem napříč těmito aktivitami pod společným mottem „Budujeme hrdé Česko“.
Projekt Ocenění Českých Exportérů dlouhodobě vyzdvihuje schopnost českých firem prosazovat se na zahraničních trzích a zároveň upozorňuje na příběhy podnikatelů a firem, které dokážou uspět navzdory měnícím se podmínkám na globálních trzích.
„Za každým exportním úspěchem stojí příběh – příběh odvahy, vytrvalosti a schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám. Vstup na zahraniční trhy znamená nejen příležitost, ale i výzvu. Uvědomujeme si, že toto vyžaduje pevnou vizi, strategii a odhodlání uspět v konkurenci, která nezná kompromisy. Právě tyto příběhy chceme oceňovat. Je nám ctí, že jsme za šest let projektu podpořili a ocenili 1017 finalistů – ryze českých firem s celkovým obratem 778 mld. Kč a více než 108 tisíci zaměstnanci, kteří vyvážejí české výrobky, služby a know-how do celého světa,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a Podnikatelské platformy Helas.
České exportní firmy se v posledních letech musí vyrovnávat s řadou výzev – od obtížné geopolitické situace a opakujících se krizí přes proměnlivé obchodní podmínky až po zpomalující evropské ekonomiky. Export negativně ovlivňuje nestabilní situace ve světě způsobená nejen ekonomickými impulzy v podobě měnících se cel, ale také probíhajícími válečnými konflikty. Přesto zůstávají exportéři jedním z hlavních tahounů českého hospodářství. Úspěch nejen na zahraničních trzích dnes stojí především na schopnosti vybudovat silný tým, inovovat a přizpůsobit se měnícím se podmínkám.
Již tradiční podporu projektu poskytují také společnost Microsoft, která opět převzala patronaci nad speciální kategorií Cena e-commerce, a česká logistická společnost PELMI, která působí na trhu více než třicet let. Obě společnosti dlouhodobě spolupracují s exportéry a přispívají tak k jejich úspěchu na zahraničních trzích.
Podle společnosti Microsoft budou v následujících letech hrát pro exportéry klíčovou roli zejména technologie založené na umělé inteligenci, které firmám umožní efektivněji pracovat s daty, automatizovat procesy a lépe reagovat na potřeby zahraničních trhů.
„Umělá inteligence přestává být konkurenční výhodou – stává se nutností. Firmy, které dnes integrují AI do svých exportních procesů, budou zítra určovat pravidla na globálních trzích. Microsoft Copilot a Azure AI umožňují i středně velkým českým exportérům automatizovat komunikaci se zahraničními partnery, analyzovat tržní data v reálném čase a personalizovat obchodní nabídky ve více jazycích najednou. Věříme, že nejúspěšnější čeští exportéři příštích let nebudou ti s největším rozpočtem, ale ti, kteří dokáží nejrychleji spojit lidský um se silou AI – a proměnit data v rozhodnutí dříve než jejich konkurence," říká Štefan Kutlák, Windows Device Sales, Sr. Partner Development Manager, Microsoft EMEA.
Jako dlouholetý partner exportních firem vnímá společnost PELMI také proměňující se požadavky na logistiku a fungování mezinárodních dodavatelských řetězců.
„Neexistuje jedno univerzální řešení. Každá firma má jiný produkt a s tím i spojené rozdílné nároky na přepravu. Exportéři dnes vyžadují komplexní a flexibilní řešení, která obstojí v globální nestabilitě. O úspěchu mezinárodních dodavatelských řetězců proto rozhoduje především správný balanc mezi rychlostí, cenou a bezpečností. Společnost PELMI se proto opírá o své více než 30leté působení na trhu, hluboké znalosti zaměstnanců a individuální přístup, díky nimž dokáže každému klientovi sestavit logistické řešení přesně na míru,“ uvádí CEO a spolumajitel společnosti PELMI, Josef Truhlář.
Více informací a podmínky účasti najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychexporteru.cz.
Zakladatel: AGENTURA HELAS, s.r.o.
Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Hlavní partner: PELMI, spol. s r.o.,
Záštita: Ministerstvo obchodu a průmyslu
Partneři: ALUKOV a.s., Dobrá Tiskárna s.r.o., Eternal by Helena, Intedat s.r.o., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., JVS SERVICE s.r.o., MICROSOFT s.r.o., Vere Prague s.r.o., Zuzana Fialová - šperky
Zdroj: Agentura Helas