Začíná druhý ročník největší vysokoškolské soutěže zaměřené na firemní kulturu v ČR – COMPANY CULTURE COMPETITION

Studenti vysokých škol se mohou do soutěže přihlásit od 15. ledna 2025. Následně budou jednotlivé týmy až do 15. dubna 2025 pracovat na řešení případových studií, které připravili hlavní partneři akce: FILIPA, Sazka, Philip Morris ČR a OKsystem. Zástupci těchto partnerů posléze vyberou za každou případovou studii tři nejlepší týmy, které postoupí do finále.

„Soutěž jsme založili s cílem poskytnout studentům možnost rozšířit jejich teoretické znalosti o praktické zkušenosti a zároveň nabídnout firmám nový, svěží pohled na témata spojená s firemní kulturou. Potvrdilo se také, že soutěž přináší studentům skvělé kariérní příležitosti a firmám otevírá cestu k motivovaným a schopným mladým lidem,“ říká Miroslava Jelínková, ředitelka Asociace korporátních ombudsmanů.

V roce 2024 se soutěže zúčastnilo celkem 96 studentů ve 32 týmech z různých vysokých škol a univerzit po celé České republice. „Úroveň účasti a profesionalita soutěžících nás minulý rok velmi mile překvapily. Věříme ale, že letošní ročník předchozí počtem účastníků překoná minimálně dvojnásob,“ dodává Miroslava Jelínková.

Cenu společnosti FILIPA a cenu diváků za nejlépe zpracovanou případovou studii v roce 2024 získal tým Accord Collective, složený z Anny Volf, Nikoly Procházkové a Terezy Händlové z České zemědělské univerzity v Praze.

„Soutěž pro nás byla úžasnou zkušeností. Díky ní jsme mohly pracovat na reálných problémech, zlepšily jsme svou týmovou komunikaci a získaly cennou zpětnou vazbu od odborníků z praxe. Výhra nám otevřela dveře k novým příležitostem a dodala sebevědomí do budoucí kariéry,“ říká Anna Volf, členka vítězného týmu Accord Collective.

Závěrečná akce soutěže COMPANY CULTURE COMPETITION se uskuteční 16. června 2025 na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Finalisté zde představí svá řešení případových studií a odborná komise, složená z akademiků a expertů z praxe, rozhodne o konečném pořadí na stupních vítězů.

Studenti získají kromě praktických zkušeností a propojení s velkými společnostmi také velmi atraktivní ceny, které do soutěže věnují hlavní partneři.

O organizátorovi soutěže

Asociace korporátních ombudsmanů (AKO) sdružuje ombudsmany pro zaměstnance. Ti svou činností pomáhají ve firmách zvyšovat spokojenost zaměstnanců, vytváří přátelské a nekonfliktní pracovní prostředí a v neposlední řadě jsou ombudsosoby podstatnými tvůrci firemní kultury.

www.korporatni-ombudsman.cz