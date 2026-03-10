Začíná druhý ročník soutěže Nachytej AI pro školní projekty s umělou inteligencí

Praha 10. března 2026 (PROTEXT) - Druhý ročník soutěže Nachytej AI propojuje výuku školních předmětů s praktickým využitím umělé inteligence. Studentské týmy vytvoří vlastní vzdělávací projekt s AI a zároveň se pokusí odhalit její chyby a limity. Přihlášky jsou otevřené do 30. dubna 2026 a vítězové letošního ročníku budou vyhlášeni 9. května na technologickém festivalu Maker Faire Prague. Do prvního ročníku se v loňském roce zapojilo 172 týmů z celé České republiky.

Soutěž Nachytej AI, která pomáhá vytěžit vzdělávací potenciál umělé inteligence v základních a středních školách, vstupuje do svého druhého ročníku. Studentské týmy v ní vytváří projekty využívající AI při konkrétním školním předmětu – například fiktivní dialogy, interaktivní prezentace, videa, podcasty nebo jednoduché aplikace. Součástí práce jsou také kritické zhodnocení výstupů umělé inteligence a popis situací, kdy AI chybovala nebo si vymýšlela.

Cílem soutěže je ukázat, že AI může být ve výuce užitečným nástrojem, ale zároveň od uživatelů vyžaduje kritické myšlení a schopnost ověřovat informace.

„Snažíme se soutěží Nachytej AI podpořit učitele, kteří zatím s AI ve svých hodinách nepracují. Přinášíme návody, jak vedle zpestření výuky žákům pomoct získat jasnější představu o možnostech, limitech a rizicích AI. Podobně jako s mobilním telefonem i s AI je potřeba se naučit zacházet, jinak může žákům život řádně zkomplikovat,“ říká Marek Dědič, organizátor soutěže ze společnosti EDU-AI.

Projekty, které AI využívají i zkoumají

Týmy pracují na projektu, který propojuje umělou inteligenci s konkrétním tématem z výuky. Můžou například vytvořit rozhovor s historickou postavou, vysvětlující video k fyzikálnímu jevu, interaktivní prezentaci nebo jednoduchou aplikaci k procvičování učiva. Důležitou součástí je také reflexe práce s AI – tedy jaké prompty studenti použili, jak výstupy upravovali a kde narazili na chyby nebo tzv. halucinace.

Právě schopnost kriticky hodnotit odpovědi AI je podle organizátorů jednou z klíčových dovedností budoucnosti. Jazykové modely totiž můžou generovat přesvědčivě znějící, ale nepřesné informace, které je nutné ověřovat.

„Umělá inteligence může být skvělým pomocníkem, ale jen pokud rozumíme jejím limitům. Soutěž Nachytej AI vede žáky, aby odpovědi AI ověřovali, přemýšleli o nich a lépe chápali, jak velké jazykové modely fungují,“ říká jeden z odborných garantů soutěže Antonín Jančařík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž učí digitální gramotnosti

Vedle kreativity a práce s moderními technologiemi soutěž rozvíjí také digitální gramotnost a schopnost bezpečně se orientovat v online prostředí.

„Děti dnes obklopuje svět plný digitálních technologií a umělá inteligence se rychle stává jeho přirozenou součástí. O to důležitější je, aby se už ve škole učily technologie nejen používat, ale také jim rozumět a kriticky je hodnotit. V Nadaci O2 proto dlouhodobě podporujeme vzdělávací projekty prostřednictvím programu O2 Chytrá škola a vítáme i iniciativy, jako je soutěž Nachytej AI, která pomáhá tyto dovednosti rozvíjet,“ říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2, hlavního partnera soutěže.

Vítězné projekty na festivalu Maker Faire Prague

Soutěž se koná od začátku března do 30. dubna 2026, kdy je uzávěrka projektů. O vítězích rozhodne odborná porota složená z pedagogů a odborníků na technologie a vzdělávání.

Ceny se udělují v několika kategoriích, například za největší vzdělávací přínos, originalitu nebo za nejzajímavější odhalenou chybu umělé inteligence.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 9. května 2026 v Praze na technologickém festivalu Maker Faire Prague. Výherci získají ceny od Nadace O2 a dalších partnerů akce.

S podporou významných osobností i partnerů

Na organizaci soutěže se podílí řada odborných i technologických partnerů. Odbornými garanty jsou například děkan Pedagogické fakulty UK Antonín Jančařík, který se dlouhodobě věnuje didaktice matematiky a inovacím ve vzdělávání, Jakub Kvášovský, učitel matematiky a zeměpisu a popularizátor vzdělávání známý také z televizní soutěže Na lovu, Tomáš Kapler, lektor a propagátor využívání AI ve vzdělávání, Štěpánka Cimlová, pedagožka a inluencerka známá jako Štěkánka the Učitelka, Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů společnosti Microsoft nebo Pavel Hodál, učitel a lektor z komunity GUG.

 

Hlavním partnerem soutěže je Nadace O2, která podporuje projekty rozvíjející digitální gramotnost a bezpečné využívání technologií ve vzdělávání. Mezi další partnery patří společnosti Logitech, Google, Microsoft, Samsung Electronics, SCIO a Digital Resources. Soutěž se koná s podporou Pedagogické fakulty UK, iniciativy prg.ai a vzdělávací organizace Aignos.

Registrace do soutěže je pro učitele i studentské týmy otevřená na www.nachytejai.cz.

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=QuWe4BktYH4

 

Zdroj: EDU-AI o.p.s.

 

 

