Začíná Evropský týden recyklace baterií

V České republice je patronem Evropského týdne recyklace baterií ECOBAT, který je jediným kolektivním systémem organizujícím sběr všech typů odpadních baterií. ECOBAT se stará o sběr od monočlánků, baterií z elektrokol, AKU nářadí nebo fotovoltaických systémů až po autobaterie a baterie z elektromobilů. Zajišťuje také jejich třídění a následnou recyklaci. Občané mohou odpadní baterie odevzdat na více než 28 000 sběrných místech po celé České republice.

ECOBAT se aktivně podílí na vzdělávání veřejnosti o významu recyklace. Je zakladatelem a hlavním partnerem školního vzdělávacího programu "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět" a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí pořádaných městy a obcemi. Kromě toho spolupracuje s krajskými úřady na šíření osvěty a důležitosti odpovědného nakládání s bateriemi.

Vzdělávací a osvětové aktivity ECOBAT

ECOBAT zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE, která podporuje sběr baterií v domácnostech prostřednictvím speciálních sběrových krabiček, které jsou k dispozici zdarma. Společnost také rozšiřuje své vzdělávací aktivity prostřednictvím nového webu, kde nabízí videa a kurzy o správném a bezpečném nakládání s bateriemi pro veřejnost, obce, firmy a další instituce.

Tři klíčové důvody, proč je recyklace baterií důležitá

Sběrem použitých baterií jednoznačně chráníme přírodu a naše zdraví. Zde jsou tři hlavní důvody, proč baterie nepatří do koše:

1. Ochrana přírody a přírodních zdrojů

Pokud by baterie skončily v popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V těchto místech se z nich mohou uvolňovat škodlivé látky, včetně těžkých kovů, jako je kadmium, olovo, rtuť a nikl, které mohou znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tyto látky mají negativní dopad na životní prostředí, zdraví lidí i zvířat. Správným odevzdáním baterií na sběrná místa předejdete těmto škodlivým účinkům a zajistíte, že baterie budou bezpečně zpracovány a recyklovány.

2. Recyklace a využití druhotných surovin

Baterie obsahují cenné kovy, jako jsou železo, mangan, kobalt, nikl, měď a stříbro, které jsou nekonečně recyklovatelné. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, významně šetříte přírodní zdroje, protože umožňujete opětovné využití těchto kovů. Recyklací 100 kilogramů baterií je možné získat až 74 kilogramů kovonosných surovin. Tyto suroviny mohou být znovu využity ve stavebnictví, při výrobě domácích potřeb, jako jsou sklokeramické desky a okapy, ale také při výrobě šperků, hudebních nástrojích, kosmetice a mnoha dalších produktech.

3. Snížení rizika vzniku požáru

Nesprávně vyhozená baterie může zkratovat, přehřát se a způsobit požár, nebo dokonce výbuch. Tento problém se často objevuje na skládkách nebo v odpadech, kde nejsou baterie správně zpracovány. Sběrem a recyklací baterií tak pomáháte nejen přírodě, ale také snižujete riziko vzniku nebezpečných požárů.

Kam tedy vybité baterie patří?

Použité baterie můžete odevzdat na mnoha místech:

Sběrné nádoby v obchodech: Najdete je nejen v prodejnách s elektronikou, ale i v potravinách.

Úřady, školy a zaměstnání: Mnoho veřejných institucí a firem má vlastní sběrné nádoby na baterie.

Červené kontejnery na ulicích: Do těchto kontejnerů patří malé nefunkční elektrospotřebiče s baterií, kterou nelze snadno vyjmout, jako jsou elektrické kartáčky, powerbanky či hračky.

Sběrné dvory: Pokud si nejste jisti, můžete vybité baterie vždy odevzdat na sběrném dvoře ve vašem městě.

Nejbližší sběrné místo pro baterie naleznete v online mapách na stránkách KAMsNIM.cz nebo na webu organizace ECOBAT.

Správné nakládání s bateriemi nejenže chrání přírodu, ale také zajišťuje bezpečnost nás všech!

O neziskové organizaci ECOBAT

ECOBAT je česká nezisková společnost, která již přes 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií. V roce 2022 se stala první společností v České republice, která získala oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií. ECOBAT je rovněž členem evropské asociace EUCOBAT a partnerem sdružení RENEOS, které se zaměřuje na sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.

Podpořte tento týden recyklaci baterií a přispějte tak k ochraně životního prostředí!

Nejen Evropský týden recyklace baterií

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

spolek Ukliďme Česko

radek@uklidmecesko.cz