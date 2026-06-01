Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Autor:
  12:00
Sledovat Metro na Googlu
Ostrava 1. června 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (MHFLJ) dnes zahajuje svůj 76. ročník vyprodaným koncertem v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Na slavnostním večeru vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením Tomáše Netopila a jeden z nejvýraznějších violoncellistů současnosti Pablo Ferrández. Dramaturgie zahajovacího koncertu připomene hned dvě významná výročí: sto dvacet let od narození Dmitrije Šostakoviče a sto let od premiéry Janáčkovy Sinfonietty. Až do 3. července festival nabídne více než 40 koncertů a doprovodných akcí v Ostravě i napříč Moravskoslezským krajem – mimo jiné ve Frýdku-Místku, Opavě, Příboře, Novém Jičíně nebo na Hukvaldech. Právě tam festival vyvrcholí svým největším open-air projektem, monumentální kantátou Carmina Burana Carla Orffa v hukvaldském amfiteátru. Festival se ve své novodobé historii koná letos poprvé v produkci Janáčkovy filharmonie Ostrava.

„Vyprodaný zahajovací koncert je pro nás krásným signálem, že festival vstupuje do nového ročníku s mimořádnou energií a silnou důvěrou publika. Letošní dramaturgie propojuje velké symfonické večery, špičkové sólisty, komorní koncerty i programy, které otevírají festival novým posluchačům. Zahájení se španělským violoncellistou Pablem Ferrándezem ukazuje, kam chceme do budoucna směřovat, říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Jan Žemla.

 Velké symfonické večery i kouzlo komorní hudby

Vedle zahajovacího večera nabídne festival vystoupení Symfonického orchestru Českého rozhlasu s barytonistou Janem Martiníkem. Do Ostravy dorazí také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic (NOSPR), který pod vedením dirigentky Marin Alsop vystoupí s opavským rodákem, klavíristou Lukášem Vondráčkem. „Příprava letošního ročníku pro nás byla specifická tím, že jsme navazovali na část dramaturgie, která vznikala ještě před mým nástupem na pozici ředitele festivalu. Program jsme citlivě doplnili a rozšířili tak, aby měl jasnou linku a energii. Vedle velkých orchestrálních koncertů bych rád vyzdvihl také komorní linii festivalu. Jerusalem Quartet, Daniel Ciobanu nebo Tamta Magradze jsou interprety, jež přinášejí mimořádnou kvalitu a osobitost,“ doplňuje Jan Žemla. 

 Festival v Ostravě i celém regionu

MHFLJ zůstává pevně spjatý s Ostravou, zároveň ale míří do celého Moravskoslezského kraje. Ve Frýdku-Místku zahraje Romanian Chamber Orchestra s Danielem Ciobanu, v Opavě vystoupí například Silentium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila, Příbor ovládnou jazzové rytmy a v Novém Jičíně rozezní Beskydské divadlo večer duchovní hudby. Výraznou scénou budou také Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Festival zde propojí tradiční open-air program v amfiteátru, koncert na hradě Hukvaldy i novou scénu na Hukvaldském dvoře. Citlivě zrekonstruovaný areál letos poprvé ožije jako svébytný festivalový prostor, který se programově otevře 7. června vernisáží výstavy sochařky Terezy Štětinové. V samotné Ostravě festival uvede na několika scénách celkem patnáct akcí. „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka u nás patří k nejvýznamnějším kulturním událostem. Je pro nás důležité, že festival klasické hudby s mezinárodní ambicí a silnou tradicí vychází právě z Ostravy. V kontextu připravovaného kulturního centra VOX jej vnímám také jako součást širšího příběhu kulturní budoucnosti města. Ostrava má potenciál být výrazným evropským hudebním centrem a festival Leoše Janáčka je jedním z pilířů, na kterých můžeme stavět,“ říká primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal.

 Open-air koncerty, busking i program pro děti

K největším festivalovým událostem pod širým nebem bude patřit koncert Police Symphony Orchestra se zpěvákem Thomem Artwayem, který na Hukvaldy 27. června přiveze energické propojení symfonického zvuku, popu, rocku a dalších žánrů. O den později zazní v hukvaldském amfiteátru monumentální kantáta Carmina Burana Carla Orffa v podání Filharmonie Hradec Králové, sólistů a sborových těles pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera. Festival ale nezůstane pouze u tradičních koncertních formátů, nabídne také bohatý doprovodný program.

„Festival Leoše Janáčka staví na vysoké umělecké kvalitě, ale zároveň se stále více otevírá široké veřejnosti. Vedle klasických koncertů přináší také neformální akce přístupné obyvatelům města i turistům. Patří mezi ně symfonický busking s Police Symphony Orchestra u Nové Karoliny, který proběhne 28. června dopoledne, nebo večerní Jam session v klubu Dock v pátek 12. června. Festival tak ukazuje, že je místem setkávání, objevování i sdílené radosti z hudby,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a kulturu Lucie Baránková Vilamová.

Festival jako prostor pro vzdělávání a mladé talenty

Festival dlouhodobě podporuje také vzdělávání a mladé talenty. Vedle koncertního programu nabídne letošní ročník veřejně přístupné „masterclassy“ výrazných osobností mezinárodní hudební scény – barytonisty Jana Martiníka, violoncellisty Kyrila Zlotnikova a klavíristy Lukáše Vondráčka. Mistrovské kurzy jsou spolupořádány Fakultou umění Ostravské univerzity a umožní studentům i veřejnosti nahlédnout do interpretační práce špičkových umělců.

Do finále míří také Mezinárodní skladatelská soutěž a symfonická laboratoř Generace 2026, kterou v rámci MHFLJ pořádá Janáčkova filharmonie Ostrava ve spolupráci s Tvůrčím centrem Ostrava a Fakultou umění Ostravské univerzity. Do letošního ročníku se ve dvou soutěžních kategoriích přihlásilo celkem 51 skladatelek a skladatelů z 20 zemí světa. Finálový koncert kategorie do 30 let se uskuteční 16. června v Koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Finalisté následně absolvují třídenní skladatelský seminář na Hukvaldech v rámci Symfonické laboratoře, kde budou pod vedením členů poroty rozvíjet koncept nové skladby pro velký symfonický orchestr. Jeden z finalistů získá objednávku na dokončení skladby, kterou festival uvede v roce 2027. „V soutěži Generace jsme letos viděli mnoho výrazných talentů. Zejména v nejmladší kategorii bylo velmi těžké vybrat jen dva laureáty. V orchestrální kategorii do 30 let nás zaujala řada osobitých děl a snažili jsme se podpořit ty skladatelky a skladatele, u nichž cítíme velký potenciál dalšího růstu a zvídavosti v oblasti orchestrální tvorby. Nová podoba Generace je zaměřena právě na propojení mladých autorů s orchestrem, aby tento fascinující žánr zůstal živý, otevřený a proměnlivý,“říká předseda poroty Ondřej Adámek.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se uskuteční od 1. června do 3. července 2026. V programu nabídne více než 35 koncertů a doprovodných akcí pro milovníky klasické hudby, rodiny s dětmi i návštěvníky, kteří na festival zavítají poprvé.

Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na www.mujhudebnifestival.cz.

Partneři festivalu

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky, Nadace Leoše Janáčka, Nadace ČEZ, obce Hukvaldy, měst Nový Jičín a Příbor a statutárních měst Opava a Frýdek-Místek. Generálním partnerem festivalu jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Skladatelskou soutěž Generace finančně podpořili statutární město Ostrava, Ochranný svaz autorský, Asociace hudebních umělců a vědců, a Nadace Český hudební fond. Generálními mediálními partnery je Česká televize a Český rozhlas Ostrava. Oficiálním přepravcem festivalu je CarTec Group.

Záštitu nad festivalem převzali prezident České republiky Petr Pavel, ministr kultury Oto Klempíř, hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal, starosta obce Hukvaldy Luděk Bujnošek a Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.

 

Video: https://youtu.be/RxwKhHgrS6Y?si=j1eENB1euiR3CIe8.

Zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Ilustrační snímek

Vzlykající dívka, které se udělalo špatně, zaměstnala strážníky v centru Brna. Při poskytování pomoci se dozvěděli, že příčinou jejích zdravotních potíží doprovázených také zvracením není alkohol,...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Chladnomilné šelmy i ukázky dravců. Liberecká zoo se rozroste na dvojnásobek

Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné...

Sovovu ulici v budoucnu překlene lávka, odkud návštěvníci Zoo Liberec přejdou ze stávající části areálu do nové. V takzvaném Údolí ohrožené divočiny se před nimi otevřou prostorné přírodní expozice...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Lanovka na Letnou měla výročí. Aby mohla tahat druhou, musela se naplnit vodou

Lanová dráha na Letnou.

Před 135 lety vyjela poprvé lanová dráha na pražskou Letnou. Dvoukolejná pozemní dráha vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech. Později ji nahradil pohyblivý...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Infekcemi v zahraničí se za osm let nakazilo 197 lidí z Vysočiny, předloni 50

ilustrační snímek

Za posledních osm let evidují hygienici na Vysočině 197 případů importovaných infekcí, z toho 11 horečky dengue. Nejčastěji ale lidé v zahraničí onemocní...

1. června 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

V květnu zemřel při nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, loni žádný

ilustrační snímek

Při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji v květnu zemřel jeden člověk. V pátém měsíci loňského roku si nehody v regionu žádnou oběť nevyžádaly....

1. června 2026  10:21

Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

1. června 2026

Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání

Podchod pod Hradeckou ulicí na hradecké křižovatce Mileta je otevřený už od...

Na stavbě křižovatky Mileta v centru Hradce Králové se v pondělí otevřelo druhé rameno podchodu. Pěší se tak dostanou od areálu hradecké univerzity k fakultní nemocnici, což dosud přímo na křižovatce...

1. června 2026  11:52

České Budějovice začnou přes dopravní podnik nabízet sdílená kola

ilustrační snímek

České Budějovice začnou od 1. července nabízet veřejnosti sdílená kola. Stanou se tak podle náměstka primátorky Metra Maroše (Naše Česko) prvním městem v...

1. června 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem.

Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní už během února na zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu...

1. června 2026  11:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Souhrn slovem a obrazem

1. června 2026  11:38

Opera, Bella Ciao i trikolóra. Brněnské ohňostroje začaly v italském rytmu

Ohňostroj v italském rytmu zakončil v Komárově Jihobrněnský dětský den a...

První ochutnávku k tradičnímu ohňostrojovému festivalu dostali v sobotu Brňané. V Komárově na jihu města se uskutečnilo takzvané prelude, tedy předehra, v italském stylu. Soutěžní pyroshow přijdou na...

1. června 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.