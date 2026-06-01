Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

„Vyprodaný zahajovací koncert je pro nás krásným signálem, že festival vstupuje do nového ročníku s mimořádnou energií a silnou důvěrou publika. Letošní dramaturgie propojuje velké symfonické večery, špičkové sólisty, komorní koncerty i programy, které otevírají festival novým posluchačům. Zahájení se španělským violoncellistou Pablem Ferrándezem ukazuje, kam chceme do budoucna směřovat,“ říká ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Jan Žemla.
Velké symfonické večery i kouzlo komorní hudby
Vedle zahajovacího večera nabídne festival vystoupení Symfonického orchestru Českého rozhlasu s barytonistou Janem Martiníkem. Do Ostravy dorazí také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic (NOSPR), který pod vedením dirigentky Marin Alsop vystoupí s opavským rodákem, klavíristou Lukášem Vondráčkem. „Příprava letošního ročníku pro nás byla specifická tím, že jsme navazovali na část dramaturgie, která vznikala ještě před mým nástupem na pozici ředitele festivalu. Program jsme citlivě doplnili a rozšířili tak, aby měl jasnou linku a energii. Vedle velkých orchestrálních koncertů bych rád vyzdvihl také komorní linii festivalu. Jerusalem Quartet, Daniel Ciobanu nebo Tamta Magradze jsou interprety, jež přinášejí mimořádnou kvalitu a osobitost,“ doplňuje Jan Žemla.
Festival v Ostravě i celém regionu
MHFLJ zůstává pevně spjatý s Ostravou, zároveň ale míří do celého Moravskoslezského kraje. Ve Frýdku-Místku zahraje Romanian Chamber Orchestra s Danielem Ciobanu, v Opavě vystoupí například Silentium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila, Příbor ovládnou jazzové rytmy a v Novém Jičíně rozezní Beskydské divadlo večer duchovní hudby. Výraznou scénou budou také Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Festival zde propojí tradiční open-air program v amfiteátru, koncert na hradě Hukvaldy i novou scénu na Hukvaldském dvoře. Citlivě zrekonstruovaný areál letos poprvé ožije jako svébytný festivalový prostor, který se programově otevře 7. června vernisáží výstavy sochařky Terezy Štětinové. V samotné Ostravě festival uvede na několika scénách celkem patnáct akcí. „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka u nás patří k nejvýznamnějším kulturním událostem. Je pro nás důležité, že festival klasické hudby s mezinárodní ambicí a silnou tradicí vychází právě z Ostravy. V kontextu připravovaného kulturního centra VOX jej vnímám také jako součást širšího příběhu kulturní budoucnosti města. Ostrava má potenciál být výrazným evropským hudebním centrem a festival Leoše Janáčka je jedním z pilířů, na kterých můžeme stavět,“ říká primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal.
Open-air koncerty, busking i program pro děti
K největším festivalovým událostem pod širým nebem bude patřit koncert Police Symphony Orchestra se zpěvákem Thomem Artwayem, který na Hukvaldy 27. června přiveze energické propojení symfonického zvuku, popu, rocku a dalších žánrů. O den později zazní v hukvaldském amfiteátru monumentální kantáta Carmina Burana Carla Orffa v podání Filharmonie Hradec Králové, sólistů a sborových těles pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera. Festival ale nezůstane pouze u tradičních koncertních formátů, nabídne také bohatý doprovodný program.
„Festival Leoše Janáčka staví na vysoké umělecké kvalitě, ale zároveň se stále více otevírá široké veřejnosti. Vedle klasických koncertů přináší také neformální akce přístupné obyvatelům města i turistům. Patří mezi ně symfonický busking s Police Symphony Orchestra u Nové Karoliny, který proběhne 28. června dopoledne, nebo večerní Jam session v klubu Dock v pátek 12. června. Festival tak ukazuje, že je místem setkávání, objevování i sdílené radosti z hudby,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a kulturu Lucie Baránková Vilamová.
Festival jako prostor pro vzdělávání a mladé talenty
Festival dlouhodobě podporuje také vzdělávání a mladé talenty. Vedle koncertního programu nabídne letošní ročník veřejně přístupné „masterclassy“ výrazných osobností mezinárodní hudební scény – barytonisty Jana Martiníka, violoncellisty Kyrila Zlotnikova a klavíristy Lukáše Vondráčka. Mistrovské kurzy jsou spolupořádány Fakultou umění Ostravské univerzity a umožní studentům i veřejnosti nahlédnout do interpretační práce špičkových umělců.
Do finále míří také Mezinárodní skladatelská soutěž a symfonická laboratoř Generace 2026, kterou v rámci MHFLJ pořádá Janáčkova filharmonie Ostrava ve spolupráci s Tvůrčím centrem Ostrava a Fakultou umění Ostravské univerzity. Do letošního ročníku se ve dvou soutěžních kategoriích přihlásilo celkem 51 skladatelek a skladatelů z 20 zemí světa. Finálový koncert kategorie do 30 let se uskuteční 16. června v Koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Finalisté následně absolvují třídenní skladatelský seminář na Hukvaldech v rámci Symfonické laboratoře, kde budou pod vedením členů poroty rozvíjet koncept nové skladby pro velký symfonický orchestr. Jeden z finalistů získá objednávku na dokončení skladby, kterou festival uvede v roce 2027. „V soutěži Generace jsme letos viděli mnoho výrazných talentů. Zejména v nejmladší kategorii bylo velmi těžké vybrat jen dva laureáty. V orchestrální kategorii do 30 let nás zaujala řada osobitých děl a snažili jsme se podpořit ty skladatelky a skladatele, u nichž cítíme velký potenciál dalšího růstu a zvídavosti v oblasti orchestrální tvorby. Nová podoba Generace je zaměřena právě na propojení mladých autorů s orchestrem, aby tento fascinující žánr zůstal živý, otevřený a proměnlivý,“říká předseda poroty Ondřej Adámek.
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se uskuteční od 1. června do 3. července 2026. V programu nabídne více než 35 koncertů a doprovodných akcí pro milovníky klasické hudby, rodiny s dětmi i návštěvníky, kteří na festival zavítají poprvé.
Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na www.mujhudebnifestival.cz.
Partneři festivalu
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky, Nadace Leoše Janáčka, Nadace ČEZ, obce Hukvaldy, měst Nový Jičín a Příbor a statutárních měst Opava a Frýdek-Místek. Generálním partnerem festivalu jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Skladatelskou soutěž Generace finančně podpořili statutární město Ostrava, Ochranný svaz autorský, Asociace hudebních umělců a vědců, a Nadace Český hudební fond. Generálními mediálními partnery je Česká televize a Český rozhlas Ostrava. Oficiálním přepravcem festivalu je CarTec Group.
Záštitu nad festivalem převzali prezident České republiky Petr Pavel, ministr kultury Oto Klempíř, hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal, starosta obce Hukvaldy Luděk Bujnošek a Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.
