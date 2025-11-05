Začíná obnova historické Vily Dvořákova v centru Ostravy

„Historická vila na rohu Dvořákovy a Přívozské ulice byla kdysi rodinným sídlem s malebnou zahradou. Po letech opuštění je dnes v havarijním stavu, přesto stále ukrývá jedinečný potenciál a zaslouží si citlivou obnovu, která jí vrátí důstojnost. V srdci historické Ostravy tak vznikne moderní bydlení, které propojí tradici s komfortem dnešní doby. Projekt je dalším z rezidenčních počinů, jimž naše skupina Antracit přispívá k rozvoji kvalitního městského bydlení v Ostravě,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu Purposia Group.
Bydlení ve Vile Dvořákova nabídne, i přes svou polohu v centru města, nečekané soukromí díky komornímu charakteru domu a promyšleným dispozicím. Autorem návrhu obnovy vily a projektantem celé stavby je architektonické studioArk v čele s Petrem Kundrátem: „Stávající historickou budovu z 19. století zachováváme a doplňujeme o současnou minimalistickou přístavbu a nástavbu, přičemž respektujeme limity památkové péče, včetně zachování kaskádovitého řešení zahrady s původním vzrostlým jasanem. Naše pojetí návrhu usiluje o vzájemně se doplňující vztah mezi historickým a novým.“ Vila po obnově nabídne osm bytů o rozloze 38–160 m2 s bezbariérovým vstupem, terasami nebo lodžiemi, soukromou zahradou, komunitními prostory a krytým parkováním. Dva z osmi bytů jsou již obsazeny.
Zhotovitelem stavby je společnost HSF System, která na základě nejnižší ceny vzešla jako vítěz z veřejného výběrového řízení, do kterého se přihlásily další tři subjekty. HSF System, stejně jako investor Antracit, patří do investičního holdingu Purposia Group, což umožní efektivní koordinaci projektu od přípravy až po realizaci. „Staveniště jsme již převzali a v řádu dnů zahájíme samotnou stavbu. Práce začnou sanací objektu a do konce února plánujeme dokončit základovou desku moderní přístavby. Současně se poté u původní budovy zaměříme také na obnovu historické fasády, která zůstane zachována. Spojení původního řemesla a současné architektury vnímáme jako přidanou hodnotu celé obnovy,“ sděluje Tomáš Hess, obchodní ředitel stavební skupiny HSF System.
Vila Dvořákova je součástí rezidenčního portfolia skupiny Antracit, jež se zaměřuje na kultivaci městského prostředí a rozvoj kvalitního bydlení v Ostravě. Kromě bytů ve Vile Dvořákova v roce 2027 nabídne Antracit také nájemní bydlení v polyfunkčním domě Václav, jenž roste o pár ulic dál – byty zde budou v nabídce počátkem příštího roku. V projektové přípravě je také výstavba řadových domů Výškovice realizovaných technologií 3D tisku a oblast bydlení se propisuje i do aktuálně vrcholící architektonické soutěže na obnovu komplexu bývalého hotelu Palace. Více o rezidenčních projektech: www.antracit.eu
Kompletní informace o obnově a nabídce bytů: antracit.eu/projekty/antracit-vila-dvorakova/
Kontakt pro zájemce o zbývající byty: Lenka Pavelcová, lenka.pavelcova@antracit.eu
Mezinárodní skupina ANTRACIT v rámci svých společností zajišťuje komplexní developerské služby a její portfolio zahrnuje rezidenční výstavbu, logistiku, průmyslové a administrativní budovy a areály v Česku a na Slovensku. V současné době spravuje nebo připravuje více než 20 projektů se zaměřením na individuální řešení dle specifických požadavků svých klientů. Antracit je součástí holdingu PURPOSIA Group. www.antracit.eu
PURPOSIA Group je jedna z předních evropských investičních skupin s českými kořeny, která v roce 2023 vznikla jako holdingová struktura kolem svých stavebních firem HSF System v Česku a na Slovensku a dalších společností převážně z oblasti stavebnictví. Skupina se dnes zabývá celým životním cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu, přes samotnou výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu nyní patří celkem 43 firem s ročními tržbami dosahujícími 4 miliardy korun. Mezi dceřiné firmy, vedle zmíněné skupiny HSF System v Česku, na Slovensku a nově i v Rakousku, patří také firmy z developerské skupiny ANTRACIT, dále SK Facility, Pruniwerk, floorING, PREFA ONV, Bezecný, Foredeck a nově také Coral Construction Technologies. PURPOSIA Group působí celkem v 10 zemích Evropy. www.purposia.eu.
