Začínají letní prázdniny. Některé příměstské tábory hlásí poslední volná místa. Jak vybrat ten správný?

Jak vybrat ten správný tábor a na co si dát pozor?

Letních a příměstských táborů je dnes nepřeberné množství. Jak ale poznat ten kvalitní, kde bude dítě v bezpečí a odnese si spoustu zážitků? „Při výběru tábora se vyplatí sledovat, kdo ho pořádá, kdo vede program a jaké má organizace zkušenosti. Roli hraje také úroveň komunikace s rodiči, přehlednost webu, jasné informace o podmínkách, přihlášení nebo stornu,“ uvádí Radka Dobiášová, marketingová manažerka společnosti Kroužky. „Dobrým vodítkem jsou i recenze ostatních rodičů – pokud se děti vracejí nadšené a chtějí jet znovu, je to ten nejlepší signál,“ doplňuje.

Ačkoli organizátoři dětských táborů nemusí být registrováni jako cestovní kanceláře, musí splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva školství, včetně přítomnosti zdravotníka, kvalifikovaných vedoucích a musí dodržovat bezpečnostní standardy. U kvalitního organizátora by splnění těchto podmínek mělo být samozřejmostí a zároveň by je měl být schopen rodičům kdykoli transparentně doložit.

Příměstské tábory: Nižší cena, vyšší flexibilita

Zatímco pobytové tábory bývají vhodnější spíše pro starší děti, příměstské tábory jsou ideální volbou i pro mladší školkové děti, kterým by delší odloučení od rodičů nemuselo vyhovovat. Příměstské varianty probíhají vždy během pracovního týdne – děti přicházejí ráno a odpoledne se vracejí domů, což rodičům umožňuje lépe skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti. Výhodou těchto táborů je i nižší cena, která se obvykle pohybuje od 2 800 do 3 500 Kč. V této částce je zahrnut celodenní program, obědy, potřebné pomůcky a vedení zkušenými lektory.

„Chceme, aby byly tábory dostupné co nejširšímu okruhu rodin. Uvědomujeme si, že náklady v posledních letech vzrostly, a proto rodičům nabízíme nejen slevy, ale i informace o možnostech příspěvků od pojišťoven nebo obcí,“ komentuje Dobiášová.

ZOO, věda, pláž i týmové sporty

Největší ohlas mají tábory, které dětem nabízejí možnost něco si vlastnoručně vyrobit nebo trávit co nejvíce času venku ať už při hrách, sportovních aktivitách nebo poznávání zvířat v zoologických zahradách. Právě spojení pobytu na čerstvém vzduchu a objevování světa zvířat dělá z těchto táborů jedny z nejoblíbenějších. „Děti baví, když se pořád něco děje a mají možnost si i samy vybrat. Rodiče často píšou, že se děti vrací nadšené, plné zážitků, a už se těší na další ročník. A to je pro nás to největší ocenění,“ upřesňuje Dobiášová.

Společnost Kroužky navíc spolupracuje s partnery jako je AC Sparta, s níž pořádá tábor v pražské UNYP Aréně – děti si zde pod vedením zkušených trenérů užijí sport, týmovou spolupráci i pohybové hry. V Beach Areně na Praze 5 pak zažijí atmosféru letní dovolené, kdy celý týden tráví doslova na pláži a zkouší různé aktivity v písku i mimo něj. Velký zájem je rovněž o vědecké tábory, v nichž děti experimentují, objevují a zkoumají svět kolem sebe kreativním a hravým způsobem. Společnost má aktuálně více než 80 % turnusů obsazených.

Samostatně, nebo s kamarádem?

Na příměstské tábory se běžně hlásí děti už od 5–6 let. Důležité je, aby zvládly být samy v kolektivu a celý den bez rodičů, což v kombinaci s pestrým programem a podporou zkušených lektorů většina dětí zvládá bez problémů.

„U mladších dětí pomáhá, když jedou s kamarádem nebo sourozencem. Dodá jim to jistotu, obzvlášť první dny. Starší děti to často vnímají jako příležitost poznat nové kamarády a zažít něco jedinečného. V Kroužcích se snažíme, aby se každé dítě cítilo bezpečně a součástí party. Děti často odjíždějí s novými kamarády, ani neví jak,“ uzavírá Dobiášová.

Každé dítě je jiné, každé má svoji osobnost, a proto hlavní rozhodnutí zůstává stejně na rodičích, kteří svoje děti znají nejlépe a ví, jaké jsou jejich možnosti.

O společnosti Dětská agentura Kroužky, s.r.o.

Společnost KROUŽKY je organizace, která více než 25 let podporuje přirozený rozvoj talentu a dovedností u dětí. Působí na více než 250 školách a organizuje přes 790 kroužků ročně, které navštěvuje více než 8 000 dětí. KROUŽKY kladou důraz na individuální přístup, kvalifikované lektory a prostředí, které motivuje děti ke kreativitě, pohybu a vzdělávání přirozenou formou. Vedle pravidelných aktivit pořádá příměstské tábory, soutěže a turnaje. Pro děti se zájmem o umění provozuje Základní uměleckou školu Flow, která nabízí specializované obory. Více informací na www.krouzky.cz.

