Začněte nový rok ve Form Factory už za 1 Kč

Začněte naplno a bez obav – Form Factory nabízí od 1. 1. do 31. 3. 2026 první měsíc členství za 1 Kč v celé síti klubů Form Factory i The Gym. Akce platí také pro program Pro Age určený studentům a seniorům. Na konkrétní podmínky se můžete informovat přímo ve svém oblíbeném klubu.
Form Factory chce být víc než jen fitness centrem. Nabízí inspirativní prostředí, kde lidé nacházejí motivaci, energii i radost z pohybu. V nabídce nechybí široké spektrum skupinových lekcí včetně oblíbených programů Les Mills, stejně jako tréninky zaměřené na sílu, flexibilitu a kardio. Zkušení trenéři pomáhají členům nastavit cestu ke zdravějšímu a aktivnějšímu životnímu stylu.
Po tréninku si můžete dopřát zasloužený odpočinek v relaxačních zónách vybraných klubů – sauny, páry či vířivky podporují regeneraci těla i mysli. Součástí služeb je také měření InBody, které pomáhá sledovat pokrok a efektivně plánovat další tréninky.
Samozřejmostí je mobilní aplikace Moje Form Factory, díky které lze jednoduše rezervovat lekce, sledovat aktivitu nebo vstupovat do klubu. Na všech pobočkách je možné využít i kartu Multisport.
Ať už s pohybem teprve začínáte, vracíte se po pauze, nebo chcete posunout svou kondici na vyšší úroveň, Form Factory nabízí řešení pro každého – od začátečníků až po zkušené sportovce, studenty i seniory. Pravidelný pohyb přináší více energie, lepší kondici a celkovou pohodu.
Kompletní přehled akce a podmínek najdete na www.formfactory.cz/1kc.
Zdroj: Form Factory