Začněte v zimě, zazáříte v létě – užijte si hebkou pokožku díky Philips Lumea

Dlouhé kalhoty schovají všechno, ale vy moc dobře víte, co se skrývá pod nimi. I když jsou chloupky v zimě nenápadné, vaše pokožka si stále zaslouží vaši plnou pozornost. Zapomeňte na předsevzetí, která mizí rychleji než pára nad hrncem. Teď je čas na něco, co má skutečně dlouhodobý efekt.
Začněte již během zimy s IPL epilací pomocí epilátoru Philips Lumea 9900. Hladký efekt vzniká postupně, takže vám každý týden navíc dodá komfortní náskok, díky kterému v létě vyjdete ven s jistotou, že nemáte co řešit.
Hladká pokožka až 18 měsíců? S Philips Lumea ano
Bezdrátový epilátor Philips Lumea IPL 9900 s technologií SenseIQ promění domácí epilaci v nečekaně příjemný rituál. Navíc s pomocí chytré funkce SkinAI v aplikaci Lumea IPL získáte osobní vedení, které se přizpůsobí přesně vašemu tónu kůže i tempu pokroku.
Princip je jednoduchý, ale účinný. Jemné světelné pulzy jsou pohlceny kořínky chloupků a aktivují vlasové folikuly tak, aby přešly do klidové fáze. Chloupky následně přirozeně vypadávají a přestávají znovu růst. A výsledek? Až 18 měsíců hladké pokožky bez chloupků, podráždění a nepříjemných pupínků.
„IPL technologie v domácích přístrojích je efektivní a bezpečná zároveň, funguje skvěle pro všechny, kteří mají světlou pokožku a tmavší chloupky. Já osobně jsem si IPL epilátor fakt zamilovala a stejný názor mají i moji známí a sledující na sociálních sítích. První tři ošetření se provádí s rozestupem dvou týdnů, pak už stačí použití jen jednou měsíčně. Moc mě baví i propojení s aplikací a využití AI technologie,“ popisuje dermatoložka Mudr. Barbora Grillová.
Bezpečně, pohodlně, efektivně
IPL epilace se automaticky stane součástí vašeho beauty rituálu. Aplikace je bezbolestná, ucítíte jen jemné teplo, a díky speciálním nástavcům je přesná na každé části těla. První tři ošetření provádíte s dvoutýdenními rozestupy, poté pokračujete jednou měsíčně. A už po několika aplikacích můžete pozorovat až 92% redukci chloupků.
Navíc máte v zimě tu nejvýhodnější startovní pozici. Slunce vás nijak neomezuje, pokožka je světlejší a větší kontrast mezi chloupkem a kůží umožní přístroji pracovat ještě efektivněji. Díky tomu jsou výsledky často viditelnější a celá procedura bezpečnější. Jakmile se chloupků zbavíte nyní, v létě si užijete sametově hladkou pokožku bez kompromisů při slunění.
S epilátorem Philips Lumea IPL 9900 se rozloučíte s drahými salonními zákroky, jednorázovými holítky i nepříjemným dorůstáním chloupků, které se vždy objeví v tu nejméně vhodnou chvíli. Místo neustálého řešení chloupků získáte dlouhodobou svobodu, která vám dodá klid pokaždé, když si vzpomenete, že léto už je za rohem. A přesně tu chcete cítit ve chvíli, kdy přijde čas svléknout punčochy, vyběhnout ven v šortkách nebo si poprvé obléct oblíbené letní šaty.
Vykročte do nového roku sebevědomější a s pocitem, že jste udělala něco jen pro sebe. Až léto zaklepe na dveře, vaše pokožka bude připravená stejně jako vy.
Produktový tip: Philips Lumea IPL 9900
Zima je ideálním obdobím udělat krok ke změně a dopřát si víc pozornosti a péče. Vyzkoušejte, jak jednoduchá a bezstarostná může být péče o vaši pokožku s bezdrátovým epilátorem Philips Lumea IPL 9900. Díky technologií SenseIQ se zcela přizpůsobí vašim potřebám. Navíc nabízí chytré funkce v aplikaci Philips Lumea IPL, která pomocí AI provádí personalizovanou analýzu pleti, sleduje váš pokrok a doprovází vás celým procesem, aby byla péče co nejpřesnější a nejúčinnější. Dopřejte si komfort chytré technologie už teď a léto si pak užijete s naprostou lehkostí.
DMOC: 13 999 Kč
Více informací naleznete na stránkách: www.philips.cz/lumea
Zdroj: Philips