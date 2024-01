Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light by měli dílčí opatření dobře naplánovat, aby si neuzamkli cestu k dalším úsporám

Mezi nejoblíbenější úsporná opatření, která v rámci tohoto programu lidé v minulém roce realizovali, patří výměna oken, následovaná výměnou vchodových dveří a instalací solárního systému na ohřev vody.

Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, upozorňuje: „Často se setkáváme s tím, že lidé při výměně oken chybují. Nesprávně je zasadí přímo na místo původního okna a ztíží si tak cestu ke správnému zateplení obvodových stěn v budoucnu. Určitě tedy doporučujeme zkonzultovat takto velký zásah do obálky domu či bytu s odborníky a pokud v budoucnu plánuje žadatel zateplení fasády, pak zvolit ideálně tzv. předsazenou montáž. Nesprávně osazená okna se poznají také tak, že se zevnitř rosí, což znamená, že dům dostatečně nedýchá, hromadí se v něm vlhkost, která může vést až k plísním. Je proto dobře, že nově budou muset dotované realizace splňovat alespoň platné technické normy.“

Jedním z důvodů aktualizace programu Nová zelená úsporám Light bylo zpřísnění podmínek pro realizaci solárního ohřevu vody. Štědře nastavená podpora těchto systémů nahrávala firmám, které nabízely seniorům za 1 Kč jen sporadicky fungující systém. Ten sice splňoval podmínky dotace, avšak při dotaci 90 000 Kč byla jeho skutečná hodnota někdy i méně než poloviční. Efektivnost systému a reálná úspora, která měla seniorům pomoci, se nenaplnila. To ve výsledku představuje nehospodárně vynaloženou 1 mld. Kč.

„Na rizika spojená s nedostatečnou kontrolou kvality realizovaných opatření jsme upozorňovali už při spuštění první fáze Nové zelené úsporám Light. Stát sice správně usnadňuje cestu pro skupiny obyvatel ohrožené energetickou chudobou k dlouhodobějším úsporným opatřením, ale veřejné prostředky se musí využívat hospodárně. Pokud například instaluji solární systém pro ohřev teplé vody, musí být dostatečně výkonný, správně navržený a funkční. A to bez odborné konzultace laik jen těžko ověří. Doufám proto, že více vyškolených poradců v terénu i databáze ověřených poradců, kterou Státní fond životního prostředí zpřístupní, omezí nekalé praktiky některých firem a pomůže žadatelům ke skutečný úsporám,“ říká Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu.

Do zateplení fasády domu, která přináší majitelům nemovitosti výrazné úspory energie, se zatím v rámci Nové zelené úsporám Light jen 9 % žadatelů. To ale není překvapivé, protože se jedná o finančně náročnější opatření. Vlastníci nemovitostí si mohou na celkové zateplení vyřídit také dotaci z klasického dlouhodobého programu Nová zelená úsporám.

„Není žádným tajemstvím, že lidé, kteří bydlí v nezateplených domech, o poznání více topí. Zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 60 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát. Dům získá na hodnotě, zlepší se jeho technický stav a také komfort bydlení,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Návratnost investice do zateplení je navíc kvůli aktuální situaci rekordní. „Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu. Investice se totiž běžně navrátí do 10 let, často i dříve. To je 5x kratší doba, než je dosahovaná životnost opatření,“ dodává Zemene.

Aktuálně se v Česku opravuje jen kolem 1–1,2 % rodinných domů ročně. Ne vždy ale majitelé dosáhnou na 60–90% úsporu energie, protože dům opraví jen částečně a neefektivně. Centrum pasivního domu společně se Sdružením EPS ČR upozorňují, že majitelé rodinných domů, ale i bytová družstva nebo SVJ, by vždy měla zvážit, jakým způsobem dojít, třeba i postupně, k celkové renovaci domu.

Kvalitně zrenovovaný dům má nadstandardně zateplené stěny i střechu, je osazen okny s trojskly s vnějším stíněním a má vyregulovanou nízkoteplotní otopnou soustavu s efektivním účinným zdrojem. Dům může využít solární kolektory na ohřev teplé vody nebo zapojit menší fotovoltaiku okolo 4 kWp na výrobu elektřiny. Centrum pasivního domu doporučuje i realizaci řízeného větrání s rekuperací tepla, která zajistí stálý přívod čerstvého vzduchu. Výsledný stav budovy pak odpovídá přibližně nízkoenergetickému standardu, tedy mívá měrnou potřebu tepla na vytápění v rozmezí 25 až 50 kWh/m2 za rok.

O Centru pasivního domu

Centrum pasivního domu je nezávislé sdružení, které téměř 20 let dělá osvětu zdravému a úspornému bydlení. Zaměřuje se na investory, odborníky, studenty i děti. Jeho nezávislému hlasu naslouchají na obecní, krajské i státní úrovni. Sdružuje přes stovku ověřených firem a specialistů, kteří energeticky úsporné a zdravé domy navrhují, staví nebo pro ně vyrábí technologie a komponenty.

O Sdružení EPS ČR:

Sdružení zpracovatelů pěnového polystyrenu ČR je národní organizace sdružující výrobce suroviny, výrobce aplikací z EPS (expandovaný polystyren) a další firmy a odborníky z oblasti výroby, zpracování a recyklace EPS.

