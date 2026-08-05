Žádné paštiky, žádná nová registrace. Český Wolt funguje i na dovolené v Evropě

Večer po dni stráveném na pláži se málokomu chce sedat do auta, rozhodovat se, do jaké restaurace zajít nebo čekat ve frontě. Češi ubytovaní u moře v apartmánech či kempech si proto mohou jednoduše objednat večeři přes Wolt a užít si o něco déle moře, západ slunce nebo sklenku vína na terase. Podobně i po náročné túře ve slovenských horách stačí otevřít známou aplikaci a nechat si doručit večeři přímo na ubytování.
Stejně snadno si mohou nechat přivézt také nákup ze supermarketu – za ceny, za které nakupují místní, a bez nutnosti vozit zásoby z Česka. Kurýr doručí třeba čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu i vše potřebné k vaření. Oblíbená aplikace tak Čechům usnadňuje každodenní život nejen doma, ale také na cestách, a pomáhá jim strávit méně času za volantem či v obchodech a více času letními radovánkami, odpočinkem a s rodinou.
Češi ocení také to, že Wolt v zahraničí funguje stejně jako doma. Nemusí stahovat novou místní aplikaci, zakládat další účet ani se učit ovládat neznámé prostředí – stačí otevřít Wolt, který už znají.
„Mnoho lidí stále netuší, že Wolt mohou používat stejně jednoduše i na dovolené. Když dostanou chuť na sushi, dobrý burger nebo místní specialitu, stačí otevřít aplikaci, kterou už znají. A pokud si chtějí sami uvařit, nemusí bloudit neznámým supermarketem ani luštit místní nabídku. Nákup si jednoduše poskládají ve Woltu stejně jako doma. Svůj obchodní dům v kapse tak mají s sebou i na cestách,“ říká Tomáš Kubík mluvčí společnosti Wolt.
Chorvatsko: u moře dávno nejde jen o ryby
Chorvatsko je pro Čechy dovolenková jednička a letošní data Woltu ukazují, že tamní gastronomie je dnes mnohem pestřejší, než napovídá tradiční představa o grilovaných rybách a středomořské kuchyni. Menší dalmatská městečka zůstávají věrná lokálním specialitám, větší přímořská města se ale proměnila v mezinárodní gastro destinace, kde si lidé běžně objednávají sushi, gyozu, asijské nudle, poke bowly nebo burgery.
Wolt v Chorvatsku rozváží v desítkách měst včetně těch, kam Češi míří nejčastěji – na pobřeží mimo jiné ve Splitu, Zadaru, Dubrovníku, Rijece, Šibeniku, Trogiru či Kaštelu. Ve vnitrozemí je to Záhřeb, Osijek, Varaždin nebo Čakovec. A protože jde často o objednávku na slepo, přinášíme přehled podniků, které patří v daných městech dlouhodobě mezi nejoblíbenější u místních i turistů:
· Split: GOOD FOOD, Submarine Burger, Restoran Asia, Chinese Food Joker
· Zadar: bowly z GOOD FOOD, burgery z Picnic, asijské chutě z Matsu
· Dubrovník: Mezzanave, Asia Restaurant Dubrovnik, Jack's Food & Beer, Public Pub
· Rijeka: Taiyo Sushi (gyoza, nigiri, udon) i Submarine Burger
· Šibenik: Fast Food kod Tome, Grill House by Miletić, Šizz Smash Burger
· Trogir: Fast Food Obelix, Stari Most, Restoran Pašike
· Kaštela: Fast food Medeni, OBROQ, Konoba Pizzeria Lanterna
Mezi skutečné celonárodní favority se napříč zemí řadí řetězec GOOD FOOD, prémiové burgery Submarine a klasika Batak. Nejlepší strategie pro turistu je tak ta nejjednodušší – objednávat z podniků, které si vybírají místní.
Slovensko: za hranicemi jako doma
Slovensko mají Češi doslova za rohem a Wolt zde nabízí doručení v desítkách měst napříč celou zemí – donáška funguje ve všech krajských městech, jako je například Bratislava, Košice, Banská Bystrica, ale i v řadě dalších míst. Wolt na základě dat o oblíbenosti mezi místními uživateli vybral ty nejlepší podniky, ze kterých se v jednotlivých regionech nejčastěji objednávají:
· Západní Slovensko: domácí Ako Doma, vietnamská PAPAYA a indická MumBhai (Bratislava) nebo rostlinné burgery z Forky's (Trnava)
· Střední Slovensko: street food z Butcher's Bits a italská Olivia's (Žilina), tradiční Davaj Het a asijská Bambusová záhrada (Banská Bystrica)
· Východní Slovensko: burgery z Grange Burger a domácí kuchyně z Bistro Babička (Košice)
Objednávka i v Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích
Wolt rozváží i v dalších letních destinacích. V Rumunsku funguje na pobřeží především v Constantě, odkud je to k oblíbeným letoviskům Mamaia i Eforie Nord zhruba dvacet minut autem. V Bulharsku je Wolt dostupný v přímořském Burgasu a Varně, i v hlavním městě Sofii. Přes Wolt si Češi snadno objednají i v řadě dalších evropských zemí, například v Itálii, Řecku nebo Polsku. Stačí, když v daném místě otevřou aplikaci, a ta jim hned ukáže, zda je zde doručení dostupné a z jakých konkrétních restaurací si mohou vybrat.
Zdroj: Wolt
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