Zájem o číslovaný Pražský Groš roste. Z 333 originálů zbývá posledních 99

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Kutná Hora 2. září 2026 (PROTEXT) - Pouhé dny před oficiálním představením Pražského Groše Václava II. r. 1300 – Originálu Kutnohorské Mincovny je již rezervováno 234 z celkových 333 číslovaných originálů. K dispozici tak zbývá posledních 99. Zájem provází také slosování o deset osobních Pražských Grošů s monogramem budoucího majitele, do kterého se již zapojilo více než tisíc lidí. Veřejnost poprvé uvidí novou emisi 4. a 5. září na Veletrhu Sběratel v Praze-Letňanech. Z 333 originálů zbývá posledních 99.Kutnohorská Mincovna představila na konci srpna první Pražský Groš v historii českého mincovnictví, který nese své individuální číslo vyražené přímo na minci. Každý z 333 originálů je ručně ražen z ryzího stříbra Ag 999/1000, má hmotnost 3,7 g a průměr 27 mm. Zájem o první emisi se v posledních dnech výrazně zvýšil. Z celkových 333 číslovaných originálů je v současnosti rezervováno 234 a k dispozici tak zůstává posledních 99 čísel. Například rozsah čísel 001 až 150 je již rozebrán.

Zájemci si přitom nevybírají pouze Pražský Groš. Vybírají si také své konkrétní číslo. Pro někoho představuje datum narození, pro jiného výročí, šťastné číslo nebo jiný osobní symbol. Právě individuální číslování přímo na minci je jedním ze základních principů nové sběratelské řady Kutnohorské Mincovny.333 originálů. 333 čísel. 333 příběhů.

Více než tisíc lidí chce svůj Pražský Groš s monogramem

Mimořádný zájem vzbudilo také slosování o deset osobních originálů Pražského Groše Václava II. Během několika dnů se do něj zapojilo již více než tisíc lidí.Deset vylosovaných získá Pražský Groš vytvořený speciálně pro ně. Každý z těchto deseti originálů ponese monogram svého budoucího majitele a nebude součástí běžné prodejní emise.10 lidí. 10 monogramů. 10 jedinečných originálů.Slosování proběhne 7. září 2026. Zájemci se do něj mohou zapojit prostřednictvím formuláře Kutnohorské Mincovny.

https://www.khm.cz/anketa/slosovani-o-prazsky-gros-vaclava-ii-r1300 

Poslední výběr čísel před oficiálním představením

Pražský Groš Václava II. r. 1300 – Originál Kutnohorské Mincovny bude veřejnosti oficiálně představen v pátek 4. a v sobotu 5. září na Veletrhu Sběratel v Praze-Letňanech.Návštěvníci zde budou moci originál poprvé vidět naživo, seznámit se s ruční ražbou a principem individuálního číslování a z dosud dostupných čísel si vybrat právě to, které má význam pro ně. Zájemci však nemusí čekat až na veletrh. Dostupná čísla je možné vybírat a rezervovat již nyní prostřednictvím rezervačního systému Kutnohorské Mincovny:

https://rezervace.khm.cz/p/prazsky-gros-vaclava-ii-original-kutnohorske-mincovny-khm 

Rok 2026 je počátkem nové sběratelské řady

Pražský Groš Václava II. otevírá novou sběratelskou řadu Kutnohorské Mincovny věnovanou panovníkům grošového období. Emise roku 2026 je jejím prvním ročníkem. Číslo 000 zůstává trvale uloženo v archivu Kutnohorské Mincovny jako referenční exemplář první emise.Pražský Groš patří k nejvýznamnějším symbolům českého mincovnictví. Jeho příběh začal roku 1300 měnovou reformou českého krále Václava II. a je neoddělitelně spojen s Kutnou Horou, jejím stříbrem a někdejší centrální královskou mincovnou ve Vlašském dvoře.Více než sedm století od počátku jeho příběhu na tuto tradici navazuje Kutnohorská Mincovna svou současnou autorskou ruční ražbou.

Historie vytvořila symbol. Kutnohorská Mincovna vytvořila originál. Majitel vytvoří jeho další kapitolu.

Pražský Groš Václava II. r. 1300 – Originál Kutnohorské Mincovny

Emise 2026 • 333 číslovaných originálů • ruční ražba • Ag 999/1000 • 3,7 g • O 27 mm

 

 

Zdroj: Kutnohorská Mincovna a.s.

 

 

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